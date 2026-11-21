גלריה הארדן חוגג ( רויטרס )

קליבלנד - אינדיאנה 119:128

ג'יימס הארדן סיפק הופעה היסטורית והוביל את קליבלנד לניצחון שלישי בארבעת משחקיה האחרונים, עם 51 נקודות ב-15 מ-26 מהשדה, כולל 7 מ-11 לשלוש ו-14 מ-14 מהעונשין, לצד 6 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. הגארד הוותיק רשם את משחקו ה-26 בקריירה עם 50 נקודות לפחות, חלף על פני קובי בראיינט ועלה למקום השלישי בתולדות ה-NBA בקטגוריה. הקאבס היו ביתרון מינימלי של 73:74 ברבע השלישי, לפני שיצאו לריצת 4:21 בהובלת הארדן, שקלע במהלכה 13 נקודות. היתרון צמח ל-23 נקודות ברבע האחרון, אך הפייסרס חזרו עד למרחק שתי התקפות, לפני שדונובן מיטשל עצר את המומנטום שלהם. מיטשל הוסיף 20 נקודות ופייטון ווטסון תרם 15, בעוד איביצה זובאץ סיים עם 21 נקודות ו-10 ריבאונדים אצל המפסידה, כשפסקאל סיאקאם הוסיף 21. קליבלנד עלתה למאזן 1:2 בגביע, בעוד אינדיאנה ירדה ל-2:1.

הארדן ( רויטרס )

אוקלהומה סיטי - ניו אורלינס 120:126

שיי גילג'ס אלכסנדר שוב היה האיש של אוקלהומה סיטי, שהשלימה קאמבק מרשים מפיגור של 16 נקודות בדרך לניצחון על ניו אורלינס. ה-MVP של שתי העונות האחרונות התפוצץ עם 40 נקודות, כולל מהלך של סל ועבירה 34.8 שניות לסיום שהעלה את הת'אנדר ליתרון 116:124 וסגר למעשה את הסיפור. הפליקנס, שנקלעו לפיגור 11:0 בפתיחה, הצליחו להפוך את המשחק והובילו 56:64 במחצית, ובהמשך גם 76:91 ברבע השלישי, אך המארחת התעוררה עם ריצת 7:16 והמשיכה במומנטום ברבע האחרון. הרוקי אדאי מארה הצטיין עם 22 נקודות ב-11 מ-15 מהשדה ו-16 ריבאונדים, בעוד ג'ארד מקיין ובנט סטירץ הוסיפו 18 נקודות כל אחד. בצד השני, זאיון וויליאמסון וג'רמיה פירס קלעו 22 נקודות כל אחד, אך ניו אורלינס נותרה ללא ניצחון בגביע עם מאזן 3:0, בעוד הת'אנדר שיפרו את מאזנם ל-1:2.

שיי גילג'ס אלכסנדר ( רויטרס )

אטלנטה - שארלוט 97:111

אטלנטה המשיכה במומנטום החיובי שלה עם ניצחון שלישי ברציפות ושמיני ב-11 משחקיה האחרונים, למרות פתיחה חלשה מול שארלוט. ההורנטס כבר הובילו ב-14 נקודות במהלך הרבע השני, אך ההוקס צימקו ל-57:56 בהפסקה והשתלטו על המשחק במחצית השנייה, בעיקר בזכות הגנה אגרסיבית ורבע שלישי שבו ניצחו 19:31. ג'יילן ג'ונסון הוביל את המנצחת עם 26 נקודות ו-4 חטיפות, ארון וויגינס הוסיף 19 וניקייל אלכסנדר ווקר תרם 17. דייסון דניאלס סיפק משחק מגוון עם 11 נקודות, 10 אסיסטים, 8 ריבאונדים ו-4 חטיפות, כאשר אטלנטה כפתה איבודים שהובילו ל-36 נקודות לעומת 16 בלבד של יריבתה. מוסא דיאבטה בלט בשארלוט עם 21 נקודות ו-14 ריבאונדים, ברנדון מילר הוסיף 19, אך ההורנטס רשמו הפסד רביעי ברציפות ועשירי ב-11 משחקיהם האחרונים.

ג'יין ג'ונסון ( רויטרס )

שיקגו - וושינגטון 98:94

וושינגטון מתחילה להראות סימני התאוששות, כשהשיגה ניצחון שני ברציפות אחרי רצף של שמונה הפסדים, הפעם בזכות הופעה נהדרת של אנתוני דייויס, שסיים עם 36 נקודות ו-11 ריבאונדים. הבולס כבר הובילו ב-15 נקודות במחצית הראשונה, אך הוויזארדס חזרו עם ריצת 2:15 בפתיחת הרבע השלישי, שבו ניצחו 9:23, ובהמשך יצאו לריצת 0:12 ברבע האחרון. הבחירה הראשונה בדראפט, איי ג'יי דיבאנטסה, המשיך להרשים עם 20 נקודות, 10 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, כולל הטבעה מרהיבה במתפרצת. שיקגו לא ויתרה וצימקה ל-96:94 כשנותרו 43 שניות, אך נורמן פאוול החטיא הזדמנות להשוות וטריי יאנג סגר עניין עם שתי קליעות עונשין. יאנג סיים עם 16 נקודות, בעוד פאוול הוביל את שיקגו עם 16 ובאדי הילד הוסיף 15. וושינגטון עלתה למאזן 1:2 בגביע, בעוד הבולס ירדו ל-2:1.

אוקורו ( רויטרס )

דטרויט - טורונטו 105:102