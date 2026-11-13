המחזור החמישי בליגת האומות נמשך בשעה זו עם מספר מפגשים מסקרנים ברחבי אירופה. סרביה מארחת את גרמניה במסגרת בית 2 של דרג א', בעוד הולנד מארחת במקביל את יוון באותו הבית בקרב על המקום הראשון. בדרג ב', סלובניה מארחת את שווייץ במסגרת בית 1, למפגש חשוב במאבק על המקום הראשון והעלייה לדרג הבכיר.
סרביה - גרמניה 3:1
משחק קריטי עבור שתי הנבחרות, כאשר המארחת עדיין מחפשת נקודות ראשונות בקמפיין אחרי ארבעה הפסדים רצופים. הנבחרת של יורגן קלופ מגיעה למשחק מהמקום השלישי בבית, עם חמש נקודות כשהיא רודפת אחרי הולנד ויוון, שמחזיקות בשמונה כל אחת, כאשר הניצחון היחיד של קלופ בארבעת משחקיו הראשונים הגיע מול סרביה בניצחון 0:2 באוקטובר.
דקה 3, שער! גרמניה עלתה ל-0:1: סרג'אן באביץ' ניסה להרחיק כדור רוחב שהגיע לרחבת החמש בעקבות כדור קרן, אך דחק אותו לשערו שלו והעניק למאנשאפט יתרון מוקדם.
דקה 14, שער! גרמניה עלתה ל-0:2: פלוריאן וירץ היה הראשון להגיע לכדור החוזר ודחק אותו לרשת, בדרך להכפלת היתרון של המאנשאפט.
דקה 50, שער! גרמניה עלתה ל-0:3: בראיאן גרודה חלף על פני מספר שחקני הגנה ושלח בעיטה אדירה מקצה הרחבה לפינה הימנית התחתונה. ואניה מילינקוביץ'-סאביץ' נותר חסר אונים מול הביצוע הנהדר של הקשר.
דקה 57, שער! סרביה צימקה ל-3:1: סרג'אן באביץ' היה במקום הנכון ובזמן הנכון, הגיע ראשון לכדור חוזר בתוך הרחבה ושלח בעיטה חזקה למרכז הרשת. הבלם כיפר על השער העצמי שכבש בפתיחת המשחק.
הולנד - יוון 0:7
משחק מסקרן נוסף מתקיים ביוהאן קרויף ארנה, כששתי הנבחרות, שמגיעות עם שמונה נקודות וללא הפסד, נפגשות לקרב ישיר על פסגת בית 2 בדרג א'. המארחת עדיין בלתי מנוצחת בארבעת המשחקים הראשונים תחת צ'אבי, בעוד האורחת היא אחת ההפתעות הגדולות של המפעל עד כה ואף רשמה בספטמבר ניצחון היסטורי על גרמניה. המפגש הקודם בין השתיים הסתיים ביוון ב-2:2 והפעם היוונים יודעים שניצחון באמסטרדם יבטיח להם כבר הערב, את המקום הראשון.
דקה 6, שער! הולנד עלתה ל-0:1: קריסנסיו סאמרוויל השתלט על כדור ברחבה ושלח בעיטה מדויקת לפינה השמאלית התחתונה, בדרך ליתרון מוקדם של האורנג'.
דקה 12, שער! הולנד עלתה ל-0:2: ג'ואי וירמן מצא את טיג'אני ריינדרס חופשי בתוך הרחבה, והקשר לא התבלבל ושלח את הכדור לרשת העליונה כדי להכפיל את היתרון של המארחת.
דקה 18, שער! הולנד עלתה ל-0:3: דונייל מאלן מצא במסירה נהדרת את טיג'אני ריינדרס בתוך הרחבה, והקשר השלים צמד עם בעיטה שטוחה למרכז השער. האורנג' ממשיכים לחגוג.
דקה 33, שער! הולנד עלתה ל-0:4: דנזל דומפריס נגח את הכדור מעל ההגנה לעבר טיג'אני ריינדרס, שהמשיך בנגיעה לרשת והשלים שלושער יוצא מגדר הרגיל בתוך 21 דקות בלבד. הצגה אדירה של הקשר!
דקה 40, שער! הולנד עלתה ל-0:5: חגיגה הולנדית! דונייל מאלן מצא את יוריין טימבר בתוך הרחבה, והאחרון גלגל את הכדור לשער והצטרף לחגיגה של האורנג'.
דקה 59, שער! הולנד עלתה ל-0:6: החגיגה ההולנדית נמשכת! יוריין טימבר הגיע לכדור חוזר בתוך הרחבה ושלח בעיטה מדויקת לפינה השמאלית התחתונה, השלים צמד והגדיל את היתרון המוחץ של האורנג'.
סלובניה - שווייץ 0:0
קרב צמרת בבית 1 של דרג ב', כאשר האורחת מגיעה במאזן מושלם של ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים, עם 12 נקודות ויחס שערים מרשים של 1:11, כשתיקו יספיק כדי להבטיח את הפסגה והעלייה לדרג א'. מנגד, המארחת רוצה להשאיר את המאבק על המקום הראשון בחיים, כשהיא ממוקמת כעת מתחת ליריבתה עם שבע נקודות, זאת אחרי שניצחה 1:2 את סקוטלנד ויודעת שניצחון הערב יבטיח לה לפחות את המקום בין שתי הראשונות.
תוצאות נוספות
סקוטלנד - צפון מקדוניה 1:1
ליכטנשטיין - אזרבייג'ן 1:0
בולגריה - איסלנד 3:0
סלובקיה - איי פארו 2:1
אנדורה - גיברלטר 0:2
לוקסמבורג - אסטוניה 1:0