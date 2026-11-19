גלריה אושיי בריסט זורק ( Constantinos Kiprianou, האתר הרשמי של מכבי תל אביב )

מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את דובאי במסגרת המחזור ה-13 של היורוליג. החניכים של קטש ינסו להתאושש מההפסד הצורם נגד אולימפאקוס, בעוד האורחים ינסו לחבר שני ניצחונות ברצף לאחר שגברו על אנדולו אפס.

הצהובים היו קרובים מאוד לרשום ניצחון יוקרתי במיוחד במחזור שעבר, אך סל היסטורי של סשה וזנקוב וקריסה בסיום ההארכה הובילו להפסד 97:95. קיטון וואלאס הוביל את הקבוצה מישראל עם 18 נקודות, ולצידו בלט ג'ימי קלארק עם 15. ים מדר קלע 12 נקודות, אך יעדיף לשכוח את המשחק לאחר שטעות שלו הובילה לסל השוויון של היוונים.

הקבוצה של צ'אבי פסקוואל מגיעה להתמודדות לאחר שניצחה את אנדולו אפס 75:80. מי שהוביל את הקבוצה מהאמירויות הוא מפיונדו קאבנגאלה, שסיים את המשחק עם 18 נקודות ולא פחות מ-18 ריבאונדים. דז'נאן מוסה ודווין בייקון הוסיפו 14 ו-13 בהתאמה.

דניאל תייס זורק ( Constantinos Kiprianou, האתר הרשמי של מכבי תל אביב )

המאזן ההיסטורי מעודד במיוחד מבחינת מכבי, שניצחה את יריבתה מדובאי בשני המפגשים בעונה שעברה ביורוליג. הצהובים יקוו לשכוח את מפח הנפש מהמחזור הקודם ולצאת לדרך חדשה.

רבע ראשון: 14:26 למכבי ת"א

חמישייה מכבי: ים מדר, קמאר בולדווין, ג'יילן הורד, אושיי בריסט, דניאל תייס.

חמישייה דובאי: דז'נאן מוסא, מקינלי רייט, דווין בייקון, טורניקה שנגליה, מפיונדו קבנגלה.

דז'נאן מוסא היה הראשון לקלוע, אך הצהובים הגיבו בריצת 0:12 אדירה עם שבע נקודות של ים מדר ועלו לדו ספרתי אחרי חמש דקות. הצהובים המשיכו להפגין דומיננטיות אך נתקלו בשלשה של שנגליה שהוריד ל-9, אך בולדווין וסורקין קלעו וקבעו 7:20. 5 רצופות של דובאי זכו לתגובה של וואלאס וקלארק שצלפו מחוץ לקשת, פטרוסב קלע אחרון מנגד והוריד את ההפרש בסיום הרבע ל-12.

ים מדר זורק לשלוש ( Constantinos Kiprianou, האתר הרשמי של מכבי תל אביב )

רבע שני: 40:47 למכבי ת"א

בייקון המשיך לקלוע בשחור אך קלארק מיד הגיב בשלשה ובייקוט הגדיל ל-15. מנגד בייקון קלע עוד 5 רצופות, בלוסומגם הוסיף והוריד ל-31:23, אך בולדווין ותייס עם 5 בצהוב החזירו לדו ספרתי. בייקוט העלה ל-15, אך ריצת 0:6 אמירתית הורידה ל-41:32, שנעצרה עם 4 רצופות של מדר, שעלה ל-11 נק'. מקבץ החמצות של הצהובים מהקו זכה למענה משחקני דובאי שדייקו וסגרו את הרבע על שבע נקודות בלבד.