גלריה וולטר טבארס מאוכזב ( IMAGO )

ריאל מדריד סיימה את המחזור ה-12 ביורוליג עם הפסד מאכזב, 83:79 לבשיקטאש, במשחק שנערך הערב (רביעי) ונעל את המחזור. הבלאנקוס, שהגיעו למפגש מהמקום השמיני בטבלה, עם שבעה ניצחונות וארבעה הפסדים, ספגו הפסד חמישי העונה וירדו למאזן של 5:7. מנגד, בשיקטאש עלתה למאזן של שישה ניצחונות ושישה הפסדים ונמצאת במקום ה-12 במפעל הבכיר באירופה.

הטורקים היו עדיפים לאורך שלושת הרבעים הראשונים. הם ניצחו 15:18 ברבע הראשון והמשיכו עם 22:27 ברבע השני, בדרך ליתרון 37:45 בהפסקה. גם ברבע השלישי התקשתה ריאל לצמצם את הפער, כשבשיקטאש ניצחה 17:19 והגיעה לעשר הדקות האחרונות ביתרון 54:64.

ברבע האחרון ריאל מדריד ניסתה לשנות את התמונה וניצחה אותו 19:25. תיאו מלדון, שסיים עם 22 נקודות, הוביל את המאמץ, וניק סמית' ג'וניור ואנדרס פליז סייעו בניסיון הקאמבק. שלשה של פליז ארבע שניות לסיום צימקה את ההפרש ל-82:79, אך דאקווין ג'פריס דייק מהקו, קונור מורגן הוסיף קליעת עונשין אחת, ובשיקטאש הבטיחה את הניצחון.

תיאו מלדון בפעולה ( IMAGO )