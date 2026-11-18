סיימה את השנה בסטייל. נבחרת ארגנטינה הביסה הלילה (בין שלישי לרביעי) 0:7 את קוסטה ריקה במשחק ידידות באצטדיון מריו אלברטו קמפס בקורדובה. האלביסלסטה התאוששו מההפסד 2:1 לאורוגוואי במשחקם הקודם, כשחוליאן אלברס, ניקו פאס ופרנקו מסטנטואונו חגגו עם צמדים, ואלכסיס מק אליסטר הוסיף שער משלו.
החבורה של ליאונל סקאלוני לא חיכתה זמן רב כדי להתחיל בחגיגה. כבר בדקה השמינית פאס העלה את המארחת ליתרון אחרי בישול של אנסו פרננדס, ובדקה ה-35 אלברס הכפיל מבישול של אגוסטין ג'אי. שלוש דקות בלבד לאחר מכן, פאס השלים צמד אחרי מסירה של מקסימו פרונה, ועוד לפני ההפסקה אלברס כבש את השני שלו מבישול של ג'אנלוקה פרסטיאני וקבע 0:4 במחצית.
גם אחרי ההפסקה ארגנטינה המשיכה בשלה. מסטנטואונו עלה מהספסל ומצא את הרשת כבר בדקה ה-48, כשפרונה רשם בישול שני במשחק. היתרון הגדול לא עצר את האלביסלסטה, ובדקה ה-78 מק אליסטר הצטרף לרשימת הכובשים והעלה ל-0:6.
המילה האחרונה הייתה של מסטנטואונו, שבדקה ה-88 ניצל מסירה של ג'וליאנו סימאונה והשלים גם הוא צמד. בכך חתם את התוצאה והצטרף לפאס ולאלברס בערב שבו שלושה שחקנים ארגנטינאים כבשו פעמיים כל אחד.
עבור ארגנטינה היה זה ניצחון ראשון מאז פרישתו של ליאו מסי מהנבחרת. אחרי שהמשחק מול אורוגוואי הסתיים באכזבה, הפעם השחקנים של סקאלוני סיפקו לקהל הביתי סיום חיובי לשנת 2026, עם שבעה שערים ורשת נקייה.