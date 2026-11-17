גלריה ניקולה יוקיץ' ( רויטרס )

לא מעט אקשן קיבלנו הלילה (בין שני לשלישי) ב-NBA: הריצה של בוסטון נעצרה, גם דנבר הפסידה, מיאמי המשיכה במומנטום וגם קליבלנד וממפיס ניצחו, בעוד גולדן סטייט המשיכה להידרדר ללא סטף קרי.

בוסטון - אורלנדו 115:105

המג'יק המשיכו במומנטום הנהדר ורשמה ניצחון רביעי ברציפות - וגם ראשון בבוסטון מאז דצמבר 2022 - כשהנחילו לסלטיקס הפסד ביתי ראשון העונה וקטעו להם רצף של שישה ניצחונות. לאחר רבע ראשון דל בנקודות שהסתיים ב-17 נקודות בלבד מצד המארחת, המג'יק ירדו להפסקה ביתרון 41:50, אך הסלטיקס התעוררו ברבע השלישי (25:36) בהובלת ג'ייסון טייטום (24 נקודות ו-12 ריבאונדים, אך גם חמישה איבודים) ופול ג'ורג' (22 נקודות), והפכו ל-75:77.

ברבע המכריע אורלנדו התעשתה, קלעה ב-50% מהשדה לאורך הערב וסגרה עניין לקראת הסיום עם אלי-אופ של פרנץ ואגנר (21 נקודות, תשעה אסיסטים ושמונה ריבאונדים) לוונדל קרטר ג'וניור וסל של דזמונד ביין, שהוביל את הקלעים עם 24 נקודות ושמונה ריבאונדים, לצד 20 נקודות ושבעה אסיסטים של אנתוני בלאק.

ג'ייסון טייטום, ג'ו מאזולה ופול ג'ורג' ( רויטרס )

דנבר - פיניקס 117:104

הנאגטס ממשיכים להתקשות לגלות יציבות, ואחרי 12 משחקים מפתיחת העונה עדיין אין להם יותר משני ניצחונות ברציפות. זו כבר הפעם השלישית ברצף שניקולה יוקיץ' וחבריו נעצרים על שני ניצחונות ברצף, וזאת למרות 28 נקודות, 15 ריבאונדים ושבעה אסיסטים של הסרבי. עם זאת, הכוכב רשם גם שבעה איבודים. ג'מאל מארי קלע 28 נקודות אף הוא, ארון גורדון סיים עם 11 וכריסטיאן בראון הוסיף 10.

פיניקס שהפסידה 24:20 ברבע הראשון, הגיבה עם 28:36 בשני וניצחה בעצם בכל יתר הרבעים. היא קיבלה התקפה מאוזנת של 20 נקודות מדווין בוקר (שמונה אסיסטים), 16 ממיילס ברידג'ס וג'יילן גרין, ו-15 של דילון ברוקס.

מיאמי - יוסטון 110:128

ההיט לא פיגרו אפילו לשנייה אחת בדרך לניצחון חמישי ברציפות, תוך שהם מתאוששים מפתיחת עונה של 4:0 למאזן 2:8 מרשים בעשרת המשחקים האחרונים, וזאת למרות החיסרון של באם אדבאיו במחצית השנייה בעקבות מתיחה בירך ימין. יאניס אנטטוקומפו שלט מתחת לסלים עם 20 נקודות, 13 ריבאונדים ושישה אסיסטים רגע לפני המפגש הראשון שלו מול האקסית, מילווקי, ביום רביעי, ואנדרו וויגינס וקליי תומפסון הוסיפו 17 נקודות כל אחד. חמש השלשות של תומפסון מעלות אותו ל-2,952 בקריירה - מרחק 21 בלבד מריי אלן שבמקום השלישי בכל הזמנים.

יאניס אנטטוקומפו ( רויטרס )

יוסטון שקלעה 147 נקודות לילה קודם לכן, נתקעה בפתיחה עם שתיים בלבד ב-5:54 הדקות הראשונות בדרך להפסד ראשון מול קבוצת מזרח העונה, כאשר 23 נקודות של אלפרן שנגון ו-22 של קווין דוראנט (רחוק 83 נקודות ממועדון ה-33,000) לא הספיקו.

קליבלנד - שיקגו 115:126

למרות חסרונו של אוואן מובלי שייעדר שבוע עד עשרה ימים בעקבות נקע בבוהן, קליבלנד התאוששה מפיגור 31:25 בתום הרבע הראשון והשיגה ניצחון שלישי בארבעה משחקים. הקאבלירס הפכו את הקערה עם רבע שני דומיננטי של 17:32 בדרך ליתרון 48:57 בהפסקה, ושמרו על היתרון עד הסיום מול ניסיון קאמבק מאוחר של האורחת.

דונובן מיצ'ל להט עם 39 נקודות, ג'ארט אלן סיפק דאבל-דאבל של 13 נקודות ו-14 ריבאונדים, טייריס פרוקטור הוסיף 17 נקודות וג'יימס הארדן תרם תשע נקודות ו-10 אסיסטים. מנגד, 27 נקודות של נורמן פאוול, 23 של מטאס בוזליס ודאבל-דאבל של ג'יילן סמית' (17 נקודות ו-11 ריבאונדים) לא מנעו מהבולס להיעצר אחרי שני ניצחונות רצופים.

דונובן מיצ'ל ( רויטרס )

וושינגטון - ממפיס 136:120

הגריזליס שמרו על מאזן חוץ מושלם העונה והנחילה לוושינגטון הפסד שמיני ברציפות לאחר שהתאוששו מפיגור 12 נקודות (69:57) בסיום המחצית הראשונה בעזרת רבע שלישי מפלצתי של 18:42. הרוקי קמרון בוזר, שנבחר שלישי בדראפט, חגג שיא קריירה של 29 נקודות (7 מ-13 לשלוש) בקרב הרוקיז מול הבחירה הראשונה, איי.ג'יי דיבאנטסה, שהשווה שיא משלו עם 21 נקודות, בעוד זאק אידי הוסיף 23 נקודות ו-10 ריבאונדים, וג'ייבון סמול תרם 12 נקודות ו-12 אסיסטים עבור הגריזליס שקלעו ב-55.8% מהשדה.

אצל הוויזארדס השוקעים, אנתוני דייויס הוביל עם 23 נקודות וטריי יאנג התאושש ממשחק נטול נקודות ראשון בקריירה לילה קודם לכן עם 13 נקודות ו-12 אסיסטים (10 כבר במחצית הראשונה), אך זה לא מנע קריסה נוספת.

קמרון בוזר ואיי.ג'יי דיבנטסה ( רויטרס )

ניו אורלינס - גולדן סטייט 94:115

הפליקנס קטעה רצף של שישה הפסדים בתצוגת תכלית מול הווריירס, שחסרו את סטף קרי הפצוע וספגו הפסד שלישי ברציפות, ושני ברציפות בהפרש של יותר מ-20 נקודות. הפליקנס התפוצצו כבר ברבע הראשון עם יתרון 11:35 מוחץ, ברחו עד לפלוס 31 ברבע השלישי ושלטו בריבאונד (50:57) ובצבע (32:44).