פילדלפיה 76' המשיכה הערב (שבת) את התקופה הטובה שלה במזרח כשגברה 129:132 על מילווקי באקס, רשמה ניצחון חמישי ברציפות ושיפרה את מאזנה ל-3:14. למרות שמדובר היה במפגש קצוות, האורחת מהתחתית נשארה קרובה וגררה את המארחת למשחק צמוד עד לשנייה האחרונה. מי שהכתיב את הטון מתחת לסלים והוביל את הסיקסרס היה ג'ואל אמביד, בעוד לברון ג'יימס לקח אחריות ברבע האחרון עם חדירות, מהלך של סל ועבירה, הטבעה ומסירות מפתח שסייעו להכריע את ההתמודדות.