גלריה סשה וזנקוב ( IMAGO )

היורוליג ממשיך לצבור תאוצה, ואתמול (שישי) שוחקו מספר משחקים במקביל שסגרו את המחזור ה-13. במוקד עמד מפגש הענק בין אולימפיאקוס לריאל מדריד, בו ניצחה אלפות אירופה 76:92. בנוסף, בשני משחקים נוספים קיבלנו סיומים דרמטיים שכללו הארכות. באחד מהם, ברצלונה נכנעה 103:100 לכוכב האדום בלגרד, וגם יריבתה העירונית של הסרבית, פרטיזן בלגרד, הייתה זקוקה להארכה כדי לגבור 87:91 על בשיקטאש. כמו כן, אנדולו אפס הביסה את וילרבאן 81:107.

אולימפיאקוס - ריאל מדריד 76:92

אלופת אירופה הביסה את אחת הקבוצות היוקרתיות ביבשת, והמשיכה את המומנטום הטוב שלה לאחרי הניצחון באמצע השבוע על מכבי תל אביב. טייריק ג'ונס הוביל 5 קלעים בספרות כפולות עם 22 נקודות ו-8 ריבאונדים, כאשר אוון פורנייה מסייע לו עם 17 ו-5 אסיסטים. מנגד, הבאלנקוס סגרו שבוע כפול עם שני הפסדים, והיחיד כמעט שהגיע לעבודה היו תאו מלדון, שהוליך עם 17ו-7 אסט'.

ברצלונה - הכוכב האדום בלגרד 103:100 (לאחר הארכה)

שתי הקבוצות הגיעו לאחר הפסדים באמצע השבוע, ומי שיצאה לדרך חדשה היא הקבוצה הסרבית, שניצחה בחוץ לאחר הארכה במשחק נהדר. מי שהוביל את המנצחת היה טייסון קרטר, שנכנס לזון התקפי עם 31 נקודות ו-5 אסיסטים. מנגד, הקטלונים עם שני הפסדים דחוקים רצופים, ואצלם בלטו שלושה שחקנים עם 20 נקודות לפחות כל אחד.

פרטיזן בלגרד - בשיקטאש (לאחר הארכה) 87:91

שתי הקבוצות הגיעו במגמות הפוכות למשחק, והן גם יוצאות ממנו במגמות הפוכות. הקבוצה הסרבית נכנעה לולנסיה באמצע השבוע, וכעת היא חזרה למסלול. קרליק ג'ונס הכריע בקלאץ' וסיים עם 21 נקודות. מנגד, הטורקים שניצחו את ריאל מדריד במשחק הראשון השבוע, נכנעו בתום משחק צמוד כאשר 22 נק' של לוני ווקר לא הספיקו.

ג'ורדן לויד מול פטי מילס ( IMAGO )

אנדולו אפס - וילרבאן 81:107