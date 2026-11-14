גלריה יאניס מול הארדן ( רויטרס )

מיאמי - קליבלנד 121:133

מיאמי המשיכה בכושר הנהדר שלה עם ניצחון שלישי ברציפות, הפעם על קליבלנד במסגרת גביע ה-NBA, ועלתה למאזן 0:2 ולפסגת בית ב' במזרח. באם אדבאיו ויאניס אנטטוקומפו סיפקו הצגה אדירה עם 37 נקודות כל אחד, כשאדבאיו הוסיף גם 14 ריבאונדים, ובכך הפכו לצמד השני בתולדות המועדון שקולע לפחות 37 נקודות כל אחד באותו משחק, אחרי לברון ג'יימס ודוויין ווייד ב-2013. דביון מיטשל הוסיף 22 נקודות והשווה שיא קריירה עם 17 אסיסטים, בעוד ראיין קונוול תרם 20 מהספסל. מנגד, דונובן מיטשל הוביל את קליבלנד עם 25 נקודות, טייריס פרוקטור קלע 22 וג'יימס הארדן הוסיף 20, אך הקאבלירס ירדו למאזן 1:1 בגביע. מיאמי, ששיחקה ללא קליי תומפסון הפצוע ופלה לארסון החולה, נמצאת כעת בעמדה מצוינת להעפיל לרבע הגמר, כשניצחונות על פילדלפיה וניו יורק יבטיחו לה את הכרטיס.

הארדן ויאניס ( רויטרס )

ניו אורלינס - ממפיס 142:111

הגריזליס התפוצצו, כשהם רושמים ניצחון חוץ שישי ברציפות, פתיחת משחקי החוץ הטובה בתולדות המועדון. האורחים הציגו התקפה מאוזנת במיוחד עם לא פחות מ-10 שחקנים שקלעו בספרות כפולות, ובראשם ג'רמי גרנט עם 22 נקודות וטיי ג'רום עם 17. ממפיס צלפה 18 שלשות מ-45 ניסיונות, לעומת שבע בלבד מ-31 של המארחת, וברחה כבר ברבע השני עם ריצת 0:13 בתוך 67 שניות, כולל שבע נקודות של גרנט בשבע שניות. האורחת הובילה ב-12 נקודות במחצית וב-19 בסיום הרבע השלישי, בדרך לניצחון שהעלה אותה למאזן 1:1 בבית ב' במערב. סדיק ביי בלט אצל הפליקנס עם 30 נקודות, בעוד זאיון וויליאמסון הוסיף 22 נקודות, חמישה ריבאונדים ושלוש חטיפות, אך ניו אורלינס נותרה ללא ניצחון בגביע עם מאזן 2:0.

סטיוארט ( רויטרס )

סן אנטוניו - גולדן סטייט 85:123

סן אנטוניו ממשיכה לדרוס כל מה שעומד בדרכה, והפעם רשמה ניצחון 11 ברציפות עם תצוגת ענק מול גולדן סטייט האומללה, שנאלצה להסתדר ללא סטף קרי, אשר ייעדר לפחות שבועיים בעקבות קרע בשריר האלכסוני בבטן. סטפון קאסל להט עם שיא עונתי של 32 נקודות ב-12 מ-18 מהשדה ו-5 מ-8 לשלוש, בעוד ויקטור וומבניאמה הסתפק ב-12 נקודות ו-12 ריבאונדים ב-21 דקות בלבד, בדרך לדאבל-דאבל ה-121 בקריירה שלו. הספרס פתחו בסערה עם רבע ראשון של 14:38, ירדו להפסקה ביתרון של 30 נקודות ואף הגדילו את הפער ל-43 ברבע השלישי, מה שאפשר להם להעניק מנוחה לכוכבים לאורך כל הרבע האחרון. רגע חריג נרשם במחצית הראשונה, כשדריימונד גרין ביצע עבירה בלתי ספורטיבית בדרגה 1 לאחר שדחף מאחור את וומבניאמה והעיף אותו אל מחוץ לתחומי המגרש. גרין סיים עם ארבע נקודות בלבד, בעוד אל.ג'יי קרייר עם 20 נקודות וצ'ארלס באסי עם 11 היו היחידים בגולדן סטייט שקלעו בספרות כפולות. הספרס נותרו בלתי מנוצחים בגביע ה-NBA והמשיכו את התקופה האדירה שלהם.

וומבניאמה זורק ( רויטרס )

אורלנדו - מילווקי 99:107

אורלנדו השיגה את ניצחון הבית הראשון שלה העונה בגביע ה-NBA, הרבה בזכות הופעה אדירה של פרנץ ואגנר, שהיה רחוק ריבאונד אחד מטריפל דאבל ראשון בקריירה. הגרמני סיים עם 35 נקודות, 12 אסיסטים ותשעה ריבאונדים, ורשם משחק רביעי ברציפות עם לפחות 30 נקודות. דזמונד ביין הוסיף 21 נקודות, בעוד גוגה ביטאדזה וטריסטן דה סילבה תרמו 12 כל אחד, בדרך למאזן 0:2 של המג'יק בגביע. מנגד, מילווקי המשיכה להתרסק עם הפסד תשיעי ברציפות וירדה למאזן עונתי עגום של 12:1, פתיחת העונה הגרועה ביותר שלה זה 52 שנה. טיילר הירו הוביל את הבאקס עם 18 נקודות, אך גם הוא לא הצליח למנוע הפסד נוסף. ואגנר הכריע את ההתמודדות בדקה האחרונה עם חטיפה וסל במתפרצת שהגדיל את היתרון ל-10 נקודות, והבטיח לאורלנדו ניצחון חשוב.

וונדל קארטר ג'וניור מטביע ( רויטרס )

אינדיאנה - ניו יורק 104:106

אינדיאנה שרדה דרמה גדולה בדרך לניצחון, במשחק שהוכרע רק עם הבאזר האחרון. פסקל סיאקאם הוביל את הפייסרס עם 19 נקודות, אהרון ניסמית' הוסיף 18, קלי אוברה ג'וניור תרם 16 ואיביצה זובאץ סיים עם דאבל דאבל של 12 נקודות ו-13 ריבאונדים. אינדיאנה כבר הוליכה בשמונה נקודות כשנותרו פחות משתי דקות לסיום, אך הניקס חזרו עם סלים של ג'יילן ברונסון ומיקל ברידג'ס וצימקו לשתי נקודות בלבד. סיאקם החטיא שתי זריקות עונשין קריטיות 23 שניות לסיום, ואיבוד כדור של הפייסרס 2.8 שניות לסיום העניק לניו יורק הזדמנות אחרונה להשוות, אך קארל אנתוני טאונס החטיא זריקה מחצי מרחק עם הבאזר. ברונסון הוביל את המפסידה עם 33 נקודות, טאונס הוסיף 23 נקודות ו-15 ריבאונדים וברידג'ס קלע 18, אך אינדיאנה חגגה ניצחון דרמטי לאחר ששלטה בריבאונד עם 50 לעומת 43 של יריבתה.

שחקני אינדיאנה חוגגים ( רויטרס )

שיקגו - אטלנטה 117:125

אחרי שמונה הפסדים רצופים, שיקגו סוף סוף חזרה לחייך עם ניצחון דרמטי בהארכה על אטלנטה, שהיה בסך הכול השני שלה העונה והראשון מאז שגברה על מילווקי ב-23 באוקטובר. נורמן פאוול הוביל את הבולס עם 33 נקודות, בעוד ג'וש גידי תרם 14 אסיסטים ו-10 ריבאונדים, וג'יילן סמית', שסיים גם עם 12 ריבאונדים, ואייזק אוקורו הוסיפו 15 נקודות כל אחד. פטריק וויליאמס קלע 13, באדי הילד 12 ומאטאס בוזליס 11, כששיקגו קטעה גם רצף של ארבעה הפסדי בית. מנגד, ג'יילן ג'ונסון רשם טריפל דאבל מרשים של 16 נקודות, 11 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, סי ג'יי מקולום הוביל את אטלנטה עם 20 נקודות, אונייקה אוקונגוו הוסיף 17 וניקייל אלכסנדר ווקר תרם 16. ההוקס, שהגיעו לאחר ארבעה ניצחונות בחמשת משחקיהם הקודמים, ספגו הפסד שני ברציפות, למרות שהצליחו לחזור מפיגור של שבע נקודות במחצית ולכפות הארכה.

פאוול ובוזליס ( רויטרס )

יוסטון - יוטה 118:125

אלפרן שנגון סיפק הצגת ענק עם 43 נקודות ו-12 ריבאונדים, והוביל את יוסטון לניצחון שלישי ברציפות, בעוד יוטה המשיכה להתרסק עם הפסד 11 ברציפות ומאזן עגום של 12:1. הסנטר הטורקי רשם את משחקו השני בקריירה עם לפחות 40 נקודות, כשהוא קולע ביעילות מרשימה של 17 מ-24 מהשדה, ומתקרב לשיא הקריירה שלו שעומד על 45 נקודות. קווין דוראנט התקשה עם 22 נקודות ב-5 מ-14 מהשדה, אך הרוקטס הצליחו לברוח ליתרון של 10 נקודות במחצית. יוטה חזרה למשחק ברבע השלישי וצימקה לשלוש נקודות בלבד, ואף הצליחה להישאר קרובה בדקות הסיום, אך דוראנט סגר עניין עם שתי קליעות עונשין מכריעות. דארין פיטרסון הוביל את הג'אז עם 28 נקודות, קיונטה ג'ורג' הוסיף 27 ואייס ביילי תרם 21, אך קבוצתם נותרה עם ניצחון בודד העונה. יוסטון עלתה למאזן 3:10 בעונה הסדירה ול-1:1 בבית שלה בגביע, כשנותרו לה שני משחקים בשלב הבתים.