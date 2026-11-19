גלריה יאניס אנטטוקומפו בפעולה ( רויטרס )

לילה עמוס ומרתק נרשם ב-NBA בין רביעי לחמישי, כשבמוקד יאניס אנטטוקומפו הוביל את מיאמי לניצחון על האקסית מילווקי, בעוד לברון ג'יימס ופילדלפיה השלימו מהפך מול אורלנדו. במקביל, דנבר גברה על בוסטון בתום מותחן, הלייקרס הופתעו בביתם מול יוטה ורצף תשעת הניצחונות שלהם נקטע. בנוסף, אטלנטה הפתיעה את אוקלהומה סיטי, קופר פלאג הצטיין בניצחון דאלאס על גולדן סטייט, ממפיס גברה על קליבלנד בדרמה, יוסטון ניצחה את אינדיאנה, דטרויט המשיכה במומנטום מול ניו אורלינס ו-וושינגטון עצרה את רצף ההפסדים שלה בטורונטו.

מיאמי היט - מילווקי באקס 130:137

המפגש המסקרן של הלילה הסתיים בניצחון של מיאמי, כאשר יאניס אנטטוקומפו חגג מול קבוצתו לשעבר. הכוכב היווני רשם 27 נקודות, 13 ריבאונדים ותשעה אסיסטים, כשהוא רחוק אסיסט אחד מטריפל-דאבל, ובאם אדבאיו הוסיף 26 נקודות, 21 מהן כבר במחצית הראשונה. ההיט השתלטו על המשחק מוקדם ובנו יתרון של יותר מ-20 נקודות, אך הבאקס הצליחו לצמצם לקראת הסיום. מנגד, קייל קוזמה הוביל את מילווקי עם 26 נקודות, בעוד טיילר הירו, ששב למיאמי לראשונה כיריב בעקבות הטרייד, הסתפק בשמונה נקודות. הבאקס ספגו הפסד 11 ברציפות וירדו למאזן 14:1.

יאניס אנטטוקומפו עולה לסל ( רויטרס )

אורלנדו מג'יק - פילדלפיה סיקסרס 121:116

פילדלפיה המשיכה לבסס את מעמדה בצמרת המזרח עם ניצחון רביעי ברציפות, למרות חסרונו של טייריס מקסי, ונעזרה במשחק מצוין של ג'ואל אמביד, שקלע 26 נקודות. וי.ג'יי אדג'קומב הוסיף שיא עונתי של 24 נקודות, ולברון ג'יימס תרם 22 בדרך לניצחון. אורלנדו כבר הוליכה ב-17 נקודות במהלך הרבע הראשון, אך האורחת חזרה בהדרגה למשחק. שלשה חשובה של אדג'קומב, לאחר מסירה ללא מבט של ג'יימס, העלתה את הסיקסרס ליתרון 112:114 כשנותרו 1:36 דקות לסיום, ומשם הם השלימו את המהפך. פרנץ ואגנר קלע 27 למפסידה, שרצף ארבעת ניצחונותיה נעצר.

לברון ג׳יימס עם הכדור ( IMAGO )

דנבר נאגטס - בוסטון סלטיקס 101:105

דרמה גדולה בקולורדו הסתיימה בניצחון של דנבר על בוסטון, אחרי קאמבק מרשים במחצית השנייה. הסלטיקס פתחו טוב יותר, עלו ליתרון 24:30 בתום הרבע הראשון וברחו לפער של 17 נקודות במהלך הרבע השני, לפני שירדו להפסקה ביתרון מבטיח של 49:61. אלא שניקולה יוקיץ' וחבריו חזרו אחרת מחדר ההלבשה, ניצחו 19:31 ברבע השלישי והשוו ל-80:80 לקראת עשר הדקות האחרונות. הרבע המכריע התנהל בצמוד, כשהיתרון עבר בין הקבוצות וההכרעה נותרה פתוחה עד השניות האחרונות. דנבר הצליחה לעלות ל-101:104 כשנותרו כשש שניות לסיום, שמרה על היתרון והשלימה ניצחון 101:105, בעוד בוסטון נותרה ללא נקודות ברגעי ההכרעה.

ניקולה יוקיץ׳ עם הכדור ( רויטרס )

לוס אנג'לס לייקרס - יוטה ג'אז 109:97

הפתעה גדולה בלוס אנג'לס: רצף תשעת הניצחונות של הלייקרס הגיע לסיומו עם הפסד ביתי ליוטה, שהשיגה ניצחון שני ברציפות. לוקה דונצ'יץ' הוביל את המארחת עם 29 נקודות, חמישה ריבאונדים ושבעה אסיסטים, אך זה לא הספיק מול הופעה מצוינת של קיונטה ג'ורג', שקלע 30 נקודות ומסר עשרה אסיסטים. הלייקרס דווקא פתחו טוב יותר והובילו 29:34 בתום הרבע הראשון, אך הג'אז הפכו את התוצאה וירדו להפסקה ביתרון 54:56. האורחת שמרה על יתרונה גם ברבע השלישי, לפני שהשתלטה על הדקות האחרונות, ניצחה 21:31 ברבע המכריע והשלימה ניצחון מרשים, בעוד המארחת נעצרה אחרי רצף הניצחונות הארוך שלה.

לוקה דונציץ׳ עולה לזריקה ( רויטרס )

אוקלהומה סיטי ת'אנדר - אטלנטה הוקס 117:112

אחת ההפתעות של הלילה נרשמה באוקלהומה סיטי, שם אטלנטה הצליחה להכניע את הת'אנדר בתום מאבק צמוד. אונייקה אוקונגוו בלט בשורות האורחת עם 28 נקודות, בעוד ג'יילן ג'ונסון סיפק טריפל-דאבל שני העונה. ההוקס הובילו ב-13 נקודות במהלך ההתמודדות, אך שיי גילג'ס-אלכסנדר הוביל את הקאמבק של האלופה, שהצליחה להשוות לקראת הרבע האחרון. למרות ההתעוררות, האורחת עמדה בלחץ בדקות ההכרעה, שמרה על היתרון והנחילה לאוקלהומה סיטי את הפסדה השישי העונה.

שיי גילג'ס-אלכסנדר עם הכדור ( רויטרס )

דאלאס מאבריקס - גולדן סטייט ווריירס 94:116

קופר פלאג סיפק עוד הופעה נהדרת והוביל את המאבריקס לניצחון ביתי משכנע על הווריירס, שהתקשו מאוד ללא סטף קרי הפצוע. הכוכב הצעיר קלע 33 נקודות, הוסיף תשעה אסיסטים וחמישה ריבאונדים, והיה האיש המרכזי בניצחון של דאלאס. המארחת פתחה טוב יותר והובילה 25:35 כבר בסיום הרבע הראשון, לפני שהגדילה את יתרונה לעשר נקודות נוספות עד תום הרבע השלישי. גולדן סטייט, שחסרה גם את ג'ימי באטלר וקריסטפס פורזינגיס, לא הצליחה למצוא תשובות בהתקפה וספגה הפסד רביעי ברציפות.

קופר פלאג מטביע ( רויטרס )

קליבלנד קאבלירס - ממפיס גריזליס 124:121

ממפיס רשמה ניצחון דרמטי בחוץ והגיעה לשמונה ניצחונות חוץ רצופים, שיא מועדון חדש. קאם ספנסר הוביל את הגריזליס עם 26 נקודות, טיילור הנדריקס הוסיף 20 וקמרון בוזר תרם 18 נקודות ושבעה ריבאונדים. קליבלנד הייתה בתמונה לכל אורך המשחק, אך בדקות הסיום קלע בוזר זריקות עונשין חשובות שהעניקו לאורחת את היתרון, לפני שהנדריקס דייק פעמיים מהקו כשנותרו 2.3 שניות על השעון והבטיח את הניצחון.

אינדיאנה פייסרס - יוסטון רוקטס 119:104

יוסטון המשיכה במומנטום החיובי שלה עם ניצחון חוץ על אינדיאנה, כשקווין דוראנט הוביל את הרוקטס עם 21 נקודות, וריד שפרד הוסיף 20 נקודות ושש שלשות. האורחת השתלטה על המשחק כבר בפתיחה עם ריצת 0:15 בדרך ליתרון דו-ספרתי, וירדה להפסקה כשהיא מוליכה 46:62. הפייסרס הצליחו לצמצם לפרקים, אך לא איימו באמת על הניצחון. לצד התוצאה, ביוסטון התעוררה דאגה בעקבות פציעתו של אלפרן שנגון בעינו השמאלית במהלך הרבע השני, כשלא נמסר מועד לחזרתו.

אלפרן שנגון בפעולה ( רויטרס )

ניו אורלינס פליקנס - דטרויט פיסטונס 122:109

דטרויט המשיכה את התקופה הטובה שלה והשיגה ניצחון שני בתוך יומיים, הפעם על ניו אורלינס, אחרי שכבר הכניעה את סן אנטוניו וקטעה לה רצף של 12 ניצחונות. הפיסטונס נאלצו להסתדר ללא קייד קנינגהאם וללא כמה שחקני רוטציה נוספים, אך הציגו משחק קבוצתי יעיל, עם שבעה שחקנים שקלעו בספרות כפולות. ניו אורלינס התקשתה לעצור את התקפת האורחת, ודטרויט שיפרה את מאזנה ל-4:10. מנגד, זאיון וויליאמסון סיים עם 24 נקודות ושבעה ריבאונדים.

טורונטו ראפטורס - וושינגטון וויזארדס 103:99