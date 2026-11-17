נבחרת ישראל עד גיל 19 פוגשת בשעה זו את נבחרת איטליה במסגרת המחזור האחרון של הסיבוב השני במוקדמות אליפות אירופה, כשהיא מגיעה להתמודדות לאחר שכבר הבטיחה את מקומה בסיבוב השלישי. החבורה של אופיר חיים השיגה במשחקה הקודם ניצחון 1:2 על רומניה לאחר מהפך ובזכות הניצחון 0:1 של אוקראינה על האיטלקים במשחק המקביל, הבטיחה את העפלתה עוד לפני המפגש הנוכחי. כעת, הכחולים לבנים מקווים לסיים את הסיבוב עם תוצאה חיובית נוספת מול היריבה האיכותית.
כזכור, ישראל פתחה את הסיבוב עם הפסד 3:2 לאוקראינה, במשחק שתוצאתו עשויה להשתנות בעקבות סוגיית ששת החילופים שביצעה הנבחרת. למרות זאת, הניצחון על רומניה וההפסד של איטליה הבטיחו לחבורה של חיים מקום בין שלוש הראשונות בבית, שממשיכות לשלב הבא. המשמעות היא שלתוצאת המשחק הנוכחי לא תהיה השפעה על עצם ההעפלה, אך בנבחרת מקווים להמשיך במומנטום החיובי ולחתום את הסיבוב בהופעה טובה.
המחצית הראשונה התנהלה בקצב שקול יחסית, כששתי הנבחרות התקשו לייצר מצבי הבקעה מסוכנים. בדקה ה-13 אלימוגאלה בחן את ערנותו של גולנקוב, אך השוער הישראלי היה במקום ומנע מהאיטלקים לעלות ליתרון. כעבור דקה עדן חייט הגיע להזדמנות טובה, אבל בעט מחוץ למסגרת, ובדקה ה-20 גם דאגים אבי ניסה את מזלו, אך לא הצליח למצוא את השער. מנגד, האיטלקים המשיכו לחפש את שער היתרון, כאשר ניסיונותיהם של בלאנטי ואלימוגאלה נבלמו על ידי הגנת הנבחרת. למרות מספר הזדמנויות בשני צידי המגרש, אף אחת מהנבחרות לא הצליחה למצוא את הרשת, והשתיים ירדו להפסקה ב-0:0.
מחצית ראשונה:
דקה 13: עילאי בן סימון שלח כדור עומק נהדר לעדן חייט, שהתקדם לעבר השער, אך הבעיטה שלו חלפה ליד המסגרת.
דקה 14: אלימוגאלה האיטלקי ניסה להפתיע את גולנקוב, אך השוער הישראלי היה במקום והדף את הבעיטה.
דקה 20: דאגים אבי ניסה להעלות את ישראל ליתרון, אך הבעיטה שלו חלפה מחוץ למסגרת.
דקה 39: עילאי בן סימון השתחרר ושחרר בעיטה מחוץ לרחבה, אך הוא נעצר אצל השוער האיטלקי, אלסנדרו אניילי.
מחצית שנייה:
דקה 51: פוגליארו האיטלקי ניסה את מזלו, אבל הבעיטה שלו חלפה מחוץ למסגרת.
דקה 58: ארז דידי ניסה להעלות את הנבחרת ליתרון, אך הבעיטה שלו נבלמה על ידי ההגנה האיטלקית.
דקה 63, חילוף כפול בנבחרת ישראל: אדם גרימברג נכנס במקום עידו יוסף,ודאגים אבי יצא ובמקומו נכנס למגרש ליאם לוסקי.
דקה 68, חילוף כפול בנבחרת ישראל: נועם כהן נכנס במקומו של נועם לוי, ונועם גולדנברג החליף את עילאי בן סימון.
הרכב נבחרת ישראל: מרק גולנקוב, לירוי אבריבאייה, סהר לביא, איתמר חוסיד, עדן חייט, נועם לוי, גיא אליגולאשווילי, עילאי בן סימון, ארד דידי, דאגים אבי, עידו יוסף.