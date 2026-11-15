גלריה קיליאן אמבפה משתלט על הכדור מפני עבדולקרים בארדאקג'י ( רויטרס )

המחזור השישי והאחרון בשלב הבתים בדרג א' של ליגת האומות ממשיך בשעה בזו, כשבמוקד, נבחרת צרפת מארחת את טורקיה, במטרה להבטיח לעצמה את אחד משני המקומות הראשונים בבית ואת הכרטיס לרבע גמר המפעל. במקביל, בלגיה פוגשת את איטליה הלוהטת לקרב צמרת, וצ'כיה במשחק חוץ אצל קרואטיה.

צרפת - טורקיה 0:0

נבחרת צרפת מנסה להבטיח את מקומה ברבע גמר ליגת האומות, כשנקודה אחת תספיק לה כדי לסיים בין שתי הראשונות בבית 1, לאחר ההפסד 3:1 לאיטליה ביום חמישי שהשווה את מאזנן ל-10 נקודות כ"א, כשבלגיה דולקת בעקבותיהן עם 9 נקודות. הטריקולור לא הפסידו במשחק תחרותי ביתי מאז ספטמבר 2024, דזירה דואה מגיע בכושר נהדר אחרי שהיה מעורב בשלושה שערים במשחק הבית הקודם. מנגד, הטורקים כבר הבטיחו את המקום האחרון בבית אחרי שהפסידו 2:1 לבלגיה ורשמו חמישה הפסדים רצופים בקמפיין (7 הפסדים ב-8 משחקים בכל המסגרות), והם זקוקים לניצחון חוץ מפתיע וחסר תקדים כדי להימנע מירידה אוטומטית לדרג ב'.

בלגיה - איטליה 1:3

השדים האדומים חייבים לנצח כדי להבטיח את הכרטיס לרבע הגמר לאחר שחזרו מפיגור ל-1:2 מול טורקיה ביום חמישי, בעוד שהאזורי מגיעים מהמקום הראשון בעקבות המהפך וה-1:3 המרשים על צרפת וזקוקים לנקודה בלבד כדי להעפיל. חניכיו של מארק ואן בומל נשענים על הכושר הטוב של החלוץ הצעיר, שארל דה קטלארה שכבש את שער הניצחון במשחק הקודם, והפסידו רק פעם אחת בביתם מאז נובמבר 2024 (1:0 לצרפת במחזור השני), אך הבלגים פוגשים יריבה עיקשת שלא נוצחה ב-90 דקות בשמונת משחקי החוץ האחרונים שלה. הנבחרת של רוברטו מנצ'יני לא הפסידה מאז שנכנעה 2:0 לבלגיה במחזור הפתיחה ברומא, ותנסה להמשיך את המומנטום החיובי לקראת שלבי ההכרעה.

דקה 11, שער! איטליה עלתה ליתרון 0:1: לאחר פריצה נהדרת של מייקל קאיודה באגף ימין, המגן שלח כדור רוחב חד אל תוך הרחבה. פרנצ'סקו פיו אספוסיטו התמקם היטב, הגיע ראשון לכדור ושחרר בעיטה מדויקת שפגעה במשקוף ומשם חדרה לרשת.

דקה 15, שער! בלגיה לא חיכתה הרבה זמן והשוותה ל-1:1: שארל דה קטלארה היה מוערב במהלך התקפי מצוין והעביר מסירה למקסים דה קויפר, שנותר בעמדה טובה מול השער. האחרון לא התבלבל, שחרר בעיטה מדויקת לפינה השמאלית התחתונה והכניע את ג'אנלואיג'י דונארומה.

דקה 22, שער! בלגיה השלימה מהפך ועלתה ליתרון 1:2: הכדור החוזר הגיע לניית'ן נגוי בתוך הרחבה. הבלגי לא התבלבל, השתלט עליו במהירות ושיגר בעיטה עוצמתית אל חלקה העליון של הרשת.

דקה 26, שער! בלגיה הגדילה את יתרונה ל-1:3: ג'רמי דוקו יצא למבצע אישי נהדר, חדר לרחבה ושחרר בעיטה מדויקת לפינה הימנית התחתונה. ג'אנלואיג'י דונארומה לא הצליח לעצור את הכדור, והבלגים חגגו שער נוסף.

קרואטיה - צ'כיה 0:1

המארחת פוגשת את צ'כיה לקרב ישיר על המקום השלישי בבית 3 של ליגת האומות, כשהיא זקוקה לנקודה בלבד כדי להימנע מירידה אוטומטית ולהבטיח מקום בפלייאוף ההישרדות. החבורה של סלאבן ביליץ' נשענת על מאזן ביתי חזק (8 ניצחונות ב-11 משחקי הבית התחרותיים האחרונים) ועל רצף של שבעה מפגשים ללא הפסד מול הצ'כים (כולל 1:2 בסיבוב הראשון). מנגד, האורחת של המאמן החדש סנטי דניה נמצאת במשבר עמוק עם חמישה הפסדים בחמישה מחזורים ורק שני שערי זכות, ומגיעה ללא הקפטן המורחק לדיסלאב קרייצ'י וללא מרטין שוברט ולוקאש פרובוד החולים, בידיעה שרק ניצחון חוץ ישאיר לה סיכוי לשרוד בדרג הבכיר.

דקה 1, שער! קרואטיה פתחה בסערה ועלתה ל-0:1: איבן פרישיץ' הגיע לכדור סמוך לרחבה, לא היסס לרגע ובעט בנגיעה אחת לעבר השער. הכדור נשלח בעוצמה ובדיוק רב אל הפינה השמאלית התחתונה, הותיר את השוער חסר אונים.

איבן פרישיץ' רץ לחגוג ( רויטרס )

תוצאות נוספות

קפריסין - מונטנגרו 4:1 כבש לזכות קפריסין: יואניס פיטאס (52' פנדל). כבשו לזכות מונטנגרו: מילוטין אוסמאיץ' (5'), מילאן ווקוטיץ' (58') וניקולה קרסטוביץ' (67', 83').

לטביה - ארמניה 0:0

פינלנד - סן מרינו 2:7 כבשו לזכות פינלנד: אדריאן סואאנבק (8', 20', 78'), ליאו וולטה (17'), ניקולה, ג'ואל פויאנפאלו (36', 42') ודניאל הוקנס (70'). כבש לזכות סן מרינו: נאני (26' פנדל, 76').