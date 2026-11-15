שחקני מכבי אשדוד חוגגים בסיום ( ראובן שוורץ )

מכבי אשדוד ממשיכה לצבור ביטחון. העולה החדשה גברה הערב (ראשון) 74:89 על עירוני קריית אתא באולם רמז במסגרת המחזור השישי בליגת ווינר סל, וחיברה לראשונה העונה שני ניצחונות רצופים. החבורה של דן קציר עלתה למאזן חצוי של 3:3, בעוד המארחת ספגה הפסד שני ברציפות וירדה ל-4:2.

אחרי פתיחה צמודה, בן גולד התחמם מעבר לקשת והוביל את קבוצתו ליתרון בתום הרבע הראשון. משם האורחת כבר השתלטה על המשחק, פתחה את הרבע השני בריצה גדולה והותירה את קריית אתא הרחק מאחור. יובל לוין עוד ניסה להעיר את המארחת עם השלשה הראשונה שלה במשחק, אך התגובה האשדודית לא איחרה להגיע, ולהפסקה ירדו הכחולים עם יתרון מבטיח של 29:55.

הקצב נרגע בפתיחת המחצית השנייה, אבל הקבוצה מעיר הנמל המשיכה לשלוט ושמרה על מרחק בטוח. מרקיז מקדאפי הצטרף לחגיגה מחוץ לקשת, ושלשה של חולי על הבאזר העניקה לביתיים מעט עידוד לקראת הרבע האחרון. לוין וברנדן מדלי בייקון עוד הפיחו תקווה ביציעים עם ניסיון קאמבק, אלא שעומר בן דוד קטע את המומנטום בשלשה והוביל בריחה נוספת של האורחת. משם אשדוד שמרה על היתרון עד לסיום.

קריית אתא ספגה הפסד בית ראשון העונה אחרי שני ניצחונות באולם רמז. הקבוצה של אלדד בנטוב לא הצליחה להתאושש מהתבוסה לעירוני נס ציונה, ובשבת (18:30) תנסה לעצור את רצף ההפסדים מול הפועל תל אביב. מנגד, העולה החדשה חגגה ניצחון חוץ שני ברציפות אחרי ההישג ההיסטורי מול בני הרצליה, וביום שישי הקרוב (13:00) תנסה להמשיך במומנטום ולהנחיל להפועל ירושלים את הפסדה הראשון העונה.

קלעו למכבי אשדוד: רוברט טרנר (22 נקודות), אוגוסטין רוביט ובן קלהון גולד (17 כ"א), עומר בן דוד (13), מרקיז מקדאפי (11), אייזיה היל (4), ז'ורדאן ניקוליס (3), שון דאוסון (2)

קלעו לקריית אתא: יובל לוין (17 נקודות), טייריס רדפורד (11), ברנדן מדלי בייקון (10), אורן טרושקין ועוז חולי (7 כ"א), דניאל שרון, תומר אסייג ודייויד גרין (6 כ"א), מקסים פילוננקו (4)

רבע ראשון: 15:22 למכבי אשדוד

חמישייה קריית אתא: יובל לוין, דניאל שרון, ג'ורדן כהן, תומר אסייג, ברנדן מדלי בייקון

חמישייה מכבי אשדוד: מרקיז מקדאפי, רוברט טרנר, אייזיה היל, שון דאוסון, אוגוסטין רוביט

המשחק נפתח עם סל אחד בלבד בשתי הדקות הראשונות של המשחק, אך מאז שתי הקבוצות החליפו סלים ואת ההובלה. הישראלים של המארחת הובילו אותה בפתיחה אך מופע שלשות של האורחים העביר את היתרון לידיהם. בן גולד הוביל את האשדודים עם שלוש צליפות מחוץ לקשת.

רבע שני: 29:55 למכבי אשדוד

האורחת פתחה את הרבע השני בריצת 0:15 והגדילה את הפער ל-22 נקודות. יובל לוין קלע את השלשה הראשונה של קריית אתא במשחק ונתן את האות לריצת 2:11 שצמצמה מעט את הנזק, אך האשדודים השיבו בריצה אדירה משלהם עד סיום הרבע, שהסתיים בהפרש של 26 נקודות. האורחת צלפה ארבע שלשות משמונה ניסיונות ברבע, לעומת קליעה אחת בלבד משישה ניסיונות של הביתיים.

רבע שלישי: 49:70 למכבי אשדוד

פתיחה מהוססת למחצית השנייה, שתי הקבוצות התקשו לייצר נקודות וההפרש עד כה נשמר. מקדאפי קלע את השלשה הראשונה שלו הערב והחזיר את היתרון של האורחת ל-27 נקודות. שלשה של חולי על הבאזר צמצמה את הפער, אך הביתיים יזדקקו לנס כדי לנצח.

רבע רביעי: 74:89 למכבי אשדוד