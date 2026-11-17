נבחרת ישראל עד גיל 19 פוגשת בשעה זו את נבחרת איטליה במסגרת המחזור האחרון של הסיבוב השני במוקדמות אליפות אירופה, כשהיא מגיעה להתמודדות לאחר שכבר הבטיחה את מקומה בסיבוב השלישי. החבורה של אופיר חיים השיגה במשחקה הקודם ניצחון 1:2 על רומניה לאחר מהפך ובזכות הניצחון 0:1 של אוקראינה על האיטלקים במשחק המקביל, הבטיחה את העפלתה עוד לפני המפגש הנוכחי. כעת, הכחולים לבנים מקווים לסיים את הסיבוב עם תוצאה חיובית נוספת מול היריבה האיכותית.

נבחרת ישראל עד גיל 19 פוגשת בשעה זו את נבחרת איטליה במסגרת המחזור האחרון של הסיבוב השני במוקדמות אליפות אירופה, כשהיא מגיעה להתמודדות לאחר שכבר הבטיחה את מקומה בסיבוב השלישי. החבורה של אופיר חיים השיגה במשחקה הקודם ניצחון 1:2 על רומניה לאחר מהפך ובזכות הניצחון 0:1 של אוקראינה על האיטלקים במשחק המקביל, הבטיחה את העפלתה עוד לפני המפגש הנוכחי. כעת, הכחולים לבנים מקווים לסיים את הסיבוב עם תוצאה חיובית נוספת מול היריבה האיכותית.

נבחרת ישראל עד גיל 19 פוגשת בשעה זו את נבחרת איטליה במסגרת המחזור האחרון של הסיבוב השני במוקדמות אליפות אירופה, כשהיא מגיעה להתמודדות לאחר שכבר הבטיחה את מקומה בסיבוב השלישי. החבורה של אופיר חיים השיגה במשחקה הקודם ניצחון 1:2 על רומניה לאחר מהפך ובזכות הניצחון 0:1 של אוקראינה על האיטלקים במשחק המקביל, הבטיחה את העפלתה עוד לפני המפגש הנוכחי. כעת, הכחולים לבנים מקווים לסיים את הסיבוב עם תוצאה חיובית נוספת מול היריבה האיכותית.

כזכור, ישראל פתחה את הסיבוב עם הפסד 3:2 לאוקראינה, במשחק שתוצאתו עשויה להשתנות בעקבות סוגיית ששת החילופים שביצעה הנבחרת. למרות זאת, הניצחון על רומניה וההפסד של איטליה הבטיחו לחבורה של חיים מקום בין שלוש הראשונות בבית, שממשיכות לשלב הבא. המשמעות היא שלתוצאת המשחק הנוכחי לא תהיה השפעה על עצם ההעפלה, אך בנבחרת מקווים להמשיך במומנטום החיובי ולחתום את הסיבוב בהופעה טובה.

כזכור, ישראל פתחה את הסיבוב עם הפסד 3:2 לאוקראינה, במשחק שתוצאתו עשויה להשתנות בעקבות סוגיית ששת החילופים שביצעה הנבחרת. למרות זאת, הניצחון על רומניה וההפסד של איטליה הבטיחו לחבורה של חיים מקום בין שלוש הראשונות בבית, שממשיכות לשלב הבא. המשמעות היא שלתוצאת המשחק הנוכחי לא תהיה השפעה על עצם ההעפלה, אך בנבחרת מקווים להמשיך במומנטום החיובי ולחתום את הסיבוב בהופעה טובה.

כזכור, ישראל פתחה את הסיבוב עם הפסד 3:2 לאוקראינה, במשחק שתוצאתו עשויה להשתנות בעקבות סוגיית ששת החילופים שביצעה הנבחרת. למרות זאת, הניצחון על רומניה וההפסד של איטליה הבטיחו לחבורה של חיים מקום בין שלוש הראשונות בבית, שממשיכות לשלב הבא. המשמעות היא שלתוצאת המשחק הנוכחי לא תהיה השפעה על עצם ההעפלה, אך בנבחרת מקווים להמשיך במומנטום החיובי ולחתום את הסיבוב בהופעה טובה.