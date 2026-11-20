גלריה שחקני הפועל ירושלים חוגגים עם האוהדים ( אורן בן חקון )

המחזור השביעי בליגת ווינר סל נפתח היום (שישי) עם שני ניצחונות ביתיים. במוקד, הפועל ירושלים המשיכה את פתיחת העונה המושלמת שלה כשהביסה 68:92 את מכבי אשדוד בפיס ארנה, בעוד הפועל באר שבע/דימונה חגגה ניצחון בית ראשון העונה עם 80:90 על עירוני נס ציונה בקונכייה ועצרה את התנופה של האורחת.

הפועל ירושלים - מכבי אשדוד 68:92

החבורה של סשה אוברדוביץ' המשיכה להיראות כמו מכונה משומנת והשוותה את פתיחת העונה המושלמת שלה מ-2020/21 עם מאזן 0:7 בליגה. האדומים לא השאירו שום מקום לספק כבר מהרגע הראשון, התפוצצו עם ריצת 0:18 אדירה בפתיחה וירדו לחדר ההלבשה ביתרון בלתי נתפס של 15:52. דייוויד רודי היה האיש החם מחוץ לקשת עם 20 נקודות ונהנה ממשחק קבוצתי שוטף שבו קנת' לופטון ג'וניור ניווט את ההתקפה ושחקנים כמו נמרוד לוי, יובל זוסמן, ג'יילן סמית' ושייק מילטון שמרו על אינטנסיביות גבוהה. גם אחרי רבע שלישי מפוזר שבו הורגשה ירידת מתח טבעית, הירושלמים התאפסו מהר ברבע האחרון, החזירו את השליטה לפרקט ויצאו לפגרה בראש שקט לפני המפגש מול בני הרצליה.

העולה החדשה של דן קציר הגיעה לבירה במומנטום חיובי אחרי שני ניצחונות רצופים, אך נתקלה בעוצמות של ירושלים ונעצרה בדרך למאזן 4:3. המחצית הראשונה הייתה מסויטת עבור האורחת, שהתקשתה לייצר נקודות מול ההגנה החונקת של המארחת ונעצרה על 15 נקודות בלבד ב-20 דקות. נקודת האור של אשדוד הגיעה ברבע השלישי, אז השחקנים הראו אופי וגאווה כדי לצמצם במעט את הפער הענק ולמזער נזקים. רוברט טרנר לקח את המשחק על עצמו עם מטווח שלשות מרשים וסיים עם 21 נקודות כשז'ורדאן ניקוליס ואוגוסטין רוביט ניסו לסייע מתחת לסלים, אך מול עומק כזה זה לא הספיק והקבוצה יצאה לפגרה עם הפסד לקראת המפגש מול מכבי תל אביב.

אוהדי הפועל ירושלים ( אורן בן חקון )

קלעו להפועל ירושלים: דייוויד רודי 20 נקודות, נמרוד לוי 10 נק', יובל זוסמן, ג'יילן סמית' ושייק מילטון 9 נק' כ"א, דושאן מילטיץ' ורועי הובר 8 נק' כ"א, יותם חנוכי 7 נק', קנת' לופטון ג'וניור 6 נק', איתן בורג 4 נק' וגבריאל צאצאשווילי שתי נקודות בלבד.

קלעו למכבי אשדוד: רוברט טרנר 21 נקודות, ז'ורדאן ניקוליס 11 נק', אוגוסטין רוביט 9 נק', שון דאוסון 8 נק', רועי פריצקי 6 נק', עומר בן דוד 5 נק', שחר שלמון ובן קלהאן גולד 3 נק' כ"א ואייזיה היל שתי נקודות בלבד.

יובל זוסמן יוצא מהאולם ( אורן בן חקון )

סשה אוברדוביץ' עם מסר לאוהדים ( אורן בן חקון )

רבע ראשון: 07:30 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: קנת' לופטון ג'וניור, ג'יילן סמית', דושאן מילטיץ', דייויד רודי ואיתן בורג

חמישיית מכבי אשדוד: רוברט טרנר, ז'ורדאן ניקוליס, אייזיה היל, שון דאוסון ואוגוסטין רוביט.

ג'יילן סמית' פתח את המשחק בסערה עבור הפועל ירושלים וקלע מכל טווח. במהלך הרבע הראשון יצאו הירושלמים לריצת 18:0, שבמהלכה דייוויד רודי נכנס לקצב מחוץ לקשת, קנת' לופטון ג'וניור הוביל את המהלכים וחילק מסירות מדויקות, דושאן מילטיץ' אסף ריבאונדים ואיתן בורג תרם בצבע. שייק מילטון ורועי הובר השתלבו בהתקפה עם מסירות וקליעות מבחוץ, לצד כמה איבודי כדור ועבירות מצד הירושלמים. בהמשך השתלטה ירושלים לחלוטין על קצב המשחק והגדילה משמעותית את יתרונה. מנגד, רוברט טרנר ניסה להחזיק את אשדוד בתמונה באמצעות קליעות מבחוץ, ג'ורדאן ניקוליס ואוגוסטין רוביט חיפשו נקודות מתחת לסל, ואייזיה היל ושון דאוסון ניסו לתרום במסירות ובריבאונדים, אך אשדוד התקשתה לייצר נקודות בהמשך הרבע.

דן קציר ( אורן בן חקון )

קנת' לופטון ג'וניור ( אורן בן חקון )

יובל זוסמן באיבוד הכדור ( אורן בן חקון )

שחקני הפועל ירושלים חוגגים ( אורן בן חקון )

רבע שני 15:52 להפועל ירושלים

הפועל ירושלים פתחה מבערים והגדילה עוד יותר את יתרונה, כשדייוויד רודי המשיך לקלוע מחוץ לקשת וג'יילן סמית' הוביל מהלכים מכל טווח. קנת' לופטון ג'וניור ניווט את ההתקפה וחילק מסירות מדויקות, שייק מילטון, נמרוד לוי ורועי הובר הוסיפו קליעות ותנועה שוטפת, ואילו יובל זוסמן, דושאן מילטיץ', איתן בורג וגבריאל צאצאשווילי תרמו מתחת לסלים ובריבאונד. יותם חנוכי הוסיף מסירות חשובות. מנגד, מכבי אשדוד ניסתה למצוא נקודות דרך אוגוסטין רוביט ורוברט טרנר, בעוד שחר שלמון, עומר בן דוד, ג'ורדאן ניקוליס ושון דאוסון חיפשו הזדמנויות בצבע ובריבאונד. מרקיו מקדאפי, רועי פריצקי, אייזיה היל ובן קלהאן גולד התקשו לייצר נקודות.

דייויד רודי ( אורן בן חקון )

סשה אוברדוביץ' ( אורן בן חקון )

ז'ורדאן ניקוליס עולה אל הרשת ( אורן בן חקון )

שייק מילטון עולה אל הסל ( אורן בן חקון )

רבע שלישי: 46:66 להפועל ירושלים

הפועל ירושלים המשיכה להכתיב קצב מהיר ושמרה על יתרון משמעותי. דייוויד רודי מצא שוב ושוב את הטבעת מחוץ לקשת, ג'יילן סמית' הוביל מהלכים חדים ויובל זוסמן ונמרוד לוי הוסיפו קליעות מדויקות מכל טווח. שייק מילטון ורועי הובר ניהלו את המשחק באמצעות מסירות וקליעות מבחוץ, דושאן מילטיץ' שלט בריבאונד ובצבע, וקנת' לופטון ג'וניור חילק מסירות מדויקות. איתן בורג, גבריאל צאצאשווילי ויותם חנוכי תרמו בתנועה ובהנעת הכדור. מנגד, מכבי אשדוד צמצמה מעט את הפער וניסתה להישאר בתמונה. רוברט טרנר קלע חמש שלשות ודייק גם מקו העונשין, אוגוסטין רוביט וג'ורדאן ניקוליס הוסיפו נקודות וריבאונדים, ואילו שון דאוסון, עומר בן דוד, שחר שלמון ואייזיה היל תרמו גם הם. מרקיו מקדאפי, רועי פריצקי ובן קלהאן גולד התקשו למצוא את הטבעת ואיבדו כדורים.

רועי הובר עם זריקה מרחוק ( אורן בן חקון )

סשה אוברדוביץ' ( אורן בן חקון )

רוברט טרנר מאוכזב ( אורן בן חקון )

קנת' לופטון ג'וניור במאבק עם אוגוסטין רוביט ( אורן בן חקון )

רבע רביעי 68:92 להפועל ירושלים

אחרי רבע שלישי מטלטל ומלא עליות וירידות, הפועל ירושלים התייצבה, חזרה לשלוט בקצב ושמרה על יתרון משמעותי. דייוויד רודי שמר על יד חמה מחוץ לקשת, יובל זוסמן וג'יילן סמית' תרמו בהגנה ובחדירות, ונמרוד לוי ושייק מילטון דייקו מכל טווח. דושאן מילטיץ' שלט מתחת לסלים ובריבאונד, קנת' לופטון ג'וניור ניווט את ההתקפה באמצעות מסירות חדות, ורועי הובר, איתן בורג, גבריאל צאצאשווילי ויותם חנוכי תרמו בתנועה ובהנעת הכדור. מנגד, מכבי אשדוד ניסתה לצמצם את הפער ולסיים את המשחק בצורה מכובדת. רוברט טרנר המשיך להיות המוציא לפועל המרכזי שלה מחוץ לקשת ומקו העונשין, בעוד ג'ורדאן ניקוליס, אוגוסטין רוביט, שון דאוסון, רועי פריצקי, אייזיה היל ועומר בן דוד תרמו בצבע ובריבאונד. מרקיו מקדאפי ובן קלהאן גולד התקשו למצוא את הטבעת ואיבדו כדורים.

דייויד רודי מחמיץ את עומר בן דוד ( אורן בן חקון )

דייויד רודי חוגג ( אורן בן חקון )

איתן בורג עולה אל הסל ( אורן בן חקון )

שחקני מכבי אשדוד מאוכזבים ( אורן בן חקון )

הפועל באר שבע/דימונה - עירוני נס ציונה 80:90

אחרי חודש שלם רחוק מהבית ושני הפסדים בקונכייה מפתיחת העונה, הקבוצה של דאג ספרדלי סוף סוף חגגה ניצחון ביתי ראשון ועלתה למאזן 5:2. הדרומיים פתחו את ההתמודדות באנרגיות מצוינות והכתיבו את הקצב כבר מהרבע הראשון, והפעם, בניגוד למשחקים קודמים, גם הפגינו אופי וקור רוח כשהיריבה נשפה בעורפם לאורך שלושה רבעים וחצי. לובל קאביל ניצח על התזמורת עם דאבל-דאבל נהדר, כריסטיאן קולמן הוסיף כוח אש חשוב ונועם אביבי, טייריק סמית' ואמ.ג'יי ווקר סיפקו את האנרגיה והדיוק שהכריעו את המשחק בדקות המאני-טיים בדרך לפגרה מעודדת לפני המפגש עם הפועל גליל עליון.

הכתומים של פול קורסארו הגיעו לבירת הנגב בתנופה אדירה ובחיפוש אחר ניצחון ליגה חמישי ברציפות, אך נעצרו וירדו למאזן 3:4. בניגוד לשני המחזורים האחרונים שבהם שלטו ללא עוררין ולא נקלעו לפיגור כלל, הפעם נס ציונה נאלצה לרדוף אחרי המארחת מהפתיחה ולא הצליחה לכפות את הכדורסל השוטף שלה. ג'וש כריסטופר המשיך להיות המוציא לפועל המרכזי, ג'ייקוב ויילי עבד קשה בצבע ושלו לוגשי השאיר את הקבוצה צמודה עם קליעות חשובות, אבל בדקות ההכרעה האורחת איבדה אוויר, לא מצאה פתרונות להגנה הדרומית ויצאה לפגרה בטעם מר לקראת הקרב מול הפועל תל אביב.

קלעו להפועל באר שבע/דימונה: לובל קאביל 17 נקודות (דרבל דאבל עם 11 אסיסטים), כריסטיאן קולמן 17 נק', נועם אביבי 14 נק', טייריק סמית' ואמ.ג'יי ווקר 13 נק' כ"א, שחר דורון 8 נק', בריאן קמרון 3 נק' ועידו פליישר עם נקודה אחת בלבד.

קלעו לעירוני נס ציונה: ג'וש כריסטופר 17 נקודות, ג'ייקוב ויילי 14 נק', שלו לוגשי 11 נק', ג'קסון רואו 9 נק', פריס לי ופרדי גילספי 8 נק' כ"א, בניה סרור 6 נק' ווינסנט אמסלם שלוש נקודות בלבד.

רבע ראשון: 20:27 להפועל באר שבע

חמישיית הפועל באר שבע/דימונה: לובל קאביל, כריסטיאן קולמן, נייט הוטר, אם.ג'יי ווקר ושחר דורון.

חמישיית עירוני נס ציונה: ג'וש כריסטופר, בניה סרור, ג'ייקוב וויילי, ג'קסון רואו ופריס לי.

הפועל באר שבע/דימונה נכנסה לעניינים בפתיחה דרך אמ.ג'יי ווקר וקריסטיאן קולמן שהכתיבו קצב והשיגו סלים חשובים, בעוד שחר דורון הוסיף דיוק ולובל קאביל ניהל את המהלכים וחילק מסירות מדויקות לחברים, כשאפילו העבירות של עופרי שטרית והמהלכים של טייריק סמית' ובריאן קמרון השתלבו בתמונה. מנגד, עירוני נס ציונה מצאה מענה בצבע ובריבאונד בזכות ג'וש כריסטופר, בניה סרור ופרדי גילספי, לצד ניסיונות של ג'קסון רואו, ג'ייקוב ויילי ופריס לי להניע את ההתקפה וחטיפה של וינסנט אמסלם, אך נועם דוברת ואדם אריאל נתקלו בקשיים מול הטבעת והסתבכו בעבירות ובאיבודים.

רבע שני 44:46 להפועל באר שבע

המפגש השקול בין הפועל באר שבע/דימונה לעירוני נס ציונה נשאר תזוזתי ופתוח, כשנועם אביבי וטייריק סמית' נכנסו חזק לקרב בצבע ועל הכדורים החוזרים למארחת וקריסטיאן קולמן תרם גם הוא. אמ.ג'יי ווקר ושחר דורון מצאו את הטבעת מרחוק, לובל קאביל הניע את ההתקפה במסירות ובחטיפות ובריאן קמרון שילב מהלכים פנימה לצד עבירות של עידו פליישר ועופרי שטרית. מהצד השני ג'וש כריסטופר המשיך להכתיב קצב עבור נס ציונה מכל טווח ובריבאונד, ג'קסון רואו דייק בצבע ומהקו ופריס לי תרם חטיפות ומסירות, לצד מעורבות של בניה סרור, פרדי גילספי, ג'ייקוב ויילי ושלו לוגשי, בעוד וינסנט אמסלם, אדם אריאל ונועם דוברת ניסו להתחבר לקצב מול ההגנה של באר שבע.

רבע שלישי 65:68 להפועל באר שבע

הפועל באר שבע/דימונה ועירוני נס ציונה המשיכו להיאבק כתף אל כתף במשחק צמוד ותזזיתי שכל מהלך בו קבע. קריסטיאן קולמן, נועם אביבי וטייריק סמית' דחפו את באר שבע בצבע ועל הכדורים החוזרים, אמ.ג'יי ווקר ושחר דורון דייקו מחוץ לקשת ולובל קאביל הניע את ההתקפה במסירות וחטיפות לצד רגעים של בריאן קמרון, עופרי שטרית ועידו פליישר וניסיונות של נייט הוטר. מנגד, נס ציונה נשארה צמודה כשג'וש כריסטופר המשיך להוביל מכל טווח, ג'קסון רואו דייק בצבע ומהקו ובניה סרור, ג'ייקוב ויילי ופרדי גילספי עבדו חזק בצבע ובריבאונד לצד שלשה של שלו לוגשי וחטיפות ומסירות של פריס לי, בעוד וינסנט אמסלם, אדם אריאל ונועם דוברת ניסו להתחבר לקצב.

רבע רביעי 80:90 להפועל באר שבע