דני אבדיה לא שותף הלילה (בין שלישי לרביעי) במשחקה של פורטלנד מול מינסוטה, שהסתיים בהפסד דרמטי 106:105 של הבלייזרס, השני שלהם ברציפות מול אותה יריבה. הישראלי, שסיפק רק יממה קודם לכן הופעה נהדרת עם 27 נקודות, שמונה ריבאונדים וארבעה אסיסטים בהפסד 106:98, נאלץ להחמיץ את ההתמודדות בעקבות דלקת וכאבים בכף רגלו השמאלית. אבדיה, שהציג יכולת מצוינת בתקופה האחרונה והפך לאחד השחקנים המרכזיים של קבוצתו, לא נכלל בסגל למפגש השני ברציפות בין הקבוצות במיניאפוליס, כאשר בשלב זה לא פורסם מועד לחזרתו לפרקט.
מינסוטה טימברוולבס - פורטלנד טרייל בלייזרס 105:106
בהיעדרו של הישראלי, פורטלנד התקשתה בפתיחה ונקלעה לפיגור 29:17 בתום הרבע הראשון, אך התאוששה ברבע השני וירדה להפסקה בפיגור נקודה בלבד, 49:48. הרבע השלישי היה שקול לחלוטין והסתיים ב-31:31, כך שמינסוטה שמרה על יתרון 79:80 לקראת עשר הדקות האחרונות.
גם ברבע המכריע נמשך המאבק הצמוד, אך המארחת הצליחה לשמור על היתרון ולנצח בנקודה, בדרך למאזן 4:11, בעוד פורטלנד ירדה ל-5:9. דמיאן לילארד הוביל את המפסידה עם 25 נקודות, כולל חמש שלשות, וג'רו הולידיי הוסיף 23 נקודות ושישה אסיסטים. מנגד, איו דוסונמו הצטיין אצל המנצחת עם 30 נקודות ושבע שלשות, וג'יידן מקדניאלס תרם 22 נקודות.