הישג ענק לכדורעף הישראלי: מכבי תל אביב רשמה הערב (רביעי) ניצחון ענק כשגברה גם במשחק הגומלין 1:3 על איסטנבול GSK הטורקית והשלימה עליה ניצחון כפול בתוך 24 שעות. התל אביבים יצאו מהמפגש הכפול עם הכרטיס לשלב הבא, בו יפגשו את המנצחת בין מאריבור הסלובנית לדינמו זאגרב הקרואטית (מאריבור ניצחה 1:3 במשחק הראשון בקרואטיה). שני המשחקים התקיימו בהונגריה, ללא קהל.

הישג ענק לכדורעף הישראלי: מכבי תל אביב רשמה הערב (רביעי) ניצחון ענק כשגברה גם במשחק הגומלין 1:3 על איסטנבול GSK הטורקית והשלימה עליה ניצחון כפול בתוך 24 שעות. התל אביבים יצאו מהמפגש הכפול עם הכרטיס לשלב הבא, בו יפגשו את המנצחת בין מאריבור הסלובנית לדינמו זאגרב הקרואטית (מאריבור ניצחה 1:3 במשחק הראשון בקרואטיה). שני המשחקים התקיימו בהונגריה, ללא קהל.

הישג ענק לכדורעף הישראלי: מכבי תל אביב רשמה הערב (רביעי) ניצחון ענק כשגברה גם במשחק הגומלין 1:3 על איסטנבול GSK הטורקית והשלימה עליה ניצחון כפול בתוך 24 שעות. התל אביבים יצאו מהמפגש הכפול עם הכרטיס לשלב הבא, בו יפגשו את המנצחת בין מאריבור הסלובנית לדינמו זאגרב הקרואטית (מאריבור ניצחה 1:3 במשחק הראשון בקרואטיה). שני המשחקים התקיימו בהונגריה, ללא קהל.

הצהובים פתחו את המשחק עם ההרכב שניצח אתמול, לאוזיניו, סלבה בצ'קלה, דנילו גלינסקי, רנאטו סנטוס, רמירו נונייז, גנדי סוקולוב ואומרי רויטמן. המשחק נפתח בשוויון 5. הטורקים היו הראשונים לעלות ליתרון משמעותי עם 8:10. מכבי נשארה צמודה והשיגה שוויון 15. בצ'קלה וגלינסקי חסמו, הטורקים שלחו כדור החוצה ומכבי עלתה ליתרון 16:18. סוקולוב עם הנחתה ורנאטו עם אייס סגרו את המערכה הראשונה בניצחון של מכבי 20:25.

הצהובים פתחו את המשחק עם ההרכב שניצח אתמול, לאוזיניו, סלבה בצ'קלה, דנילו גלינסקי, רנאטו סנטוס, רמירו נונייז, גנדי סוקולוב ואומרי רויטמן. המשחק נפתח בשוויון 5. הטורקים היו הראשונים לעלות ליתרון משמעותי עם 8:10. מכבי נשארה צמודה והשיגה שוויון 15. בצ'קלה וגלינסקי חסמו, הטורקים שלחו כדור החוצה ומכבי עלתה ליתרון 16:18. סוקולוב עם הנחתה ורנאטו עם אייס סגרו את המערכה הראשונה בניצחון של מכבי 20:25.

הצהובים פתחו את המשחק עם ההרכב שניצח אתמול, לאוזיניו, סלבה בצ'קלה, דנילו גלינסקי, רנאטו סנטוס, רמירו נונייז, גנדי סוקולוב ואומרי רויטמן. המשחק נפתח בשוויון 5. הטורקים היו הראשונים לעלות ליתרון משמעותי עם 8:10. מכבי נשארה צמודה והשיגה שוויון 15. בצ'קלה וגלינסקי חסמו, הטורקים שלחו כדור החוצה ומכבי עלתה ליתרון 16:18. סוקולוב עם הנחתה ורנאטו עם אייס סגרו את המערכה הראשונה בניצחון של מכבי 20:25.