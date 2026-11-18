ריאל מדריד סיימה את המחזור ה-12 ביורוליג עם הפסד מאכזב, 83:79 לבשיקטאש, במשחק שנערך הערב (רביעי) ונעל את המחזור. הבלאנקוס, שהגיעו למפגש מהמקום השמיני בטבלה, עם שבעה ניצחונות וארבעה הפסדים, ספגו הפסד חמישי העונה וירדו למאזן של 5:7. מנגד, בשיקטאש עלתה למאזן של שישה ניצחונות ושישה הפסדים ונמצאת במקום ה-12 במפעל הבכיר באירופה.
הטורקים היו עדיפים לאורך שלושת הרבעים הראשונים. הם ניצחו 15:18 ברבע הראשון והמשיכו עם 22:27 ברבע השני, בדרך ליתרון 37:45 בהפסקה. גם ברבע השלישי התקשתה ריאל לצמצם את הפער, כשבשיקטאש ניצחה 17:19 והגיעה לעשר הדקות האחרונות ביתרון 54:64.
ברבע האחרון ריאל מדריד ניסתה לשנות את התמונה וניצחה אותו 19:25. תיאו מלדון, שסיים עם 22 נקודות, הוביל את המאמץ, וניק סמית' ג'וניור ואנדרס פליז סייעו בניסיון הקאמבק. שלשה של פליז ארבע שניות לסיום צימקה את ההפרש ל-82:79, אך דאקווין ג'פריס דייק מהקו, קונור מורגן הוסיף קליעת עונשין אחת, ובשיקטאש הבטיחה את הניצחון.
מלדון היה הקלע הבולט של ריאל עם 22 נקודות, אך ההופעה שלו לא הספיקה כדי לחפות על הפתיחה החלשה ועל הפער שנוצר בשלושת הרבעים הראשונים. מנגד, ג'פריס הוביל את בשיקטאש עם 20 נקודות, וסקוטי ווילבקין הוסיף 15.