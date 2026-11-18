לילה נוסף של כדורסל ב-NBA סיפק הלילה (בין שלישי לרביעי) שני משחקים מעניינים שכבר הגיעו לסיומם, כשבמוקד דטרויט, שהפתיעה את סן אנטוניו עם ניצחון חוץ 105:93 וקטעה לספרס רצף מרשים של 12 ניצחונות. קייד קנינגהאם הוביל את הפיסטונס עם 27 נקודות, בעוד ויקטור וומבניאמה רשם דאבל-דאבל של 25 נקודות ו-18 ריבאונדים שלא הספיק למארחת. במקביל, ניו יורק ניקס גברה 111:102 על טורונטו והאריכה ל-15 את רצף הניצחונות שלה במפגשים בין הקבוצות, כשג'יילן ברונסון הצטיין עם 31 נקודות.

לילה נוסף של כדורסל ב-NBA סיפק הלילה (בין שלישי לרביעי) שני משחקים מעניינים שכבר הגיעו לסיומם, כשבמוקד דטרויט, שהפתיעה את סן אנטוניו עם ניצחון חוץ 105:93 וקטעה לספרס רצף מרשים של 12 ניצחונות. קייד קנינגהאם הוביל את הפיסטונס עם 27 נקודות, בעוד ויקטור וומבניאמה רשם דאבל-דאבל של 25 נקודות ו-18 ריבאונדים שלא הספיק למארחת. במקביל, ניו יורק ניקס גברה 111:102 על טורונטו והאריכה ל-15 את רצף הניצחונות שלה במפגשים בין הקבוצות, כשג'יילן ברונסון הצטיין עם 31 נקודות.

לילה נוסף של כדורסל ב-NBA סיפק הלילה (בין שלישי לרביעי) שני משחקים מעניינים שכבר הגיעו לסיומם, כשבמוקד דטרויט, שהפתיעה את סן אנטוניו עם ניצחון חוץ 105:93 וקטעה לספרס רצף מרשים של 12 ניצחונות. קייד קנינגהאם הוביל את הפיסטונס עם 27 נקודות, בעוד ויקטור וומבניאמה רשם דאבל-דאבל של 25 נקודות ו-18 ריבאונדים שלא הספיק למארחת. במקביל, ניו יורק ניקס גברה 111:102 על טורונטו והאריכה ל-15 את רצף הניצחונות שלה במפגשים בין הקבוצות, כשג'יילן ברונסון הצטיין עם 31 נקודות.

אחרי 12 ניצחונות רצופים, סן אנטוניו נעצרה דווקא בביתה, למרות שכבר הובילה ב-14 נקודות ברבע השני. דטרויט חזרה למשחק, ירדה להפסקה ביתרון 54:55 והשתלטה על המחצית השנייה בדרך לניצחון. קייד קנינגהאם הצטיין עם 27 נקודות, דניס ג'נקינס הוסיף 25 ואוסר תומפסון תרם 14 נקודות, 12 אסיסטים ותשעה ריבאונדים. מנגד, ויקטור וומבניאמה סיים עם 25 נקודות ו-18 ריבאונדים שלא הספיקו לספרס.

אחרי 12 ניצחונות רצופים, סן אנטוניו נעצרה דווקא בביתה, למרות שכבר הובילה ב-14 נקודות ברבע השני. דטרויט חזרה למשחק, ירדה להפסקה ביתרון 54:55 והשתלטה על המחצית השנייה בדרך לניצחון. קייד קנינגהאם הצטיין עם 27 נקודות, דניס ג'נקינס הוסיף 25 ואוסר תומפסון תרם 14 נקודות, 12 אסיסטים ותשעה ריבאונדים. מנגד, ויקטור וומבניאמה סיים עם 25 נקודות ו-18 ריבאונדים שלא הספיקו לספרס.

אחרי 12 ניצחונות רצופים, סן אנטוניו נעצרה דווקא בביתה, למרות שכבר הובילה ב-14 נקודות ברבע השני. דטרויט חזרה למשחק, ירדה להפסקה ביתרון 54:55 והשתלטה על המחצית השנייה בדרך לניצחון. קייד קנינגהאם הצטיין עם 27 נקודות, דניס ג'נקינס הוסיף 25 ואוסר תומפסון תרם 14 נקודות, 12 אסיסטים ותשעה ריבאונדים. מנגד, ויקטור וומבניאמה סיים עם 25 נקודות ו-18 ריבאונדים שלא הספיקו לספרס.

הניקס רשמו ניצחון 15 ברציפות על טורונטו, למרות שהמארחת הובילה 80:83 בתום הרבע השלישי ואף השוותה ל-102:102 כשנותרו דקה ו-39 שניות לסיום. אלא שג'יילן ברונסון השלים מהלך של ארבע נקודות והוביל ריצת 0:9 שהכריעה את ההתמודדות. הגארד הצטיין עם 31 נקודות, קארל-אנתוני טאונס הוסיף 16 נקודות ו-16 ריבאונדים, ומנגד ג'קובי וולטר בלט עם 25 נקודות ושבע שלשות.

הניקס רשמו ניצחון 15 ברציפות על טורונטו, למרות שהמארחת הובילה 80:83 בתום הרבע השלישי ואף השוותה ל-102:102 כשנותרו דקה ו-39 שניות לסיום. אלא שג'יילן ברונסון השלים מהלך של ארבע נקודות והוביל ריצת 0:9 שהכריעה את ההתמודדות. הגארד הצטיין עם 31 נקודות, קארל-אנתוני טאונס הוסיף 16 נקודות ו-16 ריבאונדים, ומנגד ג'קובי וולטר בלט עם 25 נקודות ושבע שלשות.

הניקס רשמו ניצחון 15 ברציפות על טורונטו, למרות שהמארחת הובילה 80:83 בתום הרבע השלישי ואף השוותה ל-102:102 כשנותרו דקה ו-39 שניות לסיום. אלא שג'יילן ברונסון השלים מהלך של ארבע נקודות והוביל ריצת 0:9 שהכריעה את ההתמודדות. הגארד הצטיין עם 31 נקודות, קארל-אנתוני טאונס הוסיף 16 נקודות ו-16 ריבאונדים, ומנגד ג'קובי וולטר בלט עם 25 נקודות ושבע שלשות.