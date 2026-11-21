פילדלפיה 76' המשיכה הערב (שבת) את התקופה הטובה שלה במזרח כשגברה 129:132 על מילווקי באקס, רשמה ניצחון חמישי ברציפות ושיפרה את מאזנה ל-3:14. למרות שמדובר היה במפגש קצוות, האורחת מהתחתית נשארה קרובה וגררה את המארחת למשחק צמוד עד לשנייה האחרונה. מי שהכתיב את הטון מתחת לסלים והוביל את הסיקסרס היה ג'ואל אמביד, בעוד לברון ג'יימס לקח אחריות ברבע האחרון עם חדירות, מהלך של סל ועבירה, הטבעה ומסירות מפתח שסייעו להכריע את ההתמודדות.
אמביד היה הדמות המרכזית על הפרקט כששלט בריבאונד וניהל את המשחק מבפנים, וסיים עם 26 נקודות, 17 ריבאונדים ו-9 אסיסטים - אסיסט אחד בלבד מטריפל דאבל. לברון תרם 21 נקודות, 6 ריבאונדים, 6 אסיסטים ו-3 חטיפות, אנפרני סימונס הוסיף 18 נקודות מהספסל וטייריס מקסי שחזר לשחק קלע 17 נקודות. גם וי ג'יי אדג'קומב (16 נקודות), דומיניק בארלו (12 נקודות) וקנטאביוס קולדוול-פופ (11 נקודות) השלימו את העבודה בהתקפה המאוזנת של ניק נרס.
בצד השני, מילווקי ספגה הפסד 13 ברציפות וירדה למאזן 16:1, למרות ערב אישי בולט של הכוכב שלה. טיילר הירו שבר את שיא הקריירה שלו עם 50 נקודות (8 מ-13 לשלוש ו-13 מ-13 מהקו) לצד 11 ריבאונדים ו-7 אסיסטים והחזיק את הבאקס במשחק עד לסיום, כשבריידן בריס מוסיף 26 נקודות וקייל קוזמה תורם 12. ברגע הסיום הדרמטי של הערב, שלשה של הירו על הבאזר נפסלה מאחר שהזריקה שוחררה מאוחר מדי לאחר תום הזמן החוקי, והניצחון נשאר אצל פילדלפיה.