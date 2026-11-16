גלריה לוקה דונצ'יץ' מול ג'ורדן גודווין ( רויטרס )

אחרי הניצחון והשיא של פילדלפיה ולברון ג'יימס, שמונה משחקים נוספים נערכו הלילה (בין ראשון לשני) ב-NBA וסיפקו לא מעט סיפורים. לוקה דונצ'יץ' התפוצץ עם 43 נקודות והוביל את הלייקרס לניצחון על פיניקס, שיי גילג'ס-אלכסנדר קלע 37 בשלושה רבעים ואוקלהומה גברה על סקרמנטו של עמנואל שארפ, שקלע 9, בעוד אטלנטה השלימה קאמבק מפיגור של 22 נקודות וניצחה את מילווקי, שספגה הפסד עשירי ברציפות. יוסטון דרסה את וושינגטון במשחק שבו טריי יאנג לא קלע נקודה לראשונה בקריירה, בוסטון הביסה את דאלאס, הניקס גברו על טורונטו בהארכה, סן אנטוניו רשמה ניצחון 12 ברציפות וגם הקליפרס המשיכו במגמת ההתאוששות עם ניצחון על שארלוט.

פיניקס סאנס - לוס אנג'לס לייקרס 131:123

לוס אנג'לס לייקרס ממשיכה לדהור. הקבוצה גברה הלילה על פיניקס סאנס ורשמה ניצחון שמיני ברציפות, כשמי שהוביל אותה היה לוקה דונצ'יץ', שהתפוצץ עם 43 נקודות. הלייקרס נאלצו להסתדר ללא אוסטין ריבס, הקלע השני בטיבו בקבוצה, שנעדר בעקבות חבלה בעקב שספג במשחק מול מילווקי ביום רביעי. דונצ'יץ', מלך הסלים של ה-NBA, קלע חמש שלשות ודייק ב-12 מתוך 14 זריקות העונשין שלו, בדרך למשחקו השישי העונה עם לפחות 40 נקודות. קוונטין גריימס הוסיף 22 נקודות, כולל חמש שלשות משישה ניסיונות. הלייקרס שלטו במשחק והגיעו ליתרון של 31 נקודות לקראת סיום הרבע השלישי, אך פיניקס לא ויתרה. קולין גילספי הוביל את הקאמבק עם 26 נקודות, מתוכן 12 ברבע האחרון, וצימק את הפער ל-126:121 עם סל חדירה, דקה וחמש שניות לסיום. הסאנס לא הצליחו להתקרב יותר.

גריימס קלע שלשה שקפצה מהטבעת ונכנסה, 34 שניות לסיום, ודונצ'יץ' סגר את הסיפור עם שתי קליעות עונשין. הסלובני, שנקע את קרסולו במשחק מול הבאקס, לא הראה סימני הגבלה ולקח חלק בשבע הנקודות הראשונות של הלייקרס, עם שמונה נקודות ואסיסט. הוא סיים את המחצית הראשונה עם 25 נקודות, לאחר שקלע ארבע שלשות מתשעה ניסיונות. בצד השני, דבין בוקר, הקלע המוביל של פיניקס, סיים עם 17 נקודות בלבד, לאחר שקלע ארבע פעמים מ-14 ניסיונות מהשדה והחטיא את כל ארבע השלשות שלו. הוא לא שיחק ברבע האחרון, שבו הסאנס ניסו להשלים את הקאמבק. פיניקס התקשתה בשני צדי המגרש ונקלעה לפיגור מוקדם של 17 נקודות, אך הצליחה לצמצם ל-54:64 עד ההפסקה. בתחילת הרבע השלישי הלייקרס הגדילו שוב את היתרון ל-20 נקודות, לפני שפיניקס יצאה לניסיון החזרה מאוחר.

לוקה דונצ'יץ' בפעולה ( רויטרס )

סקרמנטו קינגס - אוקלהומה סיטי ת'אנדר 125:103

אוקלהומה סיטי ת'אנדר חזרה למסלול הניצחונות עם 103:125 על סקרמנטו קינגס, ובכך קטעה רצף של שלושה הפסדים. שיי גילג'ס-אלכסנדר היה מעל כולם עם 37 נקודות בשלושה רבעים בלבד, כשהוא מדייק ב-13 מ-20 זריקות מהשדה, כולל ארבע שלשות מחמישה ניסיונות, ומשלים שבע משבע מקו העונשין. הכוכב הקנדי שיחק 29 דקות בלבד, וייתכן שזו הייתה הסיבה שלא הגיע ל-40 נקודות ומעלה בפעם השנייה ברציפות. הוא קלע לפחות 31 נקודות בכל אחד משלושת משחקיו האחרונים. הרוקי אדי מארה סיפק הופעה טובה מהספסל עם 16 נקודות ו-12 ריבאונדים, איי.ג'יי. מיטשל הוסיף 14 נקודות ואייזיאה הרטנשטיין קטף 11 כדורים חוזרים. הת'אנדר כבר הוליכו בהפרש של 27 נקודות.

מנגד, הרוקי דריוס אקוף ג'וניור בלט בסקרמנטו עם 26 נקודות ושישה ריבאונדים. בזווית הישראלית שלנו, עמנואל שארפ קלע 9 נקודות. הקינגס ירדו למאזן 1:12, ועדיין לא הצליחו לנצח במשחק ביתי העונה - שמונה הפסדים בשמונה משחקים. הם גם סופרים שישה הפסדים בששת משחקיהם הראשונים במסע ביתי בן שבעה משחקים. זאק לאבין נעדר מהמשחק בשל מחלה. סקרמנטו עוד הצליחה לחזור מפיגור של 14 נקודות ולכפות שוויון 47:47, לאחר קליעת עונשין של אקוף, 3:42 דקות לסיום המחצית הראשונה.

אלא שאוקלהומה הגיבה בריצת 3:15 עד להפסקה, וירדה לחדרי ההלבשה ביתרון 50:62, אחרי שמונה חילופי יתרון. גילג'ס-אלכסנדר כבר עמד על 21 נקודות ב-18 דקות במחצית הראשונה. שלשה של גילג'ס-אלכסנדר קבעה יתרון 76:91 לת'אנדר, 1:44 דקות לסיום הרבע השלישי. ברבע האחרון המשיכה אוקלהומה לברוח עם ריצת 4:19, בזמן שהכוכב שלה כבר ישב על הספסל ולא שב לפרקט. ניקה קליפורד, שהועבר מסקרמנטו לאוקלהומה ב-8 בנובמבר, חזר לראשונה לשחק מול קבוצתו הקודמת וסיים עם תשע נקודות.

עמנואל שארפ בפעולה ( רויטרס )

טורונטו ראפטורס - ניו יורק ניקס 112:108

ניו יורק ניקס רשמה ניצחון דרמטי על טורונטו ראפטורס, לאחר שחזרה מפיגור דו-ספרתי וכפתה הארכה. ג'יילן ברונסון קלע שלשה שהעניקה לקבוצתו את היתרון 33 שניות לסיום ההארכה, בדרך לניצחון 108:112 ולניצחון ה-14 ברציפות של הניקס על הראפטורס. ברונסון סיים עם 28 נקודות, בדיוק כמו קארל-אנתוני טאונס, שהוסיף גם 17 ריבאונדים. לנדry שאמט תרם 23 נקודות, בעוד או.ג'י אנונובי קלע 21 מול האקסית. האלופה המכהנת קטעה רצף של שני הפסדים.

טורונטו כבר הוליכה ב-13 נקודות במהלך הרבע הרביעי, אך שוב לא הצליחה לשמור על יתרון משמעותי. שלשה של אימנואל קוויקלי קבעה 71:84, כשנותרו 8:55 דקות לסיום, אבל שאמט השווה עם שלשה 1:16 דקות לסיום וטאונס קלע שלשה שהעלתה את הניקס ליתרון 20 שניות לסיום. אלה היו שתי השלשות היחידות של ניו יורק מתוך עשרה ניסיונות ברבע הרביעי. סקוטי בארנס, שחזר לאחר שהחמיץ ארבעה משחקים בשל מתיחה במפשעה השמאלית, קלע 30 נקודות ושלח את המשחק להארכה עם שלשת צעד לאחור 13 שניות לסיום הזמן החוקי. ג'מאל שיד הוסיף 19 נקודות, קוויקלי קלע 17, אר.ג'יי בארט תרם 14 ויעקב פולטל סיים עם 11. קולין מארי-בוילס רשם שיא עונתי של 13 ריבאונדים.

הראפטורס ספגו הפסד רביעי ברציפות ושביעי בתשעת המשחקים האחרונים. בכל אחד משלושת ההפסדים האחרונים שלהם הם כבר הובילו בהפרש דו-ספרתי, לאחר שלא הצליחו לשמור על יתרון של 22 נקודות מול בוסטון ושל 17 נקודות מול פילדלפיה. טורונטו ירדה למאזן 8:3 ב-11 המשחקים שבהם נעדר קוואי לנארד, שעדיין מושבת בשל נפיחות בברכו השמאלית. ג'וש הארט סיים משחק שני ברציפות ללא נקודות, לאחר שלא קלע באף אחד מחמשת ניסיונותיו ב-26 דקות. הוא שותף ברבע הרביעי ובהארכה בעיקר לצורכי הגנה. שתי הקבוצות ייפגשו שוב בטורונטו בלילה שבין שלישי לרביעי.

בוסטון סלטיקס - דאלאס מאבריקס 94:131

בוסטון סלטיקס סיפקה הופעה התקפית מרשימה והביסה את דאלאס מאבריקס. ג'ייסון טייטום הוביל את המנצחת עם 32 נקודות ב-30 דקות בלבד, והסלטיקס קבעו שיא מועדון עם יתרון של 33 נקודות בסיום הרבע הראשון, בדרך לניצחון שישי ברציפות ו-11 ב-12 המשחקים האחרונים. דריק ווייט הוסיף 16 נקודות וג'ורדן וולש תרם 11, כשבוסטון פתחה את המשחק בסערה. הסלטיקס עלו ליתרון 4:24, כשווייט וולש אחראים ל-19 מהנקודות, ועד סיום הרבע הראשון כבר הוליכו 9:42. מדובר ביתרון הגדול ביותר של הקבוצה בתום הרבע הראשון בתולדות המועדון.

טייטום סיפק את עיקר התוצרת שלו ברבע השלישי, שבו קלע 21 נקודות, דייק בשש מתוך תשע זריקות מהשדה והוסיף ארבע שלשות. הוא אף קלע 13 נקודות רצופות לקראת סיום הרבע. לאחר מכן הוציאו הסלטיקס את שחקני החמישייה, אך גם בלעדיהם הצליחו להגדיל את היתרון ל-41 נקודות ברבע האחרון. בשלב מסוים ברבע השני כבר עמד היתרון של בוסטון על 35 נקודות. מנגד, דאלאס ספגה הפסד שלישי ברציפות וחמישי בשמונת משחקיה האחרונים. זאקרי ריזאשה קלע 18 נקודות, קופר פלאג הוסיף 17 וארבעה אסיסטים, אך דייק רק בחמש מתוך 15 זריקות מהשדה ואיבד שלושה כדורים. המאבריקס פתחו את המשחק בצורה חלשה במיוחד, עם שתי קליעות בלבד מתוך 18 ניסיונות ברבע הראשון, כולל אפס משמונה מחוץ לקשת.

קיירי אירווינג, ששיחק בעבר בבוסטון, נעדר מהמשחק לצורך ניהול עומסים בברכו השמאלית, שעברה ניתוח במרץ האחרון. הוא שיחק 37 דקות בהפסד של דאלאס לקליבלנד בשבת. עבור פלאג, יליד מיין ורוקי העונה שעברה, היה זה הפסד שני ברציפות ב-TD גארדן. בעונת הרוקי שלו הוא כבר הפסיד בבוסטון בהופעת הבכורה שלו מול הקבוצה שאותה גדל לאהוד. הסלטיקס הציגו לאחרונה יכולת שממחישה את העוצמה ההתקפית שלהם: ב-6 בנובמבר הם החזיקו ביתרון של 46 נקודות מול שארלוט, וב-26 באוקטובר הובילו ב-40 נקודות במשחק הבית מול שיקגו.

ג'ייסטון טייטום ( רויטרס )

יוטה ג'אז - סן אנטוניו ספרס 110:102

סן אנטוניו ספרס המשיכה את התקופה הנהדרת שלה עם ניצחון 12 ברציפות, הפעם 102:110 על יוטה ג'אז, שהעמיקה את המשבר שלה וספגה הפסד 12 ברציפות. דילן הארפר היה המצטיין בשורות המנצחת עם 31 נקודות ותשעה ריבאונדים, כשהוא מוביל את קבוצתו לקאמבק ברבע האחרון. ויקטור וומבניאמה תרם 26 נקודות, 11 ריבאונדים, שישה אסיסטים וחמש חסימות, בעוד סטפון קאסל הוסיף 20 נקודות ותשעה אסיסטים. קלדון ג'ונסון סיים עם 11 נקודות ועשרה ריבאונדים. אחד הנתונים הבולטים של הספרס היה היתרון המשמעותי בנקודות במתפרצות - 5:27.

מנגד, מו במבה הוביל את יוטה עם 26 נקודות, כשהוא קולע שש שלשות משש ניסיונות. דארין פיטרסון הוסיף 17 נקודות, ברייס סנסבו הוסיף 14 נקודות ושבעה ריבאונדים מהספסל, וקיונטה ג'ורג' סיים עם 13 נקודות ושמונה אסיסטים. הספרס נקלעו לפיגור במהלך רוב הרבע הרביעי, אך הארפר החזיר אותם למשחק עם שתי שלשות רצופות שקבעו שוויון 100:100. קאסל הוסיף שתי קליעות עונשין והעלה את סן אנטוניו ליתרון 100:102, כשנותרו שתי דקות וחצי לסיום. חטיפה של קאסל שהסתיימה בהטבעה, 47.2 שניות לסיום, השלימה ריצת 4:14 והגדילה את הפער לשש נקודות, בדרך לניצחון.

יוטה פתחה היטב והובילה 23:33 לקראת סיום הרבע הראשון, לאחר רצף של שבע קליעות מוצלחות בשמונה התקפות, שהסתיים בשלשה של במבה. סן אנטוניו הצליחה למחוק את הפיגור עוד לפני ההפסקה, ועלתה ליתרון 57:67 בתחילת הרבע השלישי. פיטרסון החזיר את הג'אז ליתרון זמני עם שלשה שקבעה 69:70, אך הספרס הגיבו בריצת 0:10. ג'ונסון הוביל את המהלך עם שני סלים רצופים ואסיסט להטבעה של לוק קורנט.

ויקטור וומבניאמה מאושר ( רויטרס )

וושינגטון וויזארדס - יוסטון רוקטס 147:119

יוסטון רוקטס המשיכה בכושר הנהדר שלה והשיגה ניצחון רביעי ברציפות, לאחר שהביסה 119:147 את וושינגטון וויזארדס. הרוקטס סיפקו את התצוגה ההתקפית הטובה ביותר שלהם העונה עם שיא של 147 נקודות, כשאמן תומפסון הוביל עם 26 נקודות וקווין דוראנט הוסיף 25. הערב של יוסטון כלל גם נתון יוצא דופן: טריי יאנג סיים ללא נקודות לראשונה בקריירת ה-NBA שלו. הרכז של וושינגטון החטיא את כל חמש הזריקות שלקח, אחרי שקלע לפחות נקודה בכל אחד מ-511 משחקיו הקודמים בליגה במדי אטלנטה וושינגטון.

אלפרן שנגון תרם 19 נקודות, שמונה אסיסטים ושמונה ריבאונדים עבור הרוקטס. מנגד, אלכס סאר קלע 24 נקודות ואיי.ג'יי. דיבאנסה הוסיף 16, אך עשה זאת עם שש קליעות בלבד מ-18 ניסיונות מהשדה. הוויזארדס ספגו הפסד שביעי ברציפות, לאחר שפתחו את העונה עם מאזן 3:4. ניצחונם האחרון היה מול אורלנדו ב-2 בנובמבר. המשחק היה צמוד במהלך הרבע הראשון, אך יוסטון השתלטה עליו בהמשך.

הרוקטס ניצחו 23:37 ברבע השני ו-34:46 בשלישי, ובכך פתחו פער משמעותי. ריצת 8:18 בפתיחת המחצית השנייה הגדילה את היתרון עד ל-31 נקודות, וושינגטון לא הצליחה לחזור להתמודדות. יוסטון שלטה גם מתחת לסלים עם יתרון של 36:55 בריבאונדים, ובמחצית הראשונה קלעה ב-56.5% מהשדה והכניסה 10 מ-20 ניסיונותיה מחוץ לקשת. תומפסון היה מדויק במיוחד בשני הרבעים הראשונים, עם שבע קליעות מתשעה ניסיונות ושלוש שלשות ללא החטאה.

קווין דוראנט מטביע ( רויטרס )

לוס אנג'לס קליפרס - שארלוט הורנטס 105:113

לוס אנג'לס קליפרס המשיכה במגמת ההתאוששות שלה ורשמה ניצחון שלישי בארבעת משחקיה האחרונים, לאחר שגברה 105:113 על שארלוט הורנטס. הקליפרס, שפתחו את העונה עם מאזן של ניצחון אחד ושבעה הפסדים, מחקו פיגור של 13 נקודות ברבע השלישי בדרך לניצחון 17 ברציפות על ההורנטס. דריוס גארלנד הוביל את המנצחת עם 27 נקודות, בעוד מקס סטרוס תרם 14 מהספסל. דריק ג'ונס ג'וניור ואייזיאה ג'קסון קלעו 13 נקודות כל אחד, וקיטון ווגלר וגריידי דיק הוסיפו 12 נקודות כל אחד. הקליפרס עדיין ממתינים להופעת הבכורה העונתית של ברנדון אינגרם, שמתמודד עם פציעה בעקב.

מנגד, קובי ווייט קלע 21 נקודות ונאז ריד הוסיף 17 עבור שארלוט, שספגה הפסד שמיני בתשעת משחקיה האחרונים וירדה למאזן 0:2 בפתיחת מסע חוץ בן ארבעה משחקים. כריסטיאן אנדרסון תרם 16 נקודות. המאמן צ'ארלס לי הורחק במהלך הרבע השלישי לאחר שספג שתי עבירות טכניות בתוך 17 שניות. ההורנטס הובילו 57:70, כשנותרו 6:23 דקות לסיום הרבע השלישי, לאחר סל ועבירה של ווייט. אלא שהקליפרס הגיבו בריצת 10:22 עד לסיום הרבע והפכו את התוצאה ל-83:84.

המשחק נותר צמוד, אך כשהתוצאה עמדה על 90:90, 9:33 דקות לסיום, יצאה לוס אנג'לס לריצת 0:10, שהסתיימה בליי-אפ של דיק וקבעה יתרון מבטיח. למרות ששארלוט שלטה בריבאונד עם 46 לעומת 37 של הקליפרס, והחזיקה ב-18 ניסיונות זריקה יותר מהשדה, האורחת הייתה יעילה בהרבה. הקליפרס קלעו ב-55.4% מהשדה וב-51.6% מעבר לקשת, לעומת 38% בלבד של ההורנטס. שארלוט לא ניצחה את הקליפרס מאז נובמבר 2017, וניצחון החוץ האחרון שלה במפגשים בין הקבוצות היה בפברואר 2009.

דריוס גרלאנד ( רויטרס )

מילווקי באקס - אטלנטה הוקס 113:106

אטלנטה הוקס סיפקה קאמבק מרשים מול מילווקי באקס, כשמחקה פיגור של 22 נקודות ברבע השני בדרך לניצחון 106:113. ניקייל אלכסנדר-ווקר וסי ג'יי מקולום הובילו את המנצחת עם 20 נקודות כל אחד, בעוד אונייקה אוקונגוו הוסיף 16 נקודות ו-11 ריבאונדים. ההוקס, שהגיעו למשחק אחרי שני הפסדים רצופים, שיפרו את מאזנם ל-6:8. ג'יילן ג'ונסון תרם 14 נקודות ו-11 ריבאונדים, וקורי קיספרט הוסיף 14 נקודות מהספסל. מנגד, קספרס יאקוצ'יוניס קבע שיא קריירה עם 25 נקודות, גארי טרנט ג'וניור קלע 18, קייל קוזמה הוסיף 14 ובריידן בריז הוסיף 13 עבור מילווקי.

הבאקס ממשיכים להתרסק עם הפסד עשירי ברציפות, ומאזנם עומד על ניצחון אחד בלבד מול 13 הפסדים. זו פתיחת העונה הגרועה ביותר של הקבוצה מזה 52 שנים: בעונת 1974/75 היא הפסידה 13 מתוך 14 משחקיה הראשונים, אז ללא קארים עבדול-ג'באר הפצוע. הניצחון האחרון של מילווקי היה מול אינדיאנה ב-26 באוקטובר. רצף ההפסדים הארוך בתולדות המועדון עומד על 15 משחקים, ונקבע בעונת 1995/96.

סי ג'יי מקולום ( רויטרס )