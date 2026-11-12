גלריה דזירה דואה מול מייקל קיודה ( רויטרס )

המחזור החמישי בליגת האומות נמשך בשעה זו עם שלושה מפגשים מסקרנים בדרג א'. במוקד, איטליה מארחת את צרפת לקרב צמרת בבית 1, כשבמקביל ספרד מתארחת אצל צ'כיה בניסיון לשמור על המאזן המושלם שלה, ואנגליה פוגשת את קרואטיה בוומבלי במאבק על הכרטיס לרבע הגמר.

איטליה - צרפת 1:1

האזורי מארחים בסן סירו את מוליכת בית 1, שמגיעה עם עשר נקודות וללא הפסד תחת זינדין זידאן. המארחת, שבמאזנה שבע נקודות, תנסה להשתוות ליריבתה ולהמשיך את ההתאוששות אחרי ההפסד לבלגיה במחזור הפתיחה. במפגש הקודם השתיים נפרדו ב-1:1, כשמייקל אוליסה כבש לטריקולור ואלסנדרו באסטוני השווה. ניצחון יבטיח לאורחת את המקום הראשון ואת העלייה לרבע הגמר.

דקה 10: שער! צרפת עלתה ל-0:1! מייקל אוליסה ביצע סלאלום נהדר לתוך הרחבה ושלח את הכדור לפינת השער של דונארומה.

השער של אוליסה ( רויטרס )

מייקל אוליסה חוגג ( רויטרס )

דקה 26: שער! איטליה השוותה ל-1:1! פיו אספוסיטו עט על כדור רוחב בתוך הרחבה ומקרוב דחק לרשת.

פיו אספוסיטו חוגג עם ניקולו קמביאגי ( רויטרס )

צ'כיה - ספרד 0:0

אלופת העולם מגיעה לפראג עם ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים ו-12 נקודות בראש בית 3, כשהכרטיס לרבע הגמר כבר מובטח לה. מנגד, המארחת עדיין ללא נקודות ותחפש הפתעה שתסייע לה במאבק להימנע מהמקום האחרון. לה רוחה ניצחו 1:3 במפגש הקודם, וכעת הם מקווים להמשיך ברצף לפני המשחק מול אנגליה במחזור הסיום

אנגליה - קרואטיה 0:1

נבחרת שלושת האריות ניצבת במקום השני בבית 3 עם תשע נקודות, ותיקו יספיק לה כדי להבטיח את מקומה ברבע הגמר. הקרואטים, שצברו שלוש נקודות בלבד, חייבים לנצח כדי לשמור על סיכוי לסיים בין שתי הראשונות. אחרי ה-0:7 המוחץ של אנגליה במפגש הקודם, האורחת תחפש תגובה בוומבלי, בעוד הארי קיין עשוי לשבור את שיא ההופעות בנבחרת האנגלית ולרשום הופעה מספר 126.

דקה 24: שער! אנגליה עלתה ל-0:1! כדור רוחב של ג'וד בלינגהאם מצא את מורגן רוג'רס בעמדה נוחה בתוך הרחבה, האחרון לא התקשה מקרוב.