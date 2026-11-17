גלריה ים מדר עם הכדור ( ראובן שוורץ )

מכבי תל אביב "מארחת" בשעה זו את אולימפיאקוס בלימסול שבקפריסין, במסגרת המחזור ה-12 ביורוליג. החבורה של עודד קטש, שנמצאת במקום ה-17 בטבלה עם מאזן של שלושה ניצחונות ושמונה הפסדים, מקווה להמשיך במומנטום החיובי מהניצחון בדרבי על הפועל תל אביב ולהשיג ניצחון שני ברציפות במפעל. מנגד, אלופת אירופה מפיראוס מגיעה להתמודדות מהמקום השני עם מאזן מרשים של שמונה ניצחונות ושלושה הפסדים, במטרה להמשיך לבסס את מעמדה בצמרת.

הצהובים מגיעים למשחק לאחר שבמחזור הקודם הצליחו לעצור רצף של ארבעה הפסדים ביורוליג, כשגברו 73:80 על היריבה העירונית במשחק הבית הראשון שלהם בקפריסין. הניצחון בדרבי הגיע ימים ספורים לאחר המהפך המרשים בגמר גביע ווינר, שבו גברה מכבי ת"א 75:86 על האדומים, והעניק לקטש ושחקניו לא מעט ביטחון אחרי תקופה מאכזבת בזירה האירופית. עם זאת, במשחקם האחרון בליגת ווינר סל נכנעו הצהובים 82:77 להפועל ירושלים, וכעת הם ינסו לחזור למסלול הניצחונות מול אחת הקבוצות החזקות ביבשת.

מנגד, אולימפיאקוס של גיאורגיוס ברצוקאס מגיעה לאחר שהביסה במחזור הקודם 72:101 את דובאי, במשחק שבו אוון פורנייה הצטיין עם 28 נקודות וחמש שלשות, בעוד סשה וזנקוב הוסיף 20 נקודות והפך לקלע המוביל של המועדון בכל הזמנים ביורוליג, כשהוא עוקף את ואסיליס ספאנוליס. עם זאת, היוונים ספגו ביום ראשון האחרון את הפסדם הראשון בליגה המקומית, 100:78 לאריס סלוניקי, אחרי שפתחו את העונה עם שישה ניצחונות רצופים.

מעבר לפערים בטבלה, ההיסטוריה של המפגשים האחרונים בין הקבוצות נוטה בבירור לטובת היוונים, שניצחו בשבעת משחקי היורוליג האחרונים מול הצהובים. במפגש הקודם ביניהן, שנערך בינואר בפיראוס, גברה אולימפיאקוס 93:100 על מכבי ת״א. כעת, החבורה של קטש תנסה לשים סוף לרצף השלילי מול היריבה, כשבהמשך השבוע מחכה לה משחק "ביתי" נוסף בקפריסין, הפעם מול דובאי ביום חמישי במסגרת המחזור ה-13.

אוהדי מכבי תל אביב ( ראובן שוורץ )

אוהדי אולימפיאקוס ( ראובן שוורץ )

שמעון מזרחי מקבל את אות ההוקרה ( ראובן שוורץ )

ברק יצחקי, הגיע גם לצפות ( ראובן שוורץ )

רבע ראשון: 18:28 לאולימפיאקוס

חמישיית מכבי תל אביב: ים מדר, ג'ון דיברתולומיאו, אושיי בריסט, ג'יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית אולימפיאקוס: קורי ג'וסף, טייסון וורד, סשה וזנקוב, אוון פורנייה ובראיינט דאנסטון.

המשחק החל עם סל של ים מדר, אך אוון פורנייה החזיר לאחר מכן עם שלשה ראשונה במשחק. היוונים המשיכו בקצב הגבוה בעיקר בזכות ריבאונד ההתקפה, שעזר לה לעלות ליתרון 2:10 מהיר. הצהובים המשיכו להחטיא מחוץ לקשת, אך מדר קלע עוד שתי נקודות מקרוב. עודד קטש ביצע שלושה חילופים לאחר פסק הזמן במטרה להיצמד חזרה לאולימפיאקוס, אך היוונים המשיכו בשלהם בדרך ליתרון דו ספרתי ראשון במשחק: 6:19.

לאחר פתיחה מעט מגומגמת, מכבי החלה לקלוע מחוץ לקשת, כאשר דניאל תייס וג'ימי קלארק ניסו להוריד את ההפרש. ג'יילן הורד ניצל עוד טעות יוונית והוריד את ההפרש חזרה לחד ספרתי. מנגד, פורנייה צלף עוד שלשה ובלם את המומנטום הצהוב. הרבע הראשון הסתיים עם שלשה נוספת של פורנייה ויתרון 18:28 אחרי 10 דקות.

ג'יילן הורד עם הכדור ( ראובן שוורץ )

ג'ון דיברתולומיאו עם הכדור ( ראובן שוורץ )

רבע שני: 36:49 לאולימפיאקוס

הרבע השני החל בדיוק כפי שהיה הראשון, הצהובים המשיכו לתת ליוונים לעשות ככל העולה על רוחם בתוך הצבע, בעוד מהצד השני המארחת הצליחה לקלוע רק בזכות זריקות עונשין, שגם חלק מהן היא החטיאה. לאחר פסק הזמן, קמאר בולדווין קיבל דקות ראשונות בצהוב, והחזיר עם סל יפה כבר בהתקפה הראשונה.

טייסון וורד עם הריבאונד ( ראובן שוורץ )

עודד קטש ( ראובן שוורץ )