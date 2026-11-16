גלריה פלוריאן וירץ מול שחקני הולנד ( IMAGO )

המחזור השישי והאחרון בשלב הבתים של ליגת האומות נמשך בשעה זו, כשבמוקד גרמניה מארחת את הולנד במסגרת דרג א'. הגרמנים, שנמצאים במקום השלישי, יודעים שניצחון יבטיח להם את הכרטיס לרבע הגמר, בעוד האורנג' רוצים לשמור על פסגת הבית. במקביל, יוון פוגשת את סרביה, בעוד שבדרג ב' שווייץ מארחת את סקוטלנד.

גרמניה - הולנד 0:1

המאנשאפט מארחת את האורנג' באצטדיון האולימפי בברלין, בבית 2 בדרג א'. החבורה של יורגן קלופ מגיעה מהמקום השלישי עם שמונה נקודות, לאחר שניצחה 1:3 את סרביה במחזור הקודם, ויודעת שניצחון יבטיח לה את הכרטיס לרבע הגמר. מנגד, הכתומים של צ'אבי הרננדס מוליכים את הבית עם 11 נקודות, ומגיעים לאחר שהביסו 0:7 את יוון, במשחק שבו טיג'אני ריינדרס כבש שלושער. האורחת יודעת שתיקו יספיק לה כדי לסיים במקום הראשון. במפגש הקודם בין הנבחרות, שנערך בספטמבר, הן נפרדו ב-1:1.

יורגן קלופ צופה בחימום ( IMAGO )

דונייל מאלן מתחמם. יכבוש הערב? ( IMAGO )

דקה 41, שער! גרמניה עלתה ליתרון: אחרי התקפת מעבר של המאנשאפט, יוזואה קימיך מסר לדרי שרהאנט ושחקנה של פרייבורג חתך ימינה, בלבל את דנזל דומפריס והכניע את בארט ורברוחן בשער ההולנדי.

דרי שרהאנט חוגג עם נתניאל בראון ( רויטרס )

בארט ורברוחן לא מצליח לעצור את הכדור ( IMAGO )

דרי שרהאנט חוגג ( IMAGO )

יורגן קלופ חוגג ( IMAGO )

יוון - סרביה 0:0

החניכים של איבן יובאנוביץ' מארחים את האחרונה בבית 2 בדרג א' לדו קרב סרבי על הקווים מול שחקניו של וליקו פאונוביץ'. המארחת מגיעה מהמקום השני עם שמונה נקודות, לאחר שספגה תבוסה קשה של 7:0 מול הולנד במחזור הקודם, ויודעת שניצחון, לצד איבוד נקודות של גרמניה, יבטיח לה את הכרטיס לרבע הגמר. מנגד, הסרבים נועלים את הבית ללא נקודות לאחר חמישה הפסדים רצופים, כשהאחרון שבהם היה 3:1 לגרמנים. במפגש הקודם בין הנבחרות ניצחו היוונים 1:2 בחוץ, בזכות שער דרמטי של טאסוס דוביקאס בדקה ה-95.

שווייץ - סקוטלנד 0:1

חניכיו של מוראט יאקין מארחים את החבורה של סבסטיאן פוקוניולי במסגרת המחזור השישי והאחרון בבית 1 בדרג ב' של ליגת האומות. המארחת כבר הבטיחה את המקום הראשון ואת העלייה לדרג א', לאחר שצברה 13 נקודות בחמישה משחקים, ובמחזור הקודם סיימה ב-0:0 מול סלובניה. מנגד, הסקוטים מגיעים לאחר ניצחון 1:2 על צפון מקדוניה, כשהם במקום השלישי עם שבע נקודות. האורחת יודעת שניצחון, לצד איבוד נקודות של סלובניה, יאפשר לה לסיים במקום השני ולהעפיל לפלייאוף העלייה. במפגש הקודם בין הנבחרות ניצחו השווייצרים 0:3 בחוץ.

דקה 22, שער! שווייץ כבשה את הראשון במשחק: התקפה יפה של המארחת הובילה את הכדור לזכארי אתקאם, שחקנה של ליון העביר רוחב שמצא דווקא את לואיס פרגוסון, אבל הסקוטי כבש לשערו הוא והשווייצרים ביתרון.

השווייצרים חוגגים את השער העצמי ( רויטרס )

השווייצרים חוגגים ( IMAGO )

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