כזכור, פרוחנבסקי התחיל את התחרות עם ניצחון 0:5 על ויקטור רוצ'ה המקסיקני. ברבע הגמר, רשם ניצחון דומה גם על קטלין מוסטאה והעפיל לחצי הגמר, שם ניצח את סגן אלוף העולם פאבלו סוטו מסיאס הספרדי.