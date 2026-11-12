הישג נהדר למשלחת הישראלית לאולימפיאדת הנוער בדקר, כשארתור פרוחנבסקי זכה במדליית הכסף היום (חמישי) בקטגוריית המשקל עד 65 ק"ג. המתאגרף בן ה-17 העפיל לגמר וסיים במקום השני.
כזכור, פרוחנבסקי התחיל את התחרות עם ניצחון 0:5 על ויקטור רוצ'ה המקסיקני. ברבע הגמר, רשם ניצחון דומה גם על קטלין מוסטאה והעפיל לחצי הגמר, שם ניצח את סגן אלוף העולם פאבלו סוטו מסיאס הספרדי.
אלא שעד היום לא ידעו באיזה צבע המדליה משום שרק עתה נערך הקרב האחרון. בגמר הוא נעצר בהפסד ליריבו היפני קנשין סאקונו בתוצאה 4:1. בעקבות זאת, למעשה הישראלי סיים במקום השני על הפודיום.