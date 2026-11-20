גלריה דמיאן לילארד ( רויטרס )

לילה עמוס במיוחד ב-NBA (בין חמישי לשישי) סיפק לא מעט סיפורים. ללא דני אבדיה הפצוע, שנעדר זה משחק שני ברציפות, דמיאן לילארד חזר למילווקי לראשונה מאז עזב אותה והוביל את פורטלנד לניצחון עם 33 נקודות, בעוד הבאקס המשיכו להסתבך עם הפסד 12 ברציפות. ניו יורק ניקס גברה על מינסוטה במשחק דרמטי, סן אנטוניו התאוששה מהפסד דטרויט עם ניצחון על הקליפרס וממפיס השלימה ניצחון חמישי ברציפות עם הצגה מול גולדן סטייט.

מילווקי באקס - פורטלנד טרייל בלייזרס 124:114

בהיעדרו של דני אבדיה, דמיאן לילארד, שחזר הלילה למילווקי, סיפק את משחקו הטוב ביותר העונה עם 33 נקודות והוביל את פורטלנד לניצחון 114:124 על הבאקס, שספגו הפסד 12 ברציפות. עבור הרכז זו הייתה הפעם הראשונה שבה שיחק במילווקי מאז שוחרר מהקבוצה בקיץ 2025, לאחר שתי עונות במועדון. בעונה שעברה הוא כבר הגיע עם פורטלנד למשחק מול הבאקס, אך פציעה בגיד אכילס מנעה ממנו להשתתף. ההפסד העמיק את המשבר של מילווקי, שמחזיקה כעת במאזן 1:15 אחרי 16 משחקים - פתיחת העונה הגרועה ביותר בתולדות המועדון. הרצף הנוכחי הוא השני באורכו בהיסטוריה של הבאקס, כשרק רצף של 15 הפסדים במרץ 1996 היה ארוך ממנו. אותה קבוצה סיימה את העונה עם 25 ניצחונות ו-57 הפסדים.

בצד של פורטלנד, דני אבדיה החמיץ משחק שני ברציפות בשל כאבים בכף רגלו השמאלית. גם ג'ה מוראנט לא שיחק, כאשר נעדר בפעם ה-11 ברציפות בגלל מתיחה בשריר הירך האחורי. מי שמילאו את החסר הם סקוט הנדרסון, שקבע שיא עונתי עם 27 נקודות, ג'רו הולידיי, שהוסיף 22, וטומאני קמארה, שתרם 18 נקודות, כולן במחצית השנייה. פורטלנד קטעה רצף של שני הפסדים במשחק צמוד שכלל 20 חילופי יתרון ושמונה שוויונות. מנגד, טיילר הירו הוביל את מילווקי עם 19 נקודות, בעוד הרוקי נייט איימנט רשם שיאי קריירה של 18 נקודות ותשעה ריבאונדים בהופעתו השנייה בחמישייה. קספאראס יאקוצ'יוניס הוסיף גם הוא 18 נקודות.

הבאקס הגיעו למשחק אחרי הפסד 137:130 למיאמי, במפגש הראשון שלהם מול יאניס אנטטוקומפו מאז שהכוכב היווני הועבר להיט בקיץ האחרון. מילווקי נאלצה להסתדר ללא קייל קוזמה ומיילס טרנר, שנעדרו בגלל חבלות בכתף. ההכרעה הגיעה בדקות הסיום: אחרי שטיילר הירו צימק ל-115:114, כשנותרו 3:18 דקות לסיום, פורטלנד סיימה את המשחק בריצת 0:9 ולא אפשרה למילווקי לחזור. הטרייל בלייזרס יצאו עם ניצחון חוץ חשוב, בעוד הבאקס ממשיכים להתרחק מהמסלול.

דמיאן לילארד קולע. הצגה מול האקסית ( רויטרס )

מינסוטה טימברוולבס - ניו יורק ניקס 102:99

ניו יורק ניקס השיגה הלילה ניצחון שלישי ברציפות, לאחר שגברה בחוץ על מינסוטה טימברוולבס 99:102 במשחק דרמטי. קארל-אנתוני טאונס, שפגש את קבוצתו לשעבר אחרי תשע שנים במדיה, סיפק הופעה טובה עם 22 נקודות ו-12 ריבאונדים, כש-17 מנקודותיו הגיעו כבר במחצית הראשונה. ג'יילן ברונסון הוסיף 21 נקודות ושבעה אסיסטים, בעוד או.ג'י אנונובי תרם 15 נקודות עבור הניקס, שעלו למאזן 6:9. ניו יורק כבר החזיקה ביתרון של 19 נקודות במהלך הרבע השלישי, אך כמעט איבדה אותו לחלוטין. הקבוצה לא הצליחה לקלוע בשלוש הדקות ו-26 השניות האחרונות, אך הצליחה לשמור על היתרון ולצאת עם הניצחון.

מינסוטה, שמחזיקה במאזן 5:11 חיובי, ניסתה להשלים קאמבק דרמטי. איו דוסונמו צימק את הפער לשלוש נקודות עם שלשה, כשנותרו 2:34 דקות לסיום. בהתקפה הבאה הוא קלע שלשה נוספת שנראתה כמשווה את התוצאה, אך הסל נפסל בעקבות שריקה מוקדמת להפרת שעון הזריקות. בבדיקת הווידאו התברר שהזריקה של לאמלו בול נגעה בטבעת, ולכן לא הייתה הפרה. בול עוד קיבל הזדמנות להשוות עם שלשה, 9.9 שניות לסיום, אך החטיא, ומינסוטה לא הצליחה לייצר זריקה נוספת. ג'ונתן קומינגה, שחזר לאחר שהחמיץ שני משחקים בגלל חבלה בכתף ימין, הוביל את הטימברוולבס עם 23 נקודות. בול סיים עם 15 נקודות בלבד, לאחר שקלע שש מ-21 זריקותיו מהשדה.

עבור טאונס, ששיחק תשע עונות במינסוטה לפני שעבר לניו יורק ב-2024, היה זה מפגש נוסף מול הקהל שמכיר אותו היטב. הוא זכה לקבלת פנים חמה ורועשת לפני המשחק, והמשיך להציג יכולת טובה גם על הפרקט. במהלך המשחק איבד את שיווי המשקל בניסיון לעלות לסל תחת לחץ ונפל על גבו סמוך לאביו, שישב לצד קו הבסיס וסייע לו לקום. במפגש הראשון שלו במינסוטה לאחר הטרייד, לפני שנתיים, טאונס קלע 32 נקודות והוריד 20 ריבאונדים בניצחון 107:133 של הניקס. בעונה שעברה הוא שוב הצטיין עם 40 נקודות ו-13 ריבאונדים, אך אז ניו יורק הפסידה 115:104. הפעם, לעומת זאת, הוא יצא ממינסוטה עם ניצחון.

קארל אנתוני טאונס בפעולה ( רויטרס )

סן אנטוניו ספרס - לוס אנג'לס קליפרס 112:124

סן אנטוניו ספרס התאוששה מההפסד לדטרויט, שקטע את רצף 12 הניצחונות שלה, כשגברה הלילה על לוס אנג'לס קליפרס 112:124. ויקטור וומבניאמה סיפק הופעה נהדרת עם 32 נקודות ו-11 ריבאונדים, סטפון קאסל הוסיף 21 נקודות ו-12 אסיסטים, וג'וליאן שמפני תרם 20 נקודות בדרך לניצחון. וומבניאמה קלע 13 מ-26 הזריקות שלו מהשדה והגיע ל-30 נקודות לפחות בפעם השביעית העונה. קאסל היה משמעותי במיוחד גם בניהול המשחק, ובמהלך הרבע האחרון חטיפה שלו ומסירה לשמפני, שסיים בשלשה, העניקו לסן אנטוניו יתרון 97:105 כשנותרו שמונה דקות לסיום.

בצד השני, דריוס גארלנד וברוק לופז הובילו את הקליפרס עם 23 נקודות כל אחד. מקס סטרוס הוסיף 18 נקודות, כולל חמש שלשות משמונה ניסיונות. לוס אנג'לס הצליחה להישאר בתמונה בזכות הקליעה מחוץ לקשת, עם 17 שלשות מ-42 ניסיונות, לעומת 11 מ-31 של הספרס. הקליפרס אף הצליחו לצמק את הפער לאחר השלשה של שמפני, כשברוק לופז וסטרוס קלעו שתי שלשות רצופות. זו הייתה מגמה שחזרה לאורך המשחק, כאשר סן אנטוניו התקשתה לעצור את היריבה מחוץ לקשת, למרות שהיא מאפשרת ליריבות את מספר ניסיונות השלשה הנמוך ביותר בליגה - 32.9 בממוצע למשחק.

הספרס איבדו את דילן הארפר בעקבות פציעה בהפסד לדטרויט, והוא צפוי להיעדר בין שבוע לשלושה שבועות בשל מתיחה בירך שמאל. ג'ורדן מקלוקלין נכנס לרוטציה במקומו מול הקליפרס, וב-11 דקות על הפרקט תרם חמישה ריבאונדים ושלושה אסיסטים, ללא איבוד כדור. סן אנטוניו אף ניצחה ב-16 נקודות במהלך הדקות שבהן שיחק. לאחר פתיחה איטית, שלשה של קאסל העניקה לספרס יתרון דו-ספרתי ראשון, 28:38, ארבע דקות בתוך הרבע השני. הקבוצה שמרה על היתרון עד לסיום, והמשיכה את המגמה החיובית שלה: מאזן הספרס העונה עומד על 1:12 במשחקים שבהם הם מובילים בפער דו-ספרתי.

ויקטור וומבניאמה מטביע ( רויטרס )

ממפיס גריזליס - גולדן סטייט ווריירס 98:126

ממפיס גריזליס המשיכה במומנטום החיובי שלה, כשגברה הלילה על גולדן סטייט ווריירס 98:126 ורשמה ניצחון חמישי ברציפות. ג'יילן וולס הוביל את המנצחת עם 22 נקודות, סדריק קאוארד הוסיף 19, וממפיס שלטה במשחק לכל אורכו, מבלי לפגר אפילו פעם אחת. יתרונה של הקבוצה הגיע בשיאו ל-34 נקודות ברבע האחרון. קאם בוזר ואוליבייה מקסנס-פרוספר תרמו 16 נקודות כל אחד, בעוד ג'בון סמול הוסיף 14. הגריזליס, שהגיעו למשחק ללא שני שחקני חמישייה משמעותיים - טיי ג'רום, מלך הסלים של הקבוצה, והסנטר זאק אידי, הצליחו להתגבר גם על פציעה מוקדמת של ג'רמי גרנט, שנפגע ברגלו השמאלית לאחר שנחת בצורה לא טובה בעקבות קליעת שלשה במהלך הרבע השני.

בצד השני, גולדן סטייט סיימה מסע חוץ מאכזב במיוחד עם חמישה הפסדים בחמישה משחקים. הווריירס התקשו מאוד מחוץ לקשת, קלעו רק חמש שלשות מתוך 29 ניסיונות, ונאלצו להסתדר ללא סטף קרי, שנעדר בפעם הרביעית ברציפות בעקבות קרע בשריר האלכסוני, וללא דריימונד גרין, שסבל מפציעה במרפק ימין. צ'ארלס באסי רשם 16 נקודות ו-13 ריבאונדים עבור הווריירס, בעוד ברנדין פודז'מסקי וויל ריצ'רד הוסיפו 15 נקודות כל אחד. בעקבות מכת הפציעות, גולדן סטייט השתמשה בחמישייה הפותחת ה-12 השונה שלה העונה.

ג'יילן וולס קולע ( רויטרס )