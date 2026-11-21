גלריה טאי אודיאסי מגן על הכדור ( ראובן שוורץ )

הפועל תל אביב מארחת בשעה זו את עירוני קריית אתא במסגרת המחזור השביעי של ליגת ווינר סל, במטרה להמשיך במומנטום החיובי ולרשום ניצחון שלישי ברציפות בליגה. מנגד, האורחת מגיעה להתמודדות אחרי שני הפסדים רצופים ותקווה לעצור את רצף האכזבות.

האדומים של דימיטריס איטודיס מגיעים למשחק לאחר ניצחון ביתי 71:78 על בני הרצליה. טאי אודיאסי בלט עם 21 נקודות, בעוד תומר גינת סיפק דאבל-דאבל מרשים של 14 נקודות ו-15 ריבאונדים. הפועל ת"א, שמחזיקה במאזן 1:4, תקווה לשפר את יכולתה ההתקפית בהיכל שלמה, לאחר שקלעה 73 נקודות בממוצע בלבד בשלושת משחקיה הקודמים באולם.

בצד השני, קריית אתא של אלדד בנטוב מגיעה לאחר הפסדים לעירוני נס ציונה (111:81) ולמכבי אשדוד (89:74), שהורידו אותה למאזן 4:2. הקבוצה מהצפון סבלה במשחק האחרון מאחוזים חלשים מחוץ לקשת, 14 מ-25 מקו העונשין ו-24 איבודי כדור. בנוסף, היא ממשיכה להתמודד עם היעדרותו של הולאנד וודס הפצוע, ותיאלץ להסתדר בתקופה הקרובה עם שלושה זרים בלבד.

בעונה שעברה הפועל תל אביב ניצחה בשני המפגשים בין הקבוצות, 82:97 בתל אביב ו-81:95 בקריית אתא, וגם הפעם היא תגיע כפייבוריטית על הנייר.

אוהדי הפועל תל אביב ( ראובן שוורץ )

שחקני הקבוצות לפני המשחק ( ראובן שוורץ )

דימיטריס איטודיס לוחץ יד לאלדד בנטוב ( ראובן שוורץ )

עופר ינאי ( ראובן שוורץ )

רבע ראשון: 19:24 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל תל אביב: יוג'ין ג'רמן, אמיר קופי, בר טימור, טאי אודיאסי ותומר גינת.

חמישיית עירוני קריית אתא: יובל לוין, דניאל שרון, תומר אסייג, טייריס רדפורד וברנדן מדלי בייקון.

הפועל ת"א פתחה מבערים בהיכל שלמה וברחה קדימה בזכות, יוג'ין ג'רמן ותומר גינת אשר הובילו את ההתקפה האדומה בקצב מסחרר, בזמן שעוז בלייזר ותמיר בלאט צלפו מבחוץ וקאדין קרינגטון ואיתי שגב הוסיפו תנופה וחוכמת משחק. מנגד, קריית אתא התקשתה למצוא תשובות מול הלחץ של המארחת למרות שמקסים פילוננקו וברנדן מדלי בייקון ניסו לשמור אותה בתמונה. הקבוצה הביתית השתלטה על קצב המשחק והמשיכה ללחוץ על הדוושה כשהיא רואה את היריבה נאבקת לעמוד בקצב.

בר תימור חומק פנימה ( ראובן שוורץ )

תומר אסייג במאבק עם תומר גינת ( ראובן שוורץ )

ברנדן מדלי בייקון מתרומם למעלה ( ראובן שוורץ )

רבע שני 35:46 להפועל תל אביב