גלריה יאניס אנטטוקומפו ( רויטרס )

מספר משחקים נערכו הלילה (בין שבת לראשון) ב-NBA, כשברקע קרקוע הטיסות הארצי בארה"ב שגרם לדחיות ועיכובים עבור לא מעט קבוצות. יאניס אנטטוקומפו להט בניצחון מיאמי על דטרויט, ניקולה יוקיץ' הוביל את דנבר לעוד ניצחון על ניו אורלינס, קליבלנד הפתיעה את דאלאס וקיירי אירווינג בסגל חסר, ושיקגו עצרה את הרצף של מינסוטה למרות הגעה ביום המשחק.

מיאמי - דטרויט 117:137

יאניס אנטטוקומפו ממשיך ללהוט עם תצוגת ענק של 34 נקודות, 14 ריבאונדים ושמונה אסיסטים - כולל מסירה מרהיבה בין הרגליים לשלשה של קליי תומפסון - בדרך לניצחון רביעי ברציפות של ההיט, שפתחו את העונה ב-4:0 וכבר עומדים על מאזן חיובי.

תומפסון חזר מפציעה בקרסול וצלף 26 נקודות (6 שלשות, רחוק 26 בלבד מהשוואת שיאו של ריי אלן במקום השלישי בכל הזמנים), באם אדבאיו הוסיף 20 ודביון מיצ'ל תרם 15 ותשעה ריבאונדים. מיאמי גם רשמה שיא מועדון כשלא פחות מתשעה שחקנים שלה חסמו לפחות זריקה אחת (14 חסימות קבוצתיות, מרחק אחת משיא המועדון). מנגד, 33 נקודות ושמונה אסיסטים של קייד קנינגהאם ו-20 נקודות של קווין הרטר לא הספיקו לפיסטונס.

ניו אורלינס - דנבר 116:108

ניקולה יוקיץ' פלירטט כהרגלו עם טריפל-דאבל כשרשם 26 נקודות, שמונה ריבאונדים ו-10 אסיסטים, ג'מאל מארי הוסיף 23 נקודות, שבעה ריבאונדים ותשעה אסיסטים, ודנבר השלימה ניצחון רביעי בחמישה משחקים והנחילה לפליקנס הפסד שישי ברציפות.

ניקולה יוקיץ' ( רויטרס )

ניו אורלינס עוד הצליחה להישאר צמודה וקיזזה את הפער לנקודה אחת בלבד לקראת סיום המחצית הראשונה ולשתיים בסוף הרבע השלישי, אך ג'אמפר בסיבוב של דמאר דרוזן קבע יתרון שיא של 87:102 לנאגטס באמצע הרבע האחרון וסגר עניין. כריסטיאן בראון תרם 17 נקודות ו-4 חטיפות למנצחת, בעוד זאיון וויליאמסון הוביל את ניו אורלינס החסרה (ללא טריי מרפי ודז'ונטה מארי) עם 24 נקודות.

קליבלנד - דאלאס 117:127

למרות שעלתה לשחק ללא כל החמישייה הרגילה שלה - כשדונובן מיצ'ל, ג'יימס הארדן, אוואן מובלי, ג'ארט אלן ופייטון ווטסון נותרו בחוץ בעקבות פציעות ועיכובי הטיסות - קליבלנד רשמה ניצחון מרשים על דאלאס. את ההצגה גנב טייריס פרוקטור עם הטריפל-דאבל הראשון בקריירה שלו (24 נקודות, 11 ריבאונדים ו-10 אסיסטים), הראשון של שחקן קאבס מאז אפריל 2024, כשמריו הזוניה (22 נקודות) והרוקי מליק תומאס (20) תומכים בו היטב.

מנגד, קיירי אירווינג זכה לתשואות אדירות בהצגת השחקנים באולם שבו קלע את שלשת האליפות ב-2016 והתפוצץ עם 34 נקודות (20 מהן ברבע השלישי). קופר פלאג הוסיף 18 ושמונה ריבאונדים, אך שני רצפים של שלשות מצד פרוקטור ברבע האחרון הבטיחו את הניצחון של המארחת.

קיירי אירווינג ( רויטרס )

מינסוטה - שיקגו 117:106

עיכובי הטיסות שאילצו את הבולס לנחות במינסוטה רק ביום המשחק וסגל חסר ללא ניק קלאקסטון וג'יילן סמית' לא הפריעו לשיקגו לרשום ניצחון שני ברציפות ולקטוע רצף של חמישה ניצחונות של הוולבס. נורמן פאוול הוביל את המנצחת עם 23 נקודות, מטאס בוזליס תרם 18 ו-9 ריבאונדים, ובאדי הילד וטרה ג'ונס קלעו 16 נקודות כל אחד בערב שבו שיקגו שלטה בצבע עם 54 נקודות.