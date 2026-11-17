גלריה ויניסיוס ג׳וניור ( IMAGO )

נבחרת ברזיל סגרה היום (שלישי) את מסע משחקי הידידות שלה וסיפקה הצגת תכלית התקפית מרשימה, כשדרסה 0:7 את סינגפור בתצוגה חד צדדית. מי שעמד במוקד החגיגה של הסלסאו היה ויניסיוס ג'וניור, שכיכב עם שלושער ראשון בקריירה במדי הנבחרת והוביל את הברזילאים לניצחון מוחץ. החבורה של אנצ׳לוטי הציגה עליונות ברורה לאורך ההתמודדות, ניצלה את פערי הרמות בין הנבחרות והמשיכה לצבור ביטחון לקראת האתגרים הבאים.

ברזיל פתחה את המשחק בסערה והבהירה כבר מהדקות הראשונות כי היא בדרך לערב התקפי יוצא דופן. בדקה השמינית אסטבאו מצא את הקורה, וכעבור דקה ויניסיוס ג'וניור ניצל בישול של ברונו גימראייש כדי להעלות את הסלסאו ליתרון 0:1. בדקה ה-15 כוכב ריאל מדריד השלים צמד לאחר מתפרצת נהדרת ובישול של אנדריק, ושש דקות בלבד לאחר מכן השלים שלושער ראשון בקריירה במדי הנבחרת, הפעם מבישול של אסטבאו. הברזילאים המשיכו לשלוט לחלוטין בנעשה על כר הדשא, ובדקה ה-31 היה זה אנדריק שהצטרף לחגיגה עם בעיטה מדויקת מחוץ לרחבה, בדרך ל-0:4 מוחץ עוד לפני הירידה להפסקה.

גם במחצית השנייה ברזיל לא הורידה את הרגל מהגז והמשיכה לחפש שערים נוספים. בדקה ה-51 אסטבאו, שבישל שניים משערי המחצית הראשונה, מצא בעצמו את הרשת וקבע 0:5. שלוש דקות לאחר מכן ריאן כמעט הצטרף לחגיגה, אך הבעיטה שלו נעצרה במשקוף, בעוד ויניסיוס ניסה להוסיף שער רביעי למאזנו, אך נעצר אצל השוער הסינגפורי. בדקה ה-60 הברזילאים ערכו חילוף מרובע, כשבין היתר ויניסיוס פינה את מקומו לאלן. חמש דקות לאחר מכן המחליף סיפק כדור עומק נהדר לריאן, שמקרוב לא התבלבל וכבש את השישי של האורחת.

ויניסיוס ג׳וניור חוגג ( IMAGO )