גלריה קייד קנינגהאם עם הכדור ( רויטרס )

הלילה (בין חמישי לשישי) קיבלנו שלושה משחקים מעניינים במיוחד ב-NBA - פילדלפיה חזרה מפיגור דו-ספרתי בדרך לניצחון על טורונטו, דטרויט שרדה דרמת שתי הארכות מול וושינגטון במשחק ענק של קייד קנינגהאם, ומינסוטה סיפקה הצהרת כוונות עם ניצחון מוחץ ב-39 הפרש על דאלאס.

וושינגטון וויזארדס - דטרויט פיסטונס 144:140

איזה משחק אדיר קיבלנו בוושינגטון! דטרויט ניצחה בתום שתי הארכות במשחק דרמטי במיוחד, שבו וושינגטון הצליחה לחזור פעם אחר פעם ולכפות הארכות עם סלים בשניות האחרונות. גיבור הערב היה קייד קנינגהאם, שסיפק הופעה היסטורית עם שיא קריירה של 52 נקודות, לצד 11 אסיסטים וללא איבוד כדור אחד. אוסר תומפסון הוסיף טריפל-דאבל ראשון בקריירה עם 17 נקודות, 11 ריבאונדים ו-11 אסיסטים. בצד של וושינגטון, טריי יאנג קלע 37 נקודות ומסר 14 אסיסטים, בעוד אנתוני דייוויס ואלכס סאר קלעו 30 נקודות כל אחד. למרות ההופעה ההתקפית המרשימה של הוויזארדס, דטרויט הייתה מדויקת יותר ברגעי ההכרעה וסגרה ניצחון גדול. הפיסטונס עלו למאזן 3:9 והתבססו בצמרת המזרח, בעוד וושינגטון ירדה ל-10:4 וספגה הפסד שישי ברציפות.

פילדלפיה 76 - טורונטו ראפטורס 112:123

פילדלפיה השיגה ניצחון חשוב אחרי משחק שבו טורונטו דווקא פתחה טוב והצליחה להוביל בפער של 16 נקודות במחצית הראשונה. במחצית התוצאה הייתה 60:60, אך ברבע השלישי הסיקסרס השתלטו על המשחק עם ריצת 27:36. טייריס מקסי הוביל את פילדלפיה עם 27 נקודות ו-8 אסיסטים, ג'ואל אמביד הוסיף 20 נקודות וג'יילן בראון תרם 18. מנגד, אר.ג'יי בארט סיפק הופעה מצוינת עם 31 נקודות ו-14 ריבאונדים, ואימנואל קוויקלי הוסיף 26 נקודות, אבל זה לא הספיק לטורונטו. פילדלפיה עלתה למאזן 3:10 והתבססה בצמרת המזרח, בעוד טורונטו ירדה למאזן 7:5.

טייריס מקסי חוגג ( רויטרס )

מינסוטה טימברוולבס - דאלאס מאבריקס 94:133

מינסוטה סיפקה את אחד המשחקים החד-צדדיים של העונה עד כה, עם ניצחון מוחץ ב-39 נקודות הפרש. הטימברוולבס פתחו חזק, ירדו להפסקה ביתרון 52:67, ואז הכריעו את המשחק ברבע שלישי אדיר שבו ניצחו 17:36. בונז היילנד הוביל את מינסוטה עם 24 נקודות מהספסל, לאמלו בול תרם 22 נקודות ו-9 אסיסטים, ואיו דוסונמו הוסיף 18 נקודות. מנגד, זאקרי ריזאשה היה הקלע הבולט של דאלאס עם 22 נקודות, בעוד קופר פלאג, שהגיע אחרי משחק של 43 נקודות מול אינדיאנה, נעצר על 12 בלבד. מינסוטה הציגה ערב קליעה מצוין, עם 61% מהשדה במחצית הראשונה, ורשמה ניצחון חמישי ברציפות. היא עלתה למאזן 3:9 והמשיכה להתבסס בצמרת המערב, בעוד דאלאס ירדה למאזן 5:7 ורצף שלושת הניצחונות שלה נקטע.

פיניקס סאנס - שארלוט הורנטס 96:101