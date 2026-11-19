הפועל תל אביב פוגשת כעת את פאריס במסגרת המחזור ה-13 של היורוליג. האדומים יקוו להמשיך במומנטום לאחר שניצחו 82:85 את באסקוניה במחזור שעבר, כשבצד השני הצרפתים ינסו לעלות למאזן חיובי ולהמשיך את רצף הניצחונות שלהם, שעומד על ארבעה.
החניכים של דימיטריס איטודיס הצליחו לקטוע רצף של שלושה הפסדי יורוליג במשחק נגד הספרדים, בו הציגו אופי ויצאו עם ידם על העליונה לאחר שהיו בפיגור בחלק ניכר מהמשחק. האדומים הצליחו לנצח בסיום בזכות הופעה גדולה של טאי אודיאסי, שסיים עם 16 נקודות ב-100% מכל הטווחים (7/7 מהשדה ו-2/2 מהעונשין). וסיליה מיציץ' תרם 14 נקודות לצד 8 אסיסטים והתעלות בקלאץ', כשגם אלייז'ה בראיינט בלט עם 15 נקודות.
מנגד המארחת מגיעה אחרי ניצחון 86:89 מותח במיוחד נגד ברצלונה, שהוכרע בשלשת ניצחון של נאדיר היפי. הגארד הצרפתי ממשיך בכושר הנהדר שלו לאחר שקלע את סל הניצחון נגד פנרבחצ'ה במחזור ה-11, כשאת המשחק נגד הקטלונים הוא סיים עם 25 נקודות, 8 אסיסטים ושלשה שהכריעה את ההתמודדות.
המועדונים נפגשו שש פעמים לאורך השנים. במסגרת היורוקאפ המאזן זהה עם שני ניצחונות לכל קבוצה, ביורוליג הסיפור שונה, כשהאדומים ניצחו בשני המפגשים נגד הצרפתים בעונה שעברה.
רבע ראשון:
חמישיית פאריס: נאדיר היפי, פרנק ניליקינה, טי ג'יי וורן, סבסטיאן הררה ומוחמד פיי.
חמישיית מכבי תל אביב: וסיליה מיציץ', אלייז'ה בראיינט, אמיר קופי, איש ויינרייט וטאי אודיאסה.