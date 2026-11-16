ג'יימס דיקי אוחז בכדור ( אורן בן חקון )

הפועל גליל עליון מארחת בשעה זו את הפועל אילת באולם בכפר בלום, במסגרת המחזור השישי בליגת ווינר סל. שתי הקבוצות נחשבות להפתעות של פתיחת העונה, ומגיעות להתמודדות במאזן זהה של שלושה ניצחונות ושני הפסדים. המארחת והעולה החדשה מהדרום ינסו להמשיך במומנטום החיובי ולהשיג ניצחון שני ברציפות, שיקדם אותן לצמרת הטבלה.

החבורה של עידן אבשלום מגיעה לאחר ניצחון מרשים 101:110 על הפועל חולון בחוץ, שהחזיר אותה למסלול הניצחונות אחרי הפסד ביתי 82:74 לעירוני נס ציונה. נייט קינגז הצטיין מול הסגולים עם 37 נקודות, כולל חמש שלשות משמונה ניסיונות, והוביל את קבוצתו לניצחון שלישי העונה. הצפוניים, שקלעו לפחות 100 נקודות פעמיים העונה, יקוו להמשיך להציג את היכולת ההתקפית המרשימה גם מול הקהל הביתי.

מנגד, הקבוצה של אורן אהרוני מגיעה לאחר ניצחון ביתי 86:88 על הפועל באר שבע/דימונה, שקטע רצף של שני הפסדים והחזיר אותה למאזן חיובי. קנדל מקולום הוביל את הדרומיים עם 21 נקודות, שישה ריבאונדים ושישה אסיסטים, כשצוף בן משה הוסיף 17 נקודות וג'אבונטה הוקינס תרם 16. העולה החדשה, שרשמה פתיחת עונה טובה מהצפוי, תנסה להשיג ניצחון חוץ נוסף ולהמשיך לבסס את מעמדה בחלק העליון של הטבלה.

בכל ארבעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בליגת העל ניצחה דווקא האורחת, כשכל אחת מהן רשמה שני ניצחונות. הפעם האחרונה שבה גליל עליון הצליחה לגבור על אילת בכפר בלום הייתה במרץ 2022, אז ניצחה 72:74 בהובלת נמרוד לוי, שקלע 17 נקודות והוסיף תשעה ריבאונדים.

החמישייה של הפועל גליל עליון: נייט קינגס, דורי סהר, איתי מושקוביץ, מוריס קמפ ומקס ברוקס.

החמישייה של הפועל אילת: דניאל רוזנבאום, צוף בן משה, קנדל מקולום, ג'יימס דיקי, וג'אבונטה הוקינס.

רבע ראשון: 22:24 להפועל גליל עליון

המשחק נפתח עם שלשה של ג'אבונטה הוקינס בצד של העולה החדשה. מנגד, איתי מושקוביץ קלע נקודות ראשונות למארחת. הוקינס צלף עוד אחת ורשם 2/2 מחוץ לקשת. צוף בן משה השלים מהלך של שלוש נקודות, כשקלע מתחת לסל, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. נייט קינגס זרק טוב מחצי מרחק והוריד את ההפרש לשלוש נקודות.

קנדל מקולום חדר נהדר לסל וסיים בלייאפ מדויק. מושקוביץ צלף שלשה בהתקפת מעבר והשווה ל-13:13. מושקוביץ המשיך את הפתיחה הנפלאה שלו עם שלשה נוספת. מן העבר השני, בראיינט קרופורד גם צלף מחוץ לקשת. רני בלגה סיים לייאפ בהתקפת מעבר והעניק את היתרון למארחת.

רבע שני: 49:49

מוריס קמפ ניצל את ההגנה הרפויה של אילת על מנת לקלוע ארבע נקודות רצופות, שהשלימו ריצת 0:8 של המארחת. אלסטון מייסון קלע חמש נקודות רצופות והמשיך את הריצה של גליל עליון. המשחק נעצר וחודש לאחר מספר דקות בשל תקלה בשעונים.

הדרומיים חזרו טוב מהעצירה וקלעו שלוש שלשות ברציפות, שהורידו את ההפרש ל-4 נקודות בלבד. מושקוביץ עצר את הריצה של האורחת, כשקלע שלשה מהפינה. צוף בן משה קלע חמש נקודות רצופות. הוקינס הטעה את השומר שלו וקלע נהדר מחצי מרחק. אילת עלתה ליתרון של חמש נקודות לאחר שצלפה שתי שלשות ברצף. מקולום המשיך את הריצה של הדרומיים, 7:27 מאז החזרה מעצירת המשחק.