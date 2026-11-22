גלריה ויקטור וומבניאמה, דווין ואסל ודיארון פוקס ( רויטרס )

משחקי הלילה (בין שבת לראשון) ב-NBA סיפקו הצגת ענק היסטורית של ויקטור וומבניאמה, שהוביל את סן אנטוניו לפסגת המערב, לצד ניצחונות חשובים של דאלאס ומינסוטה. בהמשך: סקרמנטו - בוסטון.

סן אנטוניו - ניו אורלינס 91:114

וומבניאמה שוב הוכיח שאין גבול ליכולות שלו, כשסיפק שורה סטטיסטית בלתי נתפסת של 50 נקודות (32 מהן כבר במחצית הראשונה), 19 ריבאונדים, חמש חסימות וארבע חטיפות - והפך לשחקן הראשון העונה שרושם לפחות 30 נקודות, 10 ריבאונדים, שלוש חסימות ושלוש חטיפות, כשהוא עושה זאת עוד לפני ההפסקה.

הסנטר הצרפתי הענק, שהיה רחוק שתי נקודות משיא הקריירה שלו, ירד לספסל כ-6:29 דקות לסיום לאחר שלשה שקבעה 82:108, במשחק שבו העימותים הפיזיים על הפרקט רק הלהיטו אותו והובילו אותו לריצות אישיות מיד לאחר עבירות טכניות שנשרקו לשתי הקבוצות.

סטפון קאסל הוסיף 19 נקודות ושישה אסיסטים עבור הספרס, שספרו ניצחון 14 ב-15 המשחקים האחרונים ונצמדו ללוס אנג'לס לייקרס בפסגת המערב עם מאזן 3:14, בעוד ש-29 נקודות של ג'רמיה פירס ו-25 של ג'ורדן פול לא מנעו מהפליקנס חסרי הכוכבים הפסד שלישי ברציפות.

ויקטור וומבניאמה ( רויטרס )

דאלאס - לוס אנג'לס קליפרס 100:110

ריצת 0:11 מוחצת בדקות הסיום העניקה למאבריקס ניצחון ביתי שני ברציפות ושיפרה את מאזנם ל-7:9, למרות שחסרו לראשונה העונה את פי.ג'יי וושינגטון החולה. קיירי אירווינג שפתח את הערב בצורה חלשה עם 1 מ-7 מהשדה, התעורר בענק ברבע האחרון בו קלע 12 מתוך 25 הנקודות שלו, בעוד שקופר פלאג סיפק משחק מגוון של 22 נקודות, שמונה ריבאונדים ושישה אסיסטים, למרות ערב נדיר מהקו (7 מ-13).

אחרי שכריס דאן צימק עבור האורחת ל-91:88 בלבד כחמש דקות לסיום, המאבריקס ניצלו שני איבודי כדור של הקליפרס כדי לברוח לניצחון, אחרי שקיבלו תרומה יפה מהספסל מצד וולטר קלייטון ג'וניור (16 נקודות) ומקס כריסטי (13). ברוק לופז בלט אצל המפסידה עם 21 נקודות (17 מהן במחצית השנייה) ורוי האצ'ימורה הוסיף 19, אך הקליפרס ספגו הפסד שלישי ברציפות וירדו למאזן חוץ עגום של 7:0.

קיירי אירווינג ( רויטרס )

מינסוטה - ממפיס 95:104

מפגש בין ההגנה הטובה בליגה להתקפה הפורייה ב-NBA הסתיים בניצחון של מינסוטה, שעצרה את ממפיס אחרי רצף של חמישה ניצחונות והנחילה לה הפסד חוץ ראשון העונה לאחר תשעה משחקים. הגריזליס שחסרו את הפורוורדים הפצועים קאם בוזר וג'רמי גרנט, נעצרו על שיאי עונה שליליים בנקודות לרבע (12), למחצית (46) ולמשחק כולו, בעוד הטימברוולבס צלפו ב-58 אחוזים מהשדה - שיא עונתי עבורם - למרות 23 איבודי כדור וחסרונו המתמשך של אנתוני אדוארדס.