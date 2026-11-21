רומן סורקין מאוכזב ( רדאד ג'בארה )

מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את הפועל חולון בהיכל מנורה מבטחים במסגרת המחזור השביעי בליגת ווינר סל, כשהיא מחפשת לעצור את רצף ההפסדים שלה ולחזור למסלול הניצחונות. הצהובים של עודד קטש מגיעים להתמודדות אחרי שלושה הפסדי ליגה רצופים, האחרון שבהם 82:77 להפועל ירושלים, שהורידו אותם למאזן שלילי של 3:2.

מדובר בפעם הרביעית בלבד בתולדות המועדון שבה מכבי רושמת שלושה הפסדי ליגה רצופים, והראשונה מאז עונת 2016/17. בנוסף, האלופה מגיעה אחרי שבוע כפול ביורוליג שהסתיים בשני הפסדים נוספים. למרות התקופה הקשה, ההיסטוריה עומדת לצידה, שכן בעונה שעברה ניצחה מכבי את חולון בכל חמשת המפגשים ביניהן, כולל שלושה בחצי גמר הפלייאוף. ג'ון דיברתולומיאו רחוק 11 נקודות בלבד מציון הדרך של 2,500 נקודות בקריירה בעונה הסדירה.

מנגד, הפועל חולון מגיעה למשחק במאזן 4:2, אך עם רוח גבית לאחר שבמחזור הקודם קטעה רצף של שני הפסדים והשיגה ניצחון בית ראשון העונה, 69:87 על הפועל העמק, במשחק הבכורה של שמוליק ברנר על הקווים. אדאמה סאנוגו הצטיין באותו משחק עם שיא קריירה בליגה של 28 נקודות, בעוד לסטר מדפורד ג'וניור סיפק 20 נקודות, 9 אסיסטים, 4 חטיפות ו-4 ריבאונדים.

הסגולים מנסים להפתיע את האלופה באולמה הביתי ולרשום ניצחון חוץ ראשון עליה בליגה הסדירה מאז מרץ 2019, אז גברו עליה 86:94 במשחק שבו גיא פניני, כיום עוזר מאמן מכבי תל אביב, קלע 18 נקודות במדי חולון. המשחק הנוכחי הוא הראשון מתוך שלושה משחקי חוץ רצופים שמצפים לקבוצה של ברנר.

רבע ראשון:

חמישיית מכבי ת"א: ים מדר, ג'ון דיברתולומאו, ג'יילן הורד, בונזי קולסון ורומן סורקין.

חמישיית הפועל חולון: לסטר מדפורד, שחר עמיר, ברנדון ג'ונס ג'וניור, נתנאל ארצי ואדאמה סאנוגו.