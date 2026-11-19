המחזור ה-13 במסגרת היורוליג נפתח הערב (חמישי) עם משחק צמרת מסקרן בין פנתינאייקוס שהגיעה מהמקום הרביעי בטבלה לז'לגיריס קובנה מהמקום החמישי. היוונים שלטו מהפתיחה ולא התקשו לרשום 72:87 משכנע שחיזק אותם במאבקי הצמרת הצמודה. באיירן מינכן הביסה 81:100 את באסקוניה במאבק מהתחתית. בהמשך הערב: פנרבחצ'ה תצא למשחק חוץ מול אולימפיה מילאנו ו-ולנסיה תנסה לשמור על הפסגה נגד וירטוס בולוניה.
ז'לגיריס קובנה - פנתינאייקוס 87:72
החבורה של ז'ליקו אוברדוביץ' רשמה ניצחון חוץ מרשים ומשכנע בז'לגיריו ארנה, כשהתגברה על רבע שלישי חלש והכריעה את ההתמודדות עם התפוצצות של 17:28 ברבע הרביעי. היוונים פתחו בסערה עם 17:28 כבר ברבע הראשון, נהנו מיתרון משמעותי מעבר לקשת (11/27, 40.7% לעומת 8/26 של הליטאים) ומדיוק מרשים מהקו (20/25) בדרך למדד קבוצתי של 100 מול 71 של המארחת. קנדריק נאן הוביל את הירוקים עם 21 נקודות (4/8 לשלוש) בפחות מ-23 דקות, ונייג'ל הייז-דייוויס הצטיין לצדו עם 20 נקודות ו-6 ריבאונדים (מדד 22), כשגרשון יאבוסלה תרם עוד 8 נקודות. בצד של תומאס מאסיוליס, אז'ואולאס טובליס בלט עם 17 נקודות (8/9 ל-2) ו-6 ריבאונדים וקארסן אדוארדס הוסיף 15 נקודות ו-5 אסיסטים, אך בהיעדר תמיכה התקפית נוספת (אף שחקן אחר לא הגיע לדאבל-פיגרס) הליטאים נכנעו בביתם.
באיירן מינכן - באסקוניה 81:100
החבורה של אנטון גאבל חגגה ניצחון ביתי מרשים ומשכנע בקרב התחתית בסאפ גארדן, לאחר ששלטה בקצב מהפתיחה (41:55 בהפסקה) והכריעה סופית את ההתמודדות עם רבע רביעי מוחץ של 16:24. המפתח של הגרמנים היה מטווח אדיר מעבר לקשת עם 15 שלשות ב-51.7% (לעומת 7/29 חלש של הספרדים, 24.1%), לצד משחק אחראי עם 21 אסיסטים מול 8 איבודי כדור בלבד. דוויין וושינגטון להט והוביל את המנצחת עם 23 נקודות (4/8 לשלוש) ו-7 ריבאונדים ב-22 דקות. בצד של ולימיר פראסוביץ', 17 נקודות ו-7 ריבאונדים של די ג'יי סטיוארט, 16 נקודות ו-5 אסיסטים של קובי סימונס ודאבל-דאבל של קנאן קאמניאס (16 נקודות ו-13 ריבאונדים) לא הספיקו מול העליונות הגרמנית.