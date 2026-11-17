גלריה אלייז'ה בראיינט מול קנאן אמנייאש ( קרדיט: הפועל “IBI” תל אביב )

הפועל תל אביב מתארחת בשעה זו אצל באסקוניה בוויטוריה במסגרת המחזור ה-12 של היורוליג, כשהיא מחפשת לחזור למסלול הניצחונות במפעל הבכיר ביבשת. החבורה של דימיטריס איטודיס מגיעה להתמודדות עם מאזן של שישה ניצחונות וחמישה הפסדים, לאחר שלושה הפסדים רצופים, ויודעת שניצחון בחוץ עשוי להעניק לה דחיפה חשובה במאבקי המיקום בטבלה.

האדומים פתחו את העונה האירופית בצורה טובה, אך לאחרונה התקשו לשמור על יציבות ונכנעו למכבי תל אביב, לברצלונה ולדובאי. למרות התקופה הפחות מוצלחת, הפועל עדיין מציגה יכולת התקפית מרשימה עם ממוצע של 90.4 נקודות למשחק, כשאלייז'ה בראיינט ממשיך להיות אחד השחקנים המרכזיים שלה. כעת, הקבוצה של איטודיס תנסה לשלב בין היכולת ההתקפית לבין שיפור בצד ההגנתי, במטרה לעצור את רצף ההפסדים.

מנגד, באסקוניה נמצאת בעיצומה של תקופה קשה במיוחד, כשהיא מדורגת במקום האחרון ביורוליג עם ניצחון אחד בלבד לצד עשרה הפסדים. הספרדים סופרים חמישה הפסדים רצופים ומתקשים בעיקר בהגנה, כשהם סופגים כמעט 92 נקודות בממוצע למשחק. למרות זאת, הפועל יודעת שמשחק חוץ בוויטוריה אינו משימה פשוטה, ושהמארחת תנסה לנצל את יתרון הביתיות כדי לצאת מהמשבר.

אלייז'ה בראיינט עולה לזריקה ( קרדיט: הפועל “IBI” תל אביב )

לשתי הקבוצות יש גם היסטוריה טרייה מהעונה שעברה, אז הפועל תל אביב חגגה ניצחון 89:114 במפגש הראשון, אך נכנעה 118:109 במשחק החוץ בספרד. כעת, האדומים ינסו להימנע מתסריט דומה, להשיג ניצחון חשוב מחוץ לבית ולצאת לדרך חדשה ביורוליג.

רבע ראשון: 26:33 לבאסקוניה

חמישיית באסקוניה: קובי סימונס, איי ג'יי לוסון, רודיונס קורוקס, קלמנט פריש וקנאן קאמניאש חמישיית הפועל ת"א: ואסיליה מיציץ', אלייז'ה בראיינט, אמיר קופי, זאק לידיי ודן אוטורו

השחקנים של איטודיס פתחו נהדר עם שני מהלכים התקפיים שהתרכזו בדן אוטורו שקלע ארבע נקודות, אבל שתי התקפות מהירות של המארחים החזירו אותם לשוויון 4:4. הבאסקים המשיכו לקלוע בעיקר אחרי איבודים והחטאות של זאק לידיי וריימונד קורוקס העלה אותם ליתרון 5. טאי אודיאסי קלע ארבע נקודות רצופות משני צדדיו של פסק זמן טלוויזיה, כשעוד סל שלו החזיר את היתרון לאורחת. שני איבודי כדור רצופים של הפועל נתנו ארבע נקודות רצופות לדי ג'יי סטיוארט והיתרון חזר לאורחת, כשהיא המשיכה לקלוע ללא בעיה וחזרה שוב ליתרון 5. שתי שלשות של כריס דוארטה העלו פעמיים את באקסוניה ליתרון 8, אבל אלייז'ה בראיינט ותומאס סאטורנסקי קלעו 3 נקודות מצדם והורידו את ההפרש חזרה. בפוזשן האחרון של הרבע, דמיון בו טייל לצבע וקלע את הסל האחרון ברבע.

זאק לידיי זורק ( קרדיט: הפועל “IBI” תל אביב )

רבע שני: 44:48 לבאסקוניה

האדומים פתחו טוב את הרבע גם מבחינה הגנתית, עם שתי עצירות רצופות שהובילו לסלים קלים של ג'ייקוב טופין ואלייז'ה בראיינט, אבל רולנדס שמיטס עצר את הבצורת. שתי שלשות רצופות של הספרדים מידם של כריס דוארטה וקובי סימונס העלו את המארחת ליתרון דו ספרתי ושלחו את איטודיס להזעיק פסק זמן. אחרי כדור ביניים שהלך לכיוון הספרדי, איי ג'יי לוסון קלע דאנק במעבר והעניק לספרדים יתרון של 11. הפועל הצליחה להדק קצת את ההגנה שלה ו-5 נקודות רצופות שלה בזכות מיציץ' ובלייקני שלחו את וולימיר פראסוביץ' אל המזכירות. שתי הקבוצות לא הצליחו להשיג סל שדה בהמשך הרבע, אבל שתי נקודות של בראיינט מהקו הורידו את הפועל למחצית בהפרש מינימלי בלבד.

אמיר קופי ( קרדיט: הפועל “IBI” תל אביב )

רבע שלישי: 64:71 לבאסקוניה

שש נקודות של קנאן קאמנייאש ללא תגובה מהצד השני העלו את היתרון הספרדי ל-10 בתוך הדקה וחצי הראשונים של הרבע, אבל סל מהיר ושלשה של מיציץ' החזירו את ההפרש ל-5, כשהסרבי גם סחט עבירת תוקף שהחזירה את הכדור לקבוצתו. הספרדים לא הצליחו לקלוע, כשמנגד מהלכים יפים של דן אוטורו הורידו את ההפרש לנקודה אחת בלבד. מי שהיה במקום הנכון כדי לתת להפועל את היתרון היה כמובן אוטורו, שדחק פנימה ריבאונד התקפה אחרי החטאה של זאק לידיי. שתי שלשות רצופות של באסקוניה הפכו את הפיגור שלה ליתרון 5, אבל בראיינט הוריד אותו מהר ל-3, אבל שמיטס הוסיף חמש נקודות משלו והיתרון חזר ל-8.

דן אוטורו מטביע ( קרדיט: הפועל “IBI” תל אביב )

רבע רביעי