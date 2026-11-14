גלריה קאדין קרינגטון מגן על הכדור ( ראובן שוורץ )

הפועל תל אביב מארחת בשעה זו את בני הרצליה בהיכל קבוצת שלמה, במסגרת המחזור השישי בליגת ווינר סל. החבורה של דימיטריס איטודיס מגיעה להתמודדות אחרי שני הפסדים רצופים למכבי תל אביב, בגמר גביע ווינר וביורוליג, ומקווה לשוב למסלול הניצחונות. מנגד, הקבוצה מהשרון תנסה לעצור רצף של שני הפסדים בליגה ולהפתיע את האדומים בביתם.

המארחת מגיעה למשחק עם מאזן של שלושה ניצחונות והפסד אחד בליגה, כשבמחזור האחרון הביסה 87:105 את היריבה העירונית. אלא שמאז התמונה השתנתה: תחילה הפסידה 86:75 בגמר גביע ווינר, לאחר ששמטה יתרון של 23 נקודות, וביום חמישי האחרון נכנעה שוב לצהובים, הפעם 80:73 בדרבי היורוליג שנערך בלימסול. היה זה הפסדה השלישי ברציפות במפעל האירופי, שהוריד את מאזנה לשישה ניצחונות וחמישה הפסדים. כעת, הקבוצה של איטודיס תנסה להתאושש מול הקהל הביתי ולחזור להציג את היכולת שאפיינה אותה בפתיחת העונה.

מנגד, בני הרצליה מגיעה עם מאזן של שני ניצחונות ושלושה הפסדים לאחר חמישה מחזורים. הקבוצה של יהוא אורלנד פתחה את העונה עם הפסד 89:79 למכבי רמת גן, אך התאוששה עם ניצחונות 96:103 על עירוני נס ציונה ו-93:96 על הפועל אילת. אלא שבהמשך היא נכנעה 97:87 לעירוני קריית אתא ובמחזור האחרון הפסידה בביתה 75:72 למכבי אשדוד. כעת, האורחת מקווה לחזור למסלול ולרשום ניצחון שלישי העונה דווקא מול אחת הקבוצות החזקות בליגה.

במפגש האחרון בין השתיים, שנערך במאי 2026, ניצחה בני הרצליה 59:70 במשחק חריג במיוחד, שהופסק עוד לפני סיום המחצית הראשונה בעקבות שביתת השחקנים הישראלים. האדומים הופיעו עם חמישה שחקנים בלבד, וארבעה מהם יצאו בחמש עבירות, מה שהותיר שחקן אחד על הפרקט והוביל להפסקת ההתמודדות. כעת, התל אביבים ינסו להשיג ניצחון מול היריבה מהשרון, בעוד האורחת תחפש לשחזר את התוצאה מהמפגש הקודם.

רבע ראשון: 18:23 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל תל אביב: יוג'ין גרמן, קאדין קרינגטון, בר טימור, טאי אודיאסי ותומר גינת

חמישיית בני הרצליה: זאק בראיינט, ניית'ן נייט, עמית גרשון, די ג'יי ברוטון ונואה קרטר

המשחק בהיכל קבוצת שלמה בין הפועל ת"א לבני הרצליה המשיך להתנהל בקצב מהיר וקצבי. המארחת שמרה על שטף משחק מצוין והסתמכה על יכולת משופרת ופעולות חדות של תומר גינת וטאי אודיאסי מתחת לסלים, שהציגו נוכחות פיזית והגדילו את הפער של האדומים על הפרקט. מנגד, הקבוצה מהשרון המשיכה לרדוף ללא הפסף ונעזרה ביכולת של דאוסטי האנאס ודי ג'יי ברוטון באזור הצבע, תוך שהיא מניעה את הכדור כדי למצוא זריקות נוחות מול ההגנה ולנסות לצמצם את ההפרש בסיום הרבע הראשון.

די ג'יי ברוטון עולה אל הסל ( ראובן שוורץ )

יוג'ין גרמן במאבק עם זאק בראיינט ( ראובן שוורץ )

רבע שני: 38:45 להפועל תל אביב