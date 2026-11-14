נבחרת הנוער של ישראל לאחר הניצחון ( קרדיט: ההתאחדות לכדורגל )

איזו דרמה של נבחרת הנוער של ישראל! החבורה של אופיר חיים רשמה היום (שבת) ניצחון אדיר 1:2 על רומניה במסגרת המחזור השני של שלב המוקדמות השני ליורו 2027. הכחולים לבנים, שהגיעו לאחר ההפסד הכואב 3:2 לאוקראינה במשחק הפתיחה, נקלעו לפיגור מוקדם, אך הצליחו להשלים מהפך דרמטי בזכות שערים של ליאם לוסקי בדקה ה-85 ועידו יוסף בדקה ה-90+3, בדרך לניצחון ראשון בקמפיין.

הרומנים פתחו טוב יותר, ובדקה ה-21 אלכסנדרו בוטה דייק מהנקודה הלבנה לאחר שאיתי מהאגר הכשיל את צארוי ברחבה. ישראל ניסתה להגיב במהירות, אך לוסקי פגש את הקורה בדקה ה-23 והמחצית הראשונה הסתיימה ב-0:1 לרומניה. במחצית השנייה החבורה של אופיר חיים השתלטה על העניינים והחלה לייצר מצבים, כשגרימברג פגש את הקורה בדקה ה-63. הלחץ הישראלי נמשך כשהנבחרת רשמה לא פחות מ-20 איומים אל עבר השער הרומני ובדקה ה-85 לוסקי מצא את הרשת וקבע 1:1. כשנראה היה שהנבחרות בדרך לחלוקת נקודות, הגיע עידו יוסף, שנכנס כמחליף בדקה ה-78 וכבש שער ניצחון דרמטי בדקה ה-90+3, שהשלים מהפך ענק.

הכחולים לבנים יפגשו ביום שלישי הקרוב את איטליה במחזור הנעילה, בעוד שרומניה תתמודד במקביל מול אוקראינה. שלוש הראשונות בבית יעפילו לשלב המוקדמות השלישי והאחרון, שממנו ייקבעו העולות ליורו 2027, כאשר הניצחון על הרומנים מעניק לחבורה של אופיר חיים מקדמה חשובה במאבק על הכרטיס לשלב הבא, אם כי סוגיית ההפסד הטכני האפשרי מול אוקראינה, בעקבות ביצוע שישה חילופים, עדיין עשויה להשפיע על מצבה בטבלה.

מחצית ראשונה:

דקה 21, שער! רומניה עלתה ל-0:1: אלכסנדרו בוטה דייק מהנקודה הלבנה והכניע את עילי אלטמן בדרך ליתרון.

דקה 23: ליאם לוסקי הגיע למצב מצוין, אבל הבעיטה שלו פגשה את הקורה והרומנים ניצלו מספיגה.

דקה 43: צארוי הגיע להזדמנות מסוכנת וניסה להכפיל את היתרון של רומניה בבעיטה מקרוב, אך עילי אלטמן היה במקום ומנע שער נוסף.

מחצית שנייה:

דקה 45: חילוף בנבחרת ישראל: נועם לוי החליף את איתי מהאגר.

דקה 49: אדם גרימברג ניסה להשוות את התוצאה, אך השוער הרומני מוקאן היה במקום והדף את הבעיטה.

דקה 52: חילוף בנבחרת רומניה: סטפאנו פרקופנו נכנס במקומו של דווידה מויסה.

דקה 54: באצולה הגיע למצב מסוכן וניסה להכפיל את היתרון של רומניה, אך עילי אלטמן עצר את הכדור ומנע שער נוסף.

דקה 57: עוד מצב לישראל. עדן חייט בעט אל עבר השער, אך הכדור חלף מעל המסגרת והיתרון הרומני נשמר.

דקה 67: חילוף בנבחרת ישראל: דאגים אבי החליף את נועם כהן.

דקה 70, חילוף כפול ברומניה: דויד קראצה ואלכס אורבן נכנסו במקומם של דניאלה לונקאסו ואלכסנדר בוטה.

דקה 78, חילוף כפול בישראל: עידו יוסף ונועם גולדנברג נכנסו במקומם של עילאי בן סימון ואדם גרימברג.

דקה 85, שער! ישראל השוותה ל-1:1 : ליאם לוסקי מצא את הרשת בדרך לשוויון דרמטי.

דקה 86, חילוף כפול ברומניה: פרננדו פלגריני ורוברט בורלאקו לוקה נכנסו במקומם של אנדריי רואטש ודניס צארוי.

דקה 90+3, שער! ישראל עלתה ל-1:2: עידו יוסף, שנכנס כמחליף בדקה ה-78, השלים מהפך דרמטי בתוספת הזמן עבור החבורה של אופיר חיים.

דקה 90+5, חילוף בישראל: גיא אליגולשווילי נכנס במקומו של ליאם לוסקי.