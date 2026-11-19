הפועל תל אביב פוגשת כעת את פאריס במסגרת המחזור ה-13 של היורוליג. האדומים יקוו להמשיך במומנטום לאחר שניצחו 82:85 את באסקוניה במחזור שעבר, כשבצד השני הצרפתים ינסו לעלות למאזן חיובי ולהמשיך את רצף הניצחונות שלהם, שעומד על ארבעה.

הפועל תל אביב פוגשת כעת את פאריס במסגרת המחזור ה-13 של היורוליג. האדומים יקוו להמשיך במומנטום לאחר שניצחו 82:85 את באסקוניה במחזור שעבר, כשבצד השני הצרפתים ינסו לעלות למאזן חיובי ולהמשיך את רצף הניצחונות שלהם, שעומד על ארבעה.

הפועל תל אביב פוגשת כעת את פאריס במסגרת המחזור ה-13 של היורוליג. האדומים יקוו להמשיך במומנטום לאחר שניצחו 82:85 את באסקוניה במחזור שעבר, כשבצד השני הצרפתים ינסו לעלות למאזן חיובי ולהמשיך את רצף הניצחונות שלהם, שעומד על ארבעה.

החניכים של דימיטריס איטודיס הצליחו לקטוע רצף של שלושה הפסדי יורוליג במשחק נגד הספרדים, בו הציגו אופי ויצאו עם ידם על העליונה לאחר שהיו בפיגור בחלק ניכר מהמשחק. האדומים הצליחו לנצח בסיום בזכות הופעה גדולה של טאי אודיאסי, שסיים עם 16 נקודות ב-100% מכל הטווחים (7/7 מהשדה ו-2/2 מהעונשין). וסיליה מיציץ' תרם 14 נקודות לצד 8 אסיסטים והתעלות בקלאץ', כשגם אלייז'ה בראיינט בלט עם 15 נקודות.

החניכים של דימיטריס איטודיס הצליחו לקטוע רצף של שלושה הפסדי יורוליג במשחק נגד הספרדים, בו הציגו אופי ויצאו עם ידם על העליונה לאחר שהיו בפיגור בחלק ניכר מהמשחק. האדומים הצליחו לנצח בסיום בזכות הופעה גדולה של טאי אודיאסי, שסיים עם 16 נקודות ב-100% מכל הטווחים (7/7 מהשדה ו-2/2 מהעונשין). וסיליה מיציץ' תרם 14 נקודות לצד 8 אסיסטים והתעלות בקלאץ', כשגם אלייז'ה בראיינט בלט עם 15 נקודות.

החניכים של דימיטריס איטודיס הצליחו לקטוע רצף של שלושה הפסדי יורוליג במשחק נגד הספרדים, בו הציגו אופי ויצאו עם ידם על העליונה לאחר שהיו בפיגור בחלק ניכר מהמשחק. האדומים הצליחו לנצח בסיום בזכות הופעה גדולה של טאי אודיאסי, שסיים עם 16 נקודות ב-100% מכל הטווחים (7/7 מהשדה ו-2/2 מהעונשין). וסיליה מיציץ' תרם 14 נקודות לצד 8 אסיסטים והתעלות בקלאץ', כשגם אלייז'ה בראיינט בלט עם 15 נקודות.