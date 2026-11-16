גלריה ניב משגב עם הכדור ( שחר גרוס )

הפועל חולון מארחת בשעה זו את הפועל העמק בהיכל טוטו, במסגרת המחזור השישי בליגת ווינר סל. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות במאזן זהה של ניצחון אחד וארבעה הפסדים, כשהן מקוות לעצור את המומנטום השלילי. במוקד המפגש יעמדו שני המאמנים החדשים, שמוליק ברנר וגיא גודס, שעורכים את הופעת הבכורה שלהם על הקווים.

הסגולים מגיעים לאחר שלושה הפסדי ליגה רצופים, כשהאחרון שבהם היה 110:101 להפועל גליל עליון. קודם לכן הפסידו 78:70 למכבי ראשון לציון, והניצחון היחיד שלהם העונה הגיע מול הפועל באר שבע/דימונה, 75:91. בעקבות פתיחת העונה המאכזבת נפרדה הקבוצה מפרדראג קרוניץ' ומינתה את ברנר, שינסה להשיג ניצחון ביתי ראשון העונה. אדאמה סאנוגו מוביל את הקבוצה עם 17 נקודות ו-8.4 ריבאונדים בממוצע למשחק.

מנגד, החבורה מהעמק מגיעה לאחר הפסד 65:59 להפועל ירושלים, שהגיע אחרי 86:77 למכבי רמת גן. בעקבות פתיחת העונה החלשה מונה גיא גודס למאמן הקבוצה, וכעת הוא ינסה להחזיר אותה למסלול הניצחונות דווקא מול המועדון שאיתו זכה באליפות ב-2022. מאליק הול מוביל את האורחת עם 15.2 נקודות ו-7.8 ריבאונדים בממוצע, בעוד ניב משגב מחלק 4.8 אסיסטים למשחק.

במפגש הליגה האחרון בין הקבוצות, שנערך באפריל 2026, ניצחה חולון 86:92 בהיכל טוטו. בסך הכול נפגשו השתיים 41 פעמים בליגה הבכירה, כשהמאזן עומד על 26 ניצחונות לסגולים לעומת 15 של היריבה מהעמק.

רבע ראשון: 14:20 להפועל חולון

חמישיית הפועל חולון: לסטר מדפורד ג'וניור, שחר עמיר, אדאמה סאנוגו, ברנדון ג'ונס ג'וניור ונתנאל ארצי.

חמישיית הפועל העמק: מאליק הול, רפי מנקו, קמרון הנרי, סי ג'יי אלבי וניב משגב.

שחקני הסגל של הפועל חולון ( שחר גרוס )

שחקני הסגל של הפועל העמק ( שחר גרוס )

גיא גודס ושמוליק ברנר בלחיצת ידיים ( שחר גרוס )

הג'אמפ בול בפתיחת המשחק ( שחר גרוס )

קמרון הנרי פתח את מכסת הסלים עם קליעה טובה לשלוש. מנגד, אדאמה סאנוגו החזיר כשהשלים סל ועבירה. מאליק הול הכניס את עצמו למשחק דרך ההגנה, עם חסימה גדולה על סאנוגו מתחת לסל. אלא שהסנטר של הביתיים ידע לייצר חטיפה ודאנק עוצמתי בהתקפה העוקבת. האורחת הרבתה לזרוק מחוץ לקשת אך קלעה רק 1/6 בדקות הפתיחה. בצד השני, שלשה של לסטר מדפורד ג'וניור עצרה ריצת 0:7 של הפועל העמק, כששחר עמיר הוסיף קליעה נוספת ל-3, שהחזירה את היתרון לסגולים עם 2/6 בטווח הזה. לירן אזולאי עלה מהספסל בטירוף, עם 5 נקודות רצופות שהעניקו יתרון שש נקודות לחולוניה. שתי הקבוצות הציגו משחק מבולגן עם 9 איבודי כדור משותפים.

ניב משגב חולף על פני נתנאל ארצי ( שחר גרוס )

מאליק הול מוקף בשחקני הפועל חולון ( שחר גרוס )

רבע שני: 24:38 להפועל חולון

גם את החלק הזה פתח הנרי, הפעם עם קליעה מקרוב. סי ג'יי אלבי דייק מהפינה וצימק את ההפרש מוקדם. שחר עמיר הציג יכולת הגנתית טובה עם 'בלוק' אדיר על ג'סטין קובס. שתי הקבוצות התקשו מאוד לקלוע, כאשר תוצאת הרבע אחרי שש דקות של כדורסל עמדה על 5:7 לזכות הצפוניים. מדפורד ג'וניור סיפק חדירה טובה וסל אתלטי ששבר בצורת של ארבע דקות ללא סל שדה עבור הביתיים. סם איוריו הלהיב את הקהל המקומי עם מהלך של סל ועבירה, למרות שסיפק החמצה מקו העונשין. האדומים הלכו לקו רק פעמיים לאורך כל המחצית הראשונה, בהן הול קלע 1/2. בסיום הרבע, גיל נויוביץ' סיפק קליעה אדירה ממגרש שלם, שלצערו נזרקה שנייה אחת מאוחר מידי ולא נספרה.

קהל הפועל חולון ( שחר גרוס )

גיאס גודס מדריך את קמרון הנרי ( שחר גרוס )