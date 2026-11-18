סיימה את השנה בסטייל. נבחרת ארגנטינה הביסה הלילה (בין שלישי לרביעי) 0:7 את קוסטה ריקה במשחק ידידות באצטדיון מריו אלברטו קמפס בקורדובה. האלביסלסטה התאוששו מההפסד 2:1 לאורוגוואי במשחקם הקודם, כשחוליאן אלברס, ניקו פאס ופרנקו מסטנטואונו חגגו עם צמדים, ואלכסיס מק אליסטר הוסיף שער משלו.

סיימה את השנה בסטייל. נבחרת ארגנטינה הביסה הלילה (בין שלישי לרביעי) 0:7 את קוסטה ריקה במשחק ידידות באצטדיון מריו אלברטו קמפס בקורדובה. האלביסלסטה התאוששו מההפסד 2:1 לאורוגוואי במשחקם הקודם, כשחוליאן אלברס, ניקו פאס ופרנקו מסטנטואונו חגגו עם צמדים, ואלכסיס מק אליסטר הוסיף שער משלו.

סיימה את השנה בסטייל. נבחרת ארגנטינה הביסה הלילה (בין שלישי לרביעי) 0:7 את קוסטה ריקה במשחק ידידות באצטדיון מריו אלברטו קמפס בקורדובה. האלביסלסטה התאוששו מההפסד 2:1 לאורוגוואי במשחקם הקודם, כשחוליאן אלברס, ניקו פאס ופרנקו מסטנטואונו חגגו עם צמדים, ואלכסיס מק אליסטר הוסיף שער משלו.