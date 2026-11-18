הישג ענק לכדורעף הישראלי: מכבי תל אביב רשמה הערב (רביעי) ניצחון ענק כשגברה גם במשחק הגומלין 1:3 על איסטנבול GSK הטורקית והשלימה עליה ניצחון כפול בתוך 24 שעות. התל אביבים יצאו מהמפגש הכפול עם הכרטיס לשלב הבא, בו יפגשו את המנצחת בין מאריבור הסלובנית לדינמו זאגרב הקרואטית (מאריבור ניצחה 1:3 במשחק הראשון בקרואטיה). שני המשחקים התקיימו בהונגריה, ללא קהל.
הצהובים פתחו את המשחק עם ההרכב שניצח אתמול, לאוזיניו, סלבה בצ'קלה, דנילו גלינסקי, רנאטו סנטוס, רמירו נונייז, גנדי סוקולוב ואומרי רויטמן. המשחק נפתח בשוויון 5. הטורקים היו הראשונים לעלות ליתרון משמעותי עם 8:10. מכבי נשארה צמודה והשיגה שוויון 15. בצ'קלה וגלינסקי חסמו, הטורקים שלחו כדור החוצה ומכבי עלתה ליתרון 16:18. סוקולוב עם הנחתה ורנאטו עם אייס סגרו את המערכה הראשונה בניצחון של מכבי 20:25.
במערכה השנייה המומנטום התהפך והיה של הטורקים. הם הצליחו להגיע ליתרון 13:17 שנשמר עד לסיום עם 21:25 לאיסטנבול ושוויון 1:1 במערכות. במערכה השלישית הטורקים הובילו 5:7, אבל מכבי צמצמה בהמשך עד ל-15:14 הטורקים לקחו פסק זמן. מכבי נשארה צמודה וסלבה בצ'קלה עם חסימה גדולה החזיר את מכבי לשוויון 20. זה היה הזמן של לאוזיניו לעשות את ההבדל בדרך ל-23:25 ו-1:2 במערכות. גם המערכה הרביעית הייתה שקולה כמעט לכל אורכה, כשרק בדקות האחרונות הצליחו שחקני מכבי תל אביב לשמור על ריכוז מלא והשיגו ניצחון 23:25.
לאוזיניו הוביל את הצהובים עם 21 נקודות, סנטוס הוסיף 15 (4 אייסים), בצ'קלה 10, סוקולוב 9, נונייז 5 וגלינסקי 4.