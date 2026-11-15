גלריה ג'ייקוב וויילי ( שחר גרוס )

מכבי רמת גן ועירוני נס ציונה נפגשות בשעה זו באולם זיסמן במסגרת המחזור השישי בליגת ווינר סל, כששתיהן מחזיקות במאזן חיובי זהה של 2:3, אך מגיעות במומנטום שונה לחלוטין. המארחת הובסה בשבוע שעבר 97:61 בביתה על ידי מכבי ראשון לציון, בעוד האורחת המשיכה בכושר המצוין שלה ורשמה ניצחון שלישי ברציפות, הפעם עם 81:111 על עירוני קריית אתא באולם לב המושבה.

לאחר שבארבעת משחקיה הראשונים העונה קלעה 91.5 נקודות בממוצע וניצחה בשלושה מהם, רמת גן נעצרה בשבוע שעבר עם תצוגה התקפית חלשה במיוחד מול ראשון לציון. הקבוצה של אלעד חסין הסתפקה בכמות הנקודות הנמוכה ביותר שלה בליגה הבכירה מאז 31 בינואר 2010, אז קלעה 55 נקודות בלבד מול בני השרון. הרמת גנים סיימו את ההתמודדות עם 36.6% בלבד מהשדה, כשבאף אחד מארבעת הרבעים לא הצליחו לקלוע יותר מ-18 נקודות. לקראת המפגש מול נס ציונה, המארחת יכולה לשאוב עידוד מההיסטוריה: היא מעולם לא הפסידה ליריבתה באולם זיסמן במסגרת ליגת ווינר סל ואף ניצחה בכל חמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בעונה הסדירה, כולם בהפרש דו-ספרתי.

מהעבר השני, עירוני נס ציונה תציין הערב את הופעתה ה-400 בתולדותיה בליגת ווינר סל, ותקווה לחגוג את ציון הדרך עם ניצחון רביעי ברציפות. לאחר שבארבעת משחקיה הראשונים העונה הצליחה לחצות את רף 80 הנקודות פעם אחת בלבד, החבורה של פול קורסארו סיפקה בשבוע שעבר את משחקה ההתקפי הטוב ביותר העונה, עם 81:111 על עירוני קריית אתא. הכתומים צלפו 15 שלשות ב-50%, כשג'וש כריסטופר הוביל את רשימת הקלעים עם 26 נקודות. נועם דוברת השווה את שיא הקריירה שלו עם חמש שלשות בדרך ל-17 נקודות. עבור נס ציונה, הייתה זו כמות הנקודות הגבוהה ביותר שקלעה בליגה מאז 29 במאי 2021, אז סיימה עם 113 נקודות מול הפועל תל אביב.

גם נתוני העבר מוסיפים עניין למפגש בין השתיים. הפעם האחרונה שבה מכבי רמת גן פתחה עונה במאזן 2:4 הייתה ב-2024/25, כשאחד מארבעת ניצחונותיה הגיע מול נס ציונה בזיסמן, עם 84:108 בהובלת אייזיה מיילס, שקלע 20 נקודות. מנגד, עירוני נס ציונה רשמה ארבעה ניצחונות בששת המחזורים הראשונים בעונת 2023/24, אז השיגה את ניצחונה הרביעי במשחק השישי, בדיוק כפי שתנסה לעשות גם הערב. באותו משחק גברו הכתומים 74:86 על רמת גן, במה שנותר עד היום לניצחונם היחיד על היריבה במסגרת ליגת ווינר סל.

אלעד חסין ופול קורסארו ( שחר גרוס )

ג'אמפ בול ( שחר גרוס )

רבע ראשון: 16:19 לעירוני נס ציונה

חמישיית מכבי רמת גן: אמד קייבר, ג'יילן אדאמס, יונתן אטיאס, ג'סטין לואיס ואל ג'יי פיגרואה.

חמישיית עירוני נס ציונה: פריס לי, ג'ייקוב וויילי, ג'וש כריסטופר, ג'קסון רואו ובניה סרור.

המשחק נפתח בקצב טוב וצמוד, עד אשר לי נכנס לעניינים וקלע 7 נקודות כדי להעמיד את קבוצתו ביתרון. ר"ג הרבתה להחטיא, אך חואקין שוכמן עלה מהספסל, ושלשה שלו צימקה ל-17:14. פרדי גילספי וליאור קררה החליפו סלים והקבוצות ירדו ב-16:19 לנס ציונה לאחר רבע ראשון של כדורסל.

פריס לי עם הכדור ( שחר גרוס )

רבע שני: 34:47 לעירוני נס ציונה

חניכיו של אלעד חסין השוו את התוצאה בתחילת הרבע, אך שתי שלשות של כריסטופר חיממו את האורחת שעלתה ליתרון 25:31 וגרמו למאמן המקומי לקחת פסק זמן. כריסטופר ולי המשיכו בדומיננטיות שלהם, כאשר כל אחד מהם עלה למספר דו ספרתי של נקודות והיתרון של נס ציונה נשמר. ריבאונדים בהתקפה של המארחת שמרו אותה במשחק עם ארבע נקודות רצופות אחרי כדורים חוזרים. יכולת טובה של גילספי קבעה ריצת 0:7 ושמה את קבוצתו ביתרון דו ספרתי, 34:45. סל של כריסטופר קבע 34:47 בירידה אל חדרי ההלבשה.

ג'וש כריסטופר ( שחר גרוס )

ג'ייקוב וויילי חוגג ( שחר גרוס )

רבע שלישי: 55:67 לעירוני נס ציונה

החצי השני נפתח צמוד והיתרון נותר על כנו, עד אשר קייבר תפר שלשה והוריד את הקבוצות לפסק זמן ב-42:52 לנס ציונה. קליעות עונשין של פיגרואה הורידה לחד ספרתי את ההפרש. החבורה של פול קורסארו התעוררה לאחר פתיחת רבע רגועה מדי, וחמש נקודות רצופות שלה החזירו את היתרון שלה לדו ספרתי. שתי שלשות רצופות של אדאמס, כולל אחת מופרעת, הורידו את ההפרש ל-6, 57:51. המטוטלת המשיכה, וארבע נקודות של וינסנט אמסללם החזירו את ההפרש לדו ספרתי. סל גדול של כריסטופר קבע 55:67 בירידה אל הרבע המכריע.

וינסנט אמסלם ( שחר גרוס )

רבע רביעי: לעירוני נס ציונה