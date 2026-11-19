המחזור ה-13 במסגרת היורוליג נפתח הערב (חמישי) עם משחק צמרת מסקרן בין פנתינאייקוס שהגיעה מהמקום הרביעי בטבלה לז'לגיריס קובנה מהמקום החמישי. היוונים שלטו מהפתיחה ולא התקשו לרשום 72:87 משכנע שחיזק אותם במאבקי הצמרת הצמודה. באיירן מינכן הביסה 81:100 את באסקוניה במאבק מהתחתית. בהמשך הערב: פנרבחצ'ה תצא למשחק חוץ מול אולימפיה מילאנו ו-ולנסיה תנסה לשמור על הפסגה נגד וירטוס בולוניה.

המחזור ה-13 במסגרת היורוליג נפתח הערב (חמישי) עם משחק צמרת מסקרן בין פנתינאייקוס שהגיעה מהמקום הרביעי בטבלה לז'לגיריס קובנה מהמקום החמישי. היוונים שלטו מהפתיחה ולא התקשו לרשום 72:87 משכנע שחיזק אותם במאבקי הצמרת הצמודה. באיירן מינכן הביסה 81:100 את באסקוניה במאבק מהתחתית. בהמשך הערב: פנרבחצ'ה תצא למשחק חוץ מול אולימפיה מילאנו ו-ולנסיה תנסה לשמור על הפסגה נגד וירטוס בולוניה.

המחזור ה-13 במסגרת היורוליג נפתח הערב (חמישי) עם משחק צמרת מסקרן בין פנתינאייקוס שהגיעה מהמקום הרביעי בטבלה לז'לגיריס קובנה מהמקום החמישי. היוונים שלטו מהפתיחה ולא התקשו לרשום 72:87 משכנע שחיזק אותם במאבקי הצמרת הצמודה. באיירן מינכן הביסה 81:100 את באסקוניה במאבק מהתחתית. בהמשך הערב: פנרבחצ'ה תצא למשחק חוץ מול אולימפיה מילאנו ו-ולנסיה תנסה לשמור על הפסגה נגד וירטוס בולוניה.