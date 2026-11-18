דני אבדיה לא שותף הלילה (בין שלישי לרביעי) במשחקה של פורטלנד מול מינסוטה, שהסתיים בהפסד דרמטי 106:105 של הבלייזרס, השני שלהם ברציפות מול אותה יריבה. הישראלי, שסיפק רק יממה קודם לכן הופעה נהדרת עם 27 נקודות, שמונה ריבאונדים וארבעה אסיסטים בהפסד 106:98, נאלץ להחמיץ את ההתמודדות בעקבות דלקת וכאבים בכף רגלו השמאלית. אבדיה, שהציג יכולת מצוינת בתקופה האחרונה והפך לאחד השחקנים המרכזיים של קבוצתו, לא נכלל בסגל למפגש השני ברציפות בין הקבוצות במיניאפוליס, כאשר בשלב זה לא פורסם מועד לחזרתו לפרקט.