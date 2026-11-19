גלריה דני וולף ( רויטרס )

לא פחות מ-12 משחקים שוחקו הלילה (בין רביעי לחמישי) בליגת ה-NBA. דני אבדיה ופורטלנד אומנם לא שיחקו, אך עדיין היה לנו ייצוג ישראלי הלילה בליגה הטובה בעולם, כשדני וולף הציג יכולת טובה במדי ברוקלין, מה שלא הספיק לנטס, שהובסו בביתם מול שיקגו בולס. גם עמנואל שארפ רשם משחק טוב מבחינתו, אך גם קבוצתו, סקרמנטו קינגס, הובסה בביתה מול פיניקס.

ברוקלין נטס - שיקגו בולס 137:107

שיקגו בולס סיפקה הלילה את אחת ההופעות המרשימות שלה העונה, כשהביסה את ברוקלין נטס 107:137 ורשמה את ניצחונה הקל ביותר עד כה. מאטאס בוזליס הוביל את הקבוצה עם שיא עונתי של 25 נקודות, בעוד ג'וש גידי הצטיין עם 18 נקודות, 14 ריבאונדים ותשעה אסיסטים. הבולס קלעו 21 שלשות במשחק, כשכבר במחצית הראשונה קבעו שיא מועדון עם 15 קליעות מחוץ לקשת. שיקגו הציגה משחק התקפי קבוצתי במיוחד, כשכל חמשת שחקני החמישייה שלה הגיעו לספרות כפולות כבר במחצית הראשונה, שהסתיימה עם 76 נקודות לזכותה. בסך הכול, שמונה שחקנים של הבולס קלעו לפחות 10 נקודות. נורמן פאוול הוסיף 17 נקודות וניק קלקסטון, ששיחק בעבר בברוקלין, תרם 14.

הניצחון היה השלישי של שיקגו בארבעת משחקיה האחרונים, לאחר רצף של שמונה הפסדים. הקבוצה גם שברה את שיא הנקודות העונתי הקודם שלה, שעמד על 132 מול מילווקי. שתי הקבוצות הגיעו להתמודדות עם מאזן זהה של 3:10, אך על הפרקט הפער ביניהן היה ברור: ברוקלין הוליכה רק בפתיחה, בתוצאה 0:2, והבולס כבר הגיעו ליתרון של 37 נקודות במהלך המחצית השנייה. מנגד, ברוקלין ספגה הפסד שלישי ברציפות. יגור דיומין הוביל את הנטס עם 22 נקודות, ג'וליוס רנדל הוסיף 17, בעוד מייקל פורטר ג'וניור התקשה במיוחד, קלע רק אחת משבע זריקותיו וסיים עם חמש נקודות. בזווית הישראלית, דני וולף קלע 6 נקודות, הוריד 6 ריבאונדים ומסר 2 אסיסטים ב-23 דקות.

הבולס פתחו את המשחק בסערה: אחרי שברוקלין הצליחה לצמק את הפער לשלוש נקודות, שיקגו סיימה את הרבע הראשון בריצת 0:13 ועלתה ליתרון 21:37. ברבע השני היא המשיכה לשלוט, קלעה שבע שלשות מתוך 11 ניסיונות והגדילה את היתרון ל-44:77, לאחר שלשה של בוזליס. במחצית התוצאה עמדה על 51:76. גם לאחר ההפסקה לא הצליחו הנטס לצמצם את הפער מתחת ל-20 נקודות. שיקגו המשיכה להגדיל את היתרון, שהגיע ל-70:107 לאחר שלשה של באדי הילד, כשנותרו 2:08 דקות לסיום הרבע השלישי. הבולס גם שברו רצף של שישה הפסדי חוץ מול ברוקלין, ורשמו ניצחון ראשון שם מאז 1 בנובמבר 2022.

דני וולף ( רויטרס )