שייק מילטון עם הכדור ( IMAGO )

רוסטוק מארחת בשעה זו את הפועל ירושלים במסגרת המחזור השמיני ביורוקאפ, שפותח את הסיבוב השני בשלב הבתים. החבורה של סשה אוברדוביץ' מגיעה למפגש מהמקום הראשון בבית א', עם מאזן מושלם של שבעה ניצחונות בשבעה משחקים, ומקווה להמשיך ביכולת הנהדרת שלה גם בגרמניה. מנגד, המארחת מדורגת במקום השביעי עם שני ניצחונות וחמישה הפסדים, ותנסה להפתיע את מוליכת הבית.

הירושלמים נמצאים בתקופה נהדרת ומגיעים לאחר ניצחון יוקרתי 77:82 על מכבי תל אביב בליגה, כשעוד קודם לכן גברו 77:91 על דרתונה האיטלקית במסגרת האירופית. הקבוצה מהבירה עדיין לא הפסידה העונה באף אחת משתי המסגרות, ותנסה לשמור על הרצף גם בהתמודדות הערב. במועדון מהבירה מקווים לקבל יכולת משופרת מקני לופטון ג'וניור, שהתקשה בשני המשחקים האחרונים.

מנגד, רוסטוק מגיעה להתמודדות כשהיא מדורגת במקום השביעי בבית א' ביורוקאפ, עם מאזן של שני ניצחונות וחמישה הפסדים. במחזור הקודם נכנעה הקבוצה הגרמנית 88:71 לצדביטה אולימפיה לובליאנה, אך מאז התאוששה עם ניצחון 75:86 על רסטה ושטה בליגה המקומית. כעת היא תנסה להפתיע את מוליכת הבית ולשפר את מצבה במפעל האירופי.

שתי הקבוצות כבר נפגשו במחזור הפתיחה של העונה, אז הפועל ירושלים רשמה ניצחון משכנע 73:94 בבלגרד. לופטון ג'וניור הצטיין באותו ערב עם 22 נקודות ועשרה ריבאונדים, בעוד סמית' הוסיף 20 נקודות. בצד הגרמני בלט קרוקט עם 22 נקודות, אך זה לא הספיק מול העליונות של האדומים. כעת הירושלמים ינסו להשלים ניצחון כפול על היריבה ולהאריך את הרצף המושלם שלהם במפעל.

רבע ראשון: שוויון 24:24

חמישיית הפועל ירושלים: קני לופטון ג'וניור, ג'סטין סמית', נמרוד לוי, איתן בורג ויובל זוסמן.

חמישיית רוסטוק: טי. קרוקט ג'וניור, זאק קופלנד, פי. הארטוויץ', ג'יי. סטוב ואיי. קונונצ'וק.

המשחק נפתח עם שתי שלשות מדויקות של המארחת מגרמניה, בעוד הירושלמים השיבו עם קליעות מקרוב. הגרמנים המשיכו להוביל בהובלת קונונצ'וק, שקלע שבע מתוך עשר הנקודות הראשונות של קבוצתו, אך החבורה של אוברדוביץ' דייקה גם היא מחוץ לקשת, כשאת מרבית הנקודות שלה השיגה בזכות קני לופטון ג'וניור, שהיה דומיננטי בצבע.

לקראת סיום הרבע הראשון, המארחת המשיכה לקלוע שלשות ולאתגר את הירושלמים, וההתמודדות נותרה צמודה עד לסיום הרבע, שהסתיים בשוויון. נתון מעניין נוסף הוא שהאדומים ביצעו את העבירה הראשונה שלהם במשחק רק בדקה האחרונה של הרבע, לאחר תשע דקות שלמות ללא עבירה.

רבע שני: 42:45 להפועל ירושלים

הרבע השני נפתח כשהירושלמים ניסן להשתלט על העניינים והחלו לייצר יותר נקודות, בעיקר בזכות קליעות מהצבע. מנגד, המארחת המשיכה להסתמך על השלשות שלה והרבתה לדייק מחוץ לקשת, מה שהקשה על האורחת מהבירה להגדיל את היתרון. הגרמנים כמעט ולא ניסו לזרוק מקרוב, כשקצת יותר מ-50% מהנקודות שלהם הגיעו משלשות.

דווקא החבורה של אוברדוביץ' התקשתה לדייק מחוץ לקשת והרבתה להחטיא משלוש, אך פיצתה על כך עם קליעות מדויקות מהצבע, בעיקר בזכות קנת' לופטון ג'וניור, שהמשיך להיות בלתי עציר מקרוב. בדיוק כשהיה נראה שהאדומים משתלטים על המשחק ומצליחים לפתוח פער, הם אפשרו למארחת לחזור לעניינים ולצמצם את ההפרש. ההתמודדות נותרה צמודה גם בדקות האחרונות של הרבע השני, שהסתיים כשהאורחת מירושלים מובילה, אך ביתרון קטן בלבד.

רבע שלישי: 59:71 להפועל ירושלים

המחצית השנייה נפתחה כשהמארחת שוב הסתמכה בעיקר על קליעות מחוץ לקשת והתקשתה לייצר נקודות מקרוב. הירושלמים המשיכו להחזיק ביתרון, אך לא הצליחו לייצר ריצה משמעותית שתאפשר להם לברוח, כשהגרמנים הצליחו בכל פעם לחזור להתמודדות ולצמצם את ההפרש. מנגד, האדומים המשיכו לנצל את היתרון הפיזי שלהם בצבע, בעוד נמרוד לוי דייק פעמיים מחוץ לקשת והגדיל מעט את הפער.

בדקות האחרונות של הרבע השלישי, החבורה של אוברדוביץ' השתלטה על המשחק, הרבתה לדייק גם מחוץ לקשת וגם מקרוב והצליחה לעצור את רצף השלשות של המארחת. הירושלמים ניצלו את המומנטום כדי להגדיל את הפער ולסיים את הרבע ביתרון נוח יחסית.