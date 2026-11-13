המחזור החמישי בליגת האומות נמשך בשעה זו עם מספר מפגשים מסקרנים ברחבי אירופה. סרביה מארחת את גרמניה במסגרת בית 2 של דרג א', בעוד הולנד מארחת במקביל את יוון באותו הבית בקרב על המקום הראשון. בדרג ב', סלובניה מארחת את שווייץ במסגרת בית 1, למפגש חשוב במאבק על המקום הראשון והעלייה לדרג הבכיר.

המחזור החמישי בליגת האומות נמשך בשעה זו עם מספר מפגשים מסקרנים ברחבי אירופה. סרביה מארחת את גרמניה במסגרת בית 2 של דרג א', בעוד הולנד מארחת במקביל את יוון באותו הבית בקרב על המקום הראשון. בדרג ב', סלובניה מארחת את שווייץ במסגרת בית 1, למפגש חשוב במאבק על המקום הראשון והעלייה לדרג הבכיר.

המחזור החמישי בליגת האומות נמשך בשעה זו עם מספר מפגשים מסקרנים ברחבי אירופה. סרביה מארחת את גרמניה במסגרת בית 2 של דרג א', בעוד הולנד מארחת במקביל את יוון באותו הבית בקרב על המקום הראשון. בדרג ב', סלובניה מארחת את שווייץ במסגרת בית 1, למפגש חשוב במאבק על המקום הראשון והעלייה לדרג הבכיר.

משחק קריטי עבור שתי הנבחרות, כאשר המארחת עדיין מחפשת נקודות ראשונות בקמפיין אחרי ארבעה הפסדים רצופים. הנבחרת של יורגן קלופ מגיעה למשחק מהמקום השלישי בבית, עם חמש נקודות כשהיא רודפת אחרי הולנד ויוון, שמחזיקות בשמונה כל אחת, כאשר הניצחון היחיד של קלופ בארבעת משחקיו הראשונים הגיע מול סרביה בניצחון 0:2 באוקטובר.

משחק קריטי עבור שתי הנבחרות, כאשר המארחת עדיין מחפשת נקודות ראשונות בקמפיין אחרי ארבעה הפסדים רצופים. הנבחרת של יורגן קלופ מגיעה למשחק מהמקום השלישי בבית, עם חמש נקודות כשהיא רודפת אחרי הולנד ויוון, שמחזיקות בשמונה כל אחת, כאשר הניצחון היחיד של קלופ בארבעת משחקיו הראשונים הגיע מול סרביה בניצחון 0:2 באוקטובר.

משחק קריטי עבור שתי הנבחרות, כאשר המארחת עדיין מחפשת נקודות ראשונות בקמפיין אחרי ארבעה הפסדים רצופים. הנבחרת של יורגן קלופ מגיעה למשחק מהמקום השלישי בבית, עם חמש נקודות כשהיא רודפת אחרי הולנד ויוון, שמחזיקות בשמונה כל אחת, כאשר הניצחון היחיד של קלופ בארבעת משחקיו הראשונים הגיע מול סרביה בניצחון 0:2 באוקטובר.

משחק מסקרן נוסף מתקיים ביוהאן קרויף ארנה, כששתי הנבחרות, שמגיעות עם שמונה נקודות וללא הפסד, נפגשות לקרב ישיר על פסגת בית 2 בדרג א'. המארחת עדיין בלתי מנוצחת בארבעת המשחקים הראשונים תחת צ'אבי, בעוד האורחת היא אחת ההפתעות הגדולות של המפעל עד כה ואף רשמה בספטמבר ניצחון היסטורי על גרמניה. המפגש הקודם בין השתיים הסתיים ביוון ב-2:2 והפעם היוונים יודעים שניצחון באמסטרדם יבטיח להם כבר הערב, את המקום הראשון.

משחק מסקרן נוסף מתקיים ביוהאן קרויף ארנה, כששתי הנבחרות, שמגיעות עם שמונה נקודות וללא הפסד, נפגשות לקרב ישיר על פסגת בית 2 בדרג א'. המארחת עדיין בלתי מנוצחת בארבעת המשחקים הראשונים תחת צ'אבי, בעוד האורחת היא אחת ההפתעות הגדולות של המפעל עד כה ואף רשמה בספטמבר ניצחון היסטורי על גרמניה. המפגש הקודם בין השתיים הסתיים ביוון ב-2:2 והפעם היוונים יודעים שניצחון באמסטרדם יבטיח להם כבר הערב, את המקום הראשון.

משחק מסקרן נוסף מתקיים ביוהאן קרויף ארנה, כששתי הנבחרות, שמגיעות עם שמונה נקודות וללא הפסד, נפגשות לקרב ישיר על פסגת בית 2 בדרג א'. המארחת עדיין בלתי מנוצחת בארבעת המשחקים הראשונים תחת צ'אבי, בעוד האורחת היא אחת ההפתעות הגדולות של המפעל עד כה ואף רשמה בספטמבר ניצחון היסטורי על גרמניה. המפגש הקודם בין השתיים הסתיים ביוון ב-2:2 והפעם היוונים יודעים שניצחון באמסטרדם יבטיח להם כבר הערב, את המקום הראשון.

ג'ואי וירמן מצא את טיג'אני ריינדרס חופשי בתוך הרחבה, והקשר לא התבלבל ושלח את הכדור לרשת העליונה כדי להכפיל את היתרון של המארחת.

ג'ואי וירמן מצא את טיג'אני ריינדרס חופשי בתוך הרחבה, והקשר לא התבלבל ושלח את הכדור לרשת העליונה כדי להכפיל את היתרון של המארחת.

דקה 12, שער! הולנד עלתה ל-0:2: ג'ואי וירמן מצא את טיג'אני ריינדרס חופשי בתוך הרחבה, והקשר לא התבלבל ושלח את הכדור לרשת העליונה כדי להכפיל את היתרון של המארחת.

דנזל דומפריס נגח את הכדור מעל ההגנה לעבר טיג'אני ריינדרס, שהמשיך בנגיעה לרשת והשלים שלושער יוצא מגדר הרגיל בתוך 21 דקות בלבד. הצגה אדירה של הקשר!

דנזל דומפריס נגח את הכדור מעל ההגנה לעבר טיג'אני ריינדרס, שהמשיך בנגיעה לרשת והשלים שלושער יוצא מגדר הרגיל בתוך 21 דקות בלבד. הצגה אדירה של הקשר!

דקה 33, שער! הולנד עלתה ל-0:4: דנזל דומפריס נגח את הכדור מעל ההגנה לעבר טיג'אני ריינדרס, שהמשיך בנגיעה לרשת והשלים שלושער יוצא מגדר הרגיל בתוך 21 דקות בלבד. הצגה אדירה של הקשר!