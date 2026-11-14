גלריה פדרו נטו מאוכזב כששחקני דנמרק חוגגים ברקע ( רויטרס )

המחזור החמישי בליגת האומות נמשך אמש (שבת) עם מספר משחקים מסקרנים שהסתיימו בתוצאות מפתיעות. במוקד, פורטוגל, ללא כריסטיאנו רונאלדו שפרש, הובסה 4:1 על ידי דנמרק בבראגה, אך נותרה בפסגת הבית. במקביל, רומניה של ליסב עיסאת גברה 1:2 על פולין, בעוד שבדיה ניצחה 2:3 את בוסניה והרצגובינה.

פורטוגל - דנמרק 4:1

במשחקה הראשון אי פעם אחרי פרישתו של כריסטיאנו, נבחרת פורטוגל וז'ורז'ה ז'סוס ספגו הפסד כואב ומפתיע 4:1 לדנמרק שהנחיל להם מעידה ראשונה אחרי ארבעה ניצחונות רצופים בקמפיין. החבורה של בריאן רימר ניצלה את הערב החלש של הסלסאו בדרך לשיפור מקומה בצמרת, כשהיא פותחת את החגיגה בדקה ה-43 משער של פייר-אמיל הויביירג בפנדל בעקבות נגיעת יד של רובן דיאס ברחבה. המחצית השנייה הפכה לסיוט מתמשך עבור המארחת עם צמד נפלא של רסמוס הוילון (50' בשער מהאוויר ו-57' במבצע אישי) ושער נוסף של יואכים אנדרסן בנגיחה מדויקת בדקה ה-75 אחרי הגבהה של מתיאס ינסן. קרלוס פורבס, היורש של חולצת המספר 7, עוד הספיק לסדר לברנרדו סילבה שער מצמק בתוספת הזמן (90+3'), אך זה היה מעט מדי ומאוחר מדי עבור פורטוגל שסיימה ערב עגום בבראגה.

שחקני נבחרת פורטוגל עם המספר 7 ( IMAGO )

משחק ראשון אחרי הסערה. ז'ורז'ה ז'סוס עם מאמן נבחרת דנמרק, בריאן רימר ( רויטרס )

דקה 43, שער! דנמרק כבשה מהנקודה הלבנה: הגבהה לרחבה הגיעה לרסמוס הוילון, שנגח ונעצר על ידי רובן דיאס. אבל, השופט ראדה אוברנוביץ' נקרא למסך שכן דיאש הדף את הכדור עם היד, דנמרק קיבלה פנדל ופייר-אמיל הויביירג נתן לה את היתרון.

ראדה אוברנוביץ' הולך למסך ( רויטרס )

פייר-אמיל הויביירג חוגג ( רויטרס )

שחקני דנמרק חוגגים ( רויטרס )

דקה 50, שער! דנמרק עלתה ל-0:2: שער קבוצתי נהדר של הדנים. מיקל דאמסגור קיבל כדור מגוסטאב איסאקסן, הסתובב והגביה פנימה, רסמוס הוילון היה במקום האחרון כדי לבעוט מהאוויר את השני.

רסמוס הוילון חוגג את הראשון שלו ( רויטרס )

שחקני דנמרק חוגגים ( רויטרס )

דקה 57, שער! דנמרק הגדילה את היתרון: מבצע אישי נהדר של רסמוס הוילון, שהשאיר את רנאטו וייגה על הרצפה ובעט לפינה הרחוקה של דיוגו קוסטה.

רסמוס הוילון חוגג את השלישי ( רויטרס )

דקה 75, שער! דנמרק כבשה את הרביעי: כדור חופשי נהדר של הדנים. הגבהה של מתיאס ינסן מצאה את יואכים אנדרסן, שנגח פנימה את הרביעי של האורחת.

שחקני דנמרק חוגגים את הרביעי ( רויטרס )

דקה 90+3, שער! פורטוגל כבשה אף היא: קרלוס פורבס, מספר 7 החדש, העביר רוחב לרחבה, מאדס הרמנאסן הצליח להדוף את הבעיטה אבל ברנרדו סילבה היה במקום הנכון לכבוש.

רומניה - פולין 1:2

ליסב עיסאת וחבריו לנבחרת רומניה אירחו בבוקרשט את הנבחרת של רוברט לבנדובסקי למשחק אליו הגיעו עם מאזן עגום של אפס נקודות בארבעה משחקים ותבוסה משפילה 6:0 בסיבוב הקודם בוורשה. לאחר מחצית מאופסת, החניכים של גאורגה חאג'י עלו ליתרון בדקה ה-68 משער של אלכסנדרו צ'יקלדאו, עם עזרה של יאקוב קיביור. שלוש דקות בלבד לאחר מכן (71'), הפולנים הפקירו את ההגנה לאחר כדור חוץ, ודניאל בירליג'אה ניצל זאת כדי לרוץ קדימה ולבשל לדניס מאן את השני. האורחים עוד הצליחו לצמק בדקה ה-82 משער של מרסל רגולה לאחר כדור חופשי שבו עיסאת התקשה להרחיק, אך רומניה שמרה על היתרון בדרך לנקודות ראשונות בקמפיין.

דקה 68, שער! הרומנים עלו ליתרון: אלכסנדרו צ'יקלדאו יצא למבצע אישי מרהיב, הכדור בפגע ביאקוב קיביור והתגלגל פנימה על מנת להעניק לנבחרת של גאורגה חאג'י את היתרון.

שחקני רומניה חוגגים ( רויטרס )

דקה 71, שער! רומניה הכפילה את התוצאה: שחקני פולין עלו לכדור חוץ והפקירו את ההגנה, דניאל בירליג'אה הגיע לכדור המורחק ורץ קדימה, כשלבסוף השאיר כדור נהדר לדניס מאן שכבש את השני.

דקה 82, שער! פולין צימקה את התוצאה: כדור חופשי לזכותם של הפולנים מצא את הרשת, ליסאב עיסאת התקשה להרחיק ומרסל רגולה דחק את הכדור פנימה.

שבדיה - בוסניה והרצגובינה 2:3

הנבחרת של גרהאם פוטר אירחה בסטוקהולם את בוסניה והרצגובינה כשהיא בלתי מנוצחת בליגת האומות ויודעת שניצחון יבטיח לה את ההעפלה לדרג א', בעוד החניכים של סרגיי בארבארז חיפשו להשאיר לעצמם סיכוי לעקוף אותה לפני מחזור הסיום. המארחת פתחה בסערה כשדניאל סבנסון נגח פנימה כבר בדקה החמישית, ובהמשך השלים גיוקרס צמד מדויק מהנקודה הלבנה (11' ו-45+3'). הבוסנים לא הרימו ידיים במחצית השנייה והצליחו לייצר מתח מחודש משערים של ארמין גיגוביץ' בנגיחה (47') ושל סיאד קולאשינאץ שכיפר על הפנדל שגרם ונגח פנימה מקרן מדויקת (62'), אך השבדים הצליחו לשמור על היתרון המינימלי והבטיחו את עלייתם לדרג א'.

דקה 5, שער! שבדיה כבשה את הראשון במשחק: הכדור הגיע לאנתוני אלאנגה בצד ימין, שחקן הכנף של ניוקאסל הגביה כדור חד פנימה ומצא את ראשו של דניאל סבנסון, שנגח פנימה.

דניאל סבנסון חוגג את השערר ( IMAGO )

דניאל סבנסון בתנועה אקרובטית ( IMAGO )

דקה 11, שער! שבדיה הכפילה את היתרון שלה: סטייפאן ראדליץ' משך בחולצתו של ויקטור גיוקרס ברחבה, השופט סימונה סוצה שרק לפנדל והחלוץ של ארסנל לא התקשה להכניע את מרטין זלומיסליץ' בשער האורחת.

ויקטור גיוקרס אחרי שהוכשל ( IMAGO )

ויקטור גיוקרס חוגג ( IMAGO )

דקה 45+3, שער! שבדיה עם עוד פנדל מוצלח: הפעם היה זה סיאד קולאשינאץ שהכשיל ברחבה את כובש השער הראשון, סבנסון. גיוקרס נשלח שוב אל הנקודה ולא התבלבל פעם נוספת.

סיאד קולאשינאץ מכשיל את דניאל סבנסון ( IMAGO )

שחקני שבדיה חוגגים ( IMAGO )

ויקטור גיוקרס חוגג ( IMAGO )

דקה 47, שער! בוסניה והרצגובינה כבשה גם היא: ארמין מאחמיץ' המחליף הגביה כדור יפה אל תוך הרחבה ומצא את ארמין גיגוביץ' שנגח אל הרשת והשאיר לבוסנים סיכוי.

הבוסנים חוגגים את השער ( IMAGO )

ארמין גיגוביץ' רץ לכיוון האמצע ( IMAGO )

דקה 62, שער! האם אנחנו בדרך לקאמבק בוסני? כדור קרן מדויק של כרים אלאייבגוביץ' מצא את קולאשינאץ, האיש שאחראי על הפנדל השני, והבלם נגח פנימה את השער השני של הנבחרת שלו.

סיאד קולאשינאץ חוגג עם ניקולה קאטיץ' ( IMAGO )

סיאד קולאשינאץ חוגג ( IMAGO )

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