גלריה שחקני מכבי ראשון לציון חוגגים ( רועי כפיר )

המחזור השביעי בליגת ווינר סל נמשך בשעה זו עם שלושה משחקים מסקרנים. במוקד, מכבי ראשון לציון תנסה לגבור על הפועל גליל עליון בדרך לניצחון חמישי ברציפות בקרב צמרת. בתחתית הטבלה, בני הרצליה יוצאת לגן נר במפגש מול הפועל העמק והמאמן החדש גיא גודס שמחפש ניצחון בכורה. מכבי רמת גן מחפשת ניצחון חוץ ראשון מאז 1993 מול הפועל אילת.

מכבי ראשון לציון - הפועל גליל עליון 82:94

מכבי ראשון לציון המשיכה בכושר האדיר שלה ורשמה ניצחון חמישי ברציפות לראשונה מאז עונת 2019/20, לאחר שגברה 82:94 על הפועל גליל עליון בבית מכבי במסגרת המחזור השביעי. הכתומים של גיא קפלן, שחגגו עם יפתח זיו את משחקו ה-300 בעונה הסדירה, נקלעו לפיגור מוקדם וסיימו את הרבע הראשון בשוויון 21:21, אך העלו הילוך ברבע השני וירדו להפסקה ביתרון 37:49 למרות מחצית שכללה 24 איבודי כדור משותפים. ג'סטין טילמן שלט ללא עוררין מתחת לסלים וכיכב עם דאבל-דאבל מרשים של 23 נקודות ו-12 ריבאונדים, קוויי גרנט ניהל את הקצב ביד רמה עם 12 נקודות ו-10 אסיסטים וצ'ונסי ג'נקינס ויפתח זיו שמרו על פער בטוח עד לסיום, רגע לפני המפגש הבא מול עירוני קריית אתא.

מנגד, הצפוניים של עידן אבשלום נעצרו אחרי שני ניצחונות רצופים ופספסו הזדמנות להשיג רצף שלישי לראשונה מאז 2022/23. האדומים פתחו את ההתמודדות בצורה חדה והוליכו בדקות הראשונות, אך איבדו את השטף ההתקפי ברבע השני ולא הצליחו להדביק את הקצב הגבוה של המארחת לאורך המחצית השנייה. למרות התעוררות מאוחרת וניסיונות קאמבק בהובלת נייט קינגס ואיתי מושקוביץ, אך גליל עליון לא מצאה תשובה לדומיננטיות של הכתומים ותנסה להתאושש במחזור הבא מול הפועל העמק.

שחקני מכבי ראשון לציון בסיום ( רועי כפיר )

קלעו למכבי ראשון לציון: ג'סטין טילמן 23 נקודות (עם 12 ריבאונדים), צ'ונסי ג'נקינס 14 נק', קוויי גרנט ויפתח זיו 12 נק' כ"א, טריי קינג 7 נק', אור קורנליוס ו-וי. ג'יי קינג 6 נק' כ"א, ג'וש פרוינד ועידן זלמנסון 5 נק' כ"א, רון ציפר ארבע נקודות בלבד.

קלעו להפועל גליל עליון: נייט קינגס 18 נקודות (עם 10 ריבאונדים), איתי מושקוביץ 16 נק', אלסטון מייסון 13 נק', מוריס קמפ 12 נק', יהל מלמד 7 נק', אריאל סלע 6, רני בלגה ומקס ברוקס חמש נקודות לכל אחד.

גיא קפלן ועידן אבשלום בלחיצת ידיים ( רועי כפיר )

אוהדי מכבי ראשון לציון ( רועי כפיר )

רבע ראשון: 21:21 בין מכבי ראשון לציון להפועל גליל עליון

חמישיית מכבי ראשון לציון: צ'ונסי ג'נקינס, קוויי גרנט, ג'סטין טילמן, וי. ג'יי קינג ועידן זלמנסון.

חמישיית הפועל גליל עליון: נייט קינגס, אלסטון מייסון, איתי מושקוביץ, מוריס קמפ ומקס ברוקס.

הפועל גליל עליון פתחה את ההתמודדות בבית מכבי בצורה חדה והצליחה לתפוס את ההובלה מול מכבי ראשון לציון כבר בדקות הראשונות. הצפוניים של עידן אבשלום נשענו על קליעה מדויקת מחוץ לקשת של אלסטון מייסון ועל יוזמה של איתי מושקוביץ ונייט קינגס, כשבהמשך הצטרפו גם יהל מלמד ורני בלגה שהוסיפו אנרגיות מהספסל. מנגד, הכתומים של גיא קפלן התעוררו לקראת סיום הרבע בעזרת העומק מהספסל, כאשר יפתח זיו ורון ציפר הצטרפו לצ'ונסי ג'נקינס ולקוויי גרנט וסייעו למארחת למחוק את הפיגור בדרך לשוויון בסיום עשר הדקות הראשונות.

נייט קינגס מאבד שיווי משקל מתחת לצבע ( רועי כפיר )

אלסטון מייסון חודר פנימה ( רועי כפיר )

גיא קפלן ( רועי כפיר )

רבע שני: 37:49 למכבי ראשון לציון

מכבי ראשון לציון העלתה הילוך בבית מכבי וברחה להפועל גליל עליון לקראת הירידה לחדרי ההלבשה, בתמונה שכללה 24 איבודי כדור משותפים לשתי הקבוצות, נתון חריג ולא מחמיא לשני הצדדים. השחקנים של גיא קפלן שלטו מתחת לסלים בעזרת ג'סטין טילמן הנהדר וקיבלו תרומה מכל מי שעלה לפרקט, כשקוויי גרנט, צ'ונסי ג'נקינס, יפתח זיו ורון ציפר הובילו את ההתקפה לצד עזרה חשובה מעידן זלמנסון, אור קורנליוס וג'וש פרוינד. מנגד, הקבוצה של עידן אבשלום נתקעה לחלוטין ואיבדה את השטף מהפתיחה, ולמרות ניסיונות של איתי מושקוביץ, אלסטון מייסון ויהל מלמד היא לא הצליחה לעמוד בקצב הגבוה של המארחת ונאלצה לרדוף אחריה.

יפתח זיו עולה לסל ( רועי כפיר )

אריאל סלע נכנס לצבע ( רועי כפיר )

אלסטון מייסון עם נסיון הקליעה מבחוץ ( רועי כפיר )

רבע שלישי: 59:71 למכבי ראשון לציון

החזרה מחדרי ההלבשה לא שינתה את יחסי הכוחות בבית מכבי, כשמכבי ראשון לציון שמרה על היתרון הבטוח שלה מול הפועל גליל עליון. ג'סטין טילמן המשיך לעשות ככל העולה על רוחו בצבע והיווה עוגן בלתי ניתן לעצירה מתחת לסלים, בעוד קוויי גרנט ניהל בביטחון את הקצב ודאג להפעיל את חבריו. לצידם, צ'ונסי ג'נקינס ויפתח זיו סיפקו אנרגיות חיוניות ומנעו מהאורחים להתקרב יתר על המידה. מנגד, הצפוניים של עידן אבשלום הראו סימני התעוררות בהתקפה וניסו לצמק את הפער בעזרת איתי מושקוביץ ואלסטון מייסון, שקיבלו סיוע מנייט קינגס ומוריס קמפ, אך בכל פעם שגליל עליון איימה לחזור לתמונה, המארחת מצאה תשובה מהירה והותירה את השליטה בידיים שלה.

אלסטון מייסון במאבק עם אור קורנליוס ( רועי כפיר )

מוריס קמפ עולה לסל נגד ג'סטין טילמן ( רועי כפיר )

מוריס קמפ בוחר על האופציות שלו ( רועי כפיר )

רבע רביעי: 82:94 למכבי ראשון לציון

מכבי ראשון לציון סגרה עניין בבית מכבי והבטיחה ניצחון משכנע על הפועל גליל עליון אחרי דקות סיום מבוקרות. ג'סטין טילמן חתם ערב אדיר עם דאבל-דאבל מרשים ושליטה מוחלטת מתחת לסלים, בעוד קוויי גרנט ניהל את המשחק ביד רמה עם כמות אסיסטים דו-ספרתית. לצידם, יפתח זיו וצ'ונסי ג'נקינס הוסיפו נקודות חשובות ודאגו לשמור על פער בטוח עד לסיום. מנגד, הצפוניים של עידן אבשלום נלחמו עד הרגע האחרון בעזרת התעוררות מאוחרת של נייט קינגס, איתי מושקוביץ ומוריס קמפ, אך הכתומים של גיא קפלן ידעו לעצור כל ניסיון קאמבק והשאירו את הנקודות בבית.

טריי קינג מרגיע את המשחק ( רועי כפיר )

נייט קינגס מכין את ההתקפה ( רועי כפיר )

שחקני מכבי ראשון לציון חוגגים ( רועי כפיר )

הפועל העמק - בני הרצליה 86:79

בני הרצליה רשמה ניצחון חוץ חשוב כשגברה 79:86 על הפועל העמק, במשחק שבו הציגה יעילות התקפית מרשימה ודייקה ב-50 אחוזים מחוץ לקשת. זאק בראיינט סיפק הופעה אדירה והוביל את האורחים עם 27 נקודות, כאשר דאסטי האנאס וניית'ן נייט עזרו לקבוצתם. עמית גרשון סיים גם הוא בספרות כפולות ודשון פרנסיס ונואה קרטר תרמו תרמו גם הם כל אחד בניצחון, רגע לפני המפגש המסקרן במחזור הבא מול הפועל ירושלים.

מנגד, הפועל העמק נכנעה בביתה למרות יתרון בריבאונד, בעיקר בשל אחוזי קליעה נמוכים מחוץ לקשת. מאליק הול הוביל את המארחים וסי ג'יי אלבי רשם דאבל-דאבל. ניב משגב וכריסטיאן מקוולו תרמו גם הם, אך זה לא הספיק למארחת שתנסה להתאושש במחזור הבא מול הפועל גליל עליון.

קלעו לבני הרצליה: זאק בראיינט 27 נקודות (עם 8 אסיסטים), דאסטי האנאס 15 נק', ניית'ן נייט 12 נק', עמית גרשון 10 נק', דשון פרנסיס ונואה קרטר 9 נק' כ"א, לוקאס גולדנברג 3 נק', די-ג'יי ברנס נקודה אחת בלבד.

קלעו להפועל העמק: מאליק הול 17 נקודות, סי ג'יי אלבי 15 נק' (עם 10 ריבאונדים), ניב משגב 13 נק', כריסטיאן מקוולו 9 נק', ג'יי ג'יי קפלן וג'סטין קובס 7 נק' כ"א, רועי נציה 6 נק', קמרון הנרי 3 נק', רפי מנקו שתי נקודות בלבד.

רבע ראשון: 14:23 להפועל העמק

חמישיית הפועל העמק: ג'יי ג'יי קפלן, מאליק הול, קמרון הנרי, סי ג'יי אלבי וניב משגב.

חמישיית בני הרצליה: זאק בראיינט, ניית'ן נייט, לוקאס גולדנברג, עמית גרשון ונואה קרטר.

הפועל העמק פתחה את המשחק בגן נר בצורה טובה והצליחה להכתיב את הקצב מול בני הרצליה לאורך הרבע הראשון. החבורה של גיא גודס נהנתה מיכולת התקפית מגוונת ומחלוקת נקודות מאוזנת, כאשר שלשות של קמרון הנרי, ניב משגב וג'יי ג'יי קפלן נתנו את הטון בפתיחה, ובהמשך הצטרפו גם רועי נציה וכריסטיאן מקווולו שעלו מהספסל והגדילו את הפער דרך הקו. מנגד, האורחים מהשרון התקשו לייצר נקודות קלות מול ההגנה המקומית, כשניסיונות של ניית'ן נייט, עמית גרשון וזאק בראיינט לא הספיקו מול השליטה של העמק ברבע הפתיחה.

רבע שני: 36:39 להפועל העמק

הפועל העמק המשיכה להכתיב את הקצב מול בני הרצליה בגן נר ושמרה על היתרון לאחר מאבק צמוד ומותח. החבורה של גיא גודס נהנתה ממשחק קבוצתי ושיתוף פעולה שוטף בין מאליק הול, ג'יי ג'יי קפלן וסי ג'יי אלבי, כשלצידם כריסטיאן מקווולו, קמרון הנרי וניב משגב הוסיפו אנרגיות ונקודות חשובות. מנגד, האורחים מהשרון סירבו לוותר ונשארו צמודים למארחת הודות ליוזמה של זאק בראיינט ולנוכחות של ניית'ן נייט, עמית גרשון ונואה קרטר, שהותירו את ההתמודדות פתוחה לחלוטין לקראת הירידה להפסקה.

רבע שלישי: 54:62 לבני הרצליה

בני הרצליה המשיכה ללחוץ על הדוושה בגן נר ופתחה את הפער מול הפועל העמק, כשהיא משתלטת לחלוטין על הנעשה על הפרקט. האורחים מהשרון נהנו מהתקפה שוטפת ומאוזנת בהובלת זאק בראיינט, כשלצידו ניית'ן נייט, נואה קרטר ודאסטי האנאס תרמו מהלכים חשובים והעמיקו את האחיזה של הקבוצה במשחק. מנגד, החבורה של גיא גודס איבדה את הקצב, התקשתה לייצר נקודות קלות מול ההגנה האורחת, ולמרות ניסיונות של מאליק הול וסי ג'יי אלבי להחזיר אותה לעניינים, היא נותרה חסרת אונים מול המומנטום של הרצליה.

רבע רביעי: 79:86 לבני הרצליה

בני הרצליה השלימה ניצחון חוץ יקר על הפועל העמק בגן נר בתום דקות סיום מותחות ודרמטיות. האורחים מהשרון פתחו את הישורת האחרונה בשליטה מלאה וברחו לפער דו-ספרתי בהובלת זאק בראיינט שצלף מכל טווח, לצד סלים חשובים של דאסטי האנאס ודשון פרנסיס שבלט בשני צידי המגרש. מנגד, החבורה של גיא גודס סירבה לוותר ויצאה למרדף מאוחר בעזרת נקודות בצבע של סי ג'יי אלבי ומאליק הול, בזמן שניב משגב הלהיב את הקהל המקומי עם סל במתפרצת ושתי שלשות גדולות שצמצמו את הפער לשלוש נקודות בלבד שניות לסיום. אלא שדווקא ברגעי ההכרעה הרצליה שמרה על קור רוח, לוקאס גולדנברג תפר שלשה מכריעה מפינת המגרש, פרנסיס סגר עניין בלייאפ במתפרצת ועמית גרשון חטף כדור אחרון ודייק מהקו כדי לחתום את הניצחון האורח.

הפועל אילת - מכבי רמת גן 67:73

מכבי רמת גן רשמה ניצחון חוץ חשוב ודרמטי כשגברה 67:73 על הפועל אילת באולם בגין במסגרת המחזור השביעי, במשחק שנפתח בעיכוב קל בעקבות תקלה טכנית בשעון המשחק שתוקנה על ידי צוותי האולם. החבורה של אלעד חסין התקשתה בפתיחה ופיגרה 25:22 בסיום הרבע הראשון, אך פתחה מבערים ברבע השני וירדה להפסקה ביתרון 36:48 הודות למשחק קבוצתי סוחף. אמד קייבר הוביל את האורחים עם 16 נקודות, אל ג'יי פיגרואה תרם 15 נקודות ו-5 ריבאונדים וברייס וושינגטון הוסיף 13 נקודות ו-7 ריבאונדים בשמירה על קור רוח בדקות הסיום הצמודות, רגע לפני המפגש הבא מול הפועל חולון.

מנגד, הדרומיים של אורן אהרוני פתחו את ההתמודדות בסערה והוליכו בדקות הראשונות, אך איבדו את האוויר ברבע השני ונתקעו מול ההגנה הלוחצת של רמת גן. אילת הראתה אופי גדול במחצית השנייה, חזרה מהבור ואף איימה להפוך את התוצאה ברגעי ההכרעה התזזיתיים, אך 19 איבודי כדור ויתרון של האורחים בריבאונד (33:37) מנעו ממנה להשלים את המהפך. למרות התעוררות וניסיונות קאמבק בהובלת קנדל מקולום ודניאל רוזנבאום, המארחת לא מצאה תשובה ברגעי האמת ותנסה להתאושש במחזור הבא מול הפועל תל אביב.

קלעו למכבי רמת גן: אמד קייבר 16 נקודות, אל ג'יי פיגרואה 15 נק', ברייס וושינגטון 13 נק', ג'יילן אדאמס וג'סטין לואיס 9 נק' כ"א, גיל בני 5 נק', ליאור קררה 4 נק', חואקין שוכמן שתי נקודות בלבד.

קלעו להפועל אילת: קנדל מקולום 21 נקודות, דניאל רוזנבאום 19 נק', בראיינט קרופורד 10 נק', יובל שניידרמן 9 נק', ג'אבונטה הוקינס 6 נק', ג'יימס דיקי שתי נקודות בלבד.

רבע ראשון: 22:25 להפועל אילת

חמישיית הפועל אילת: בראיינט קרופורד, דניאל רוזנבאום, קנדל מקולום, ג'יימס דיקי וג'אבונטה הוקינס.

חמישיית מכבי רמת גן: ג'יילן אדאמס, חואקין שוכמן, אמד קייבר, יונתן אטיאס וג'סטין לואיס.

לאחר עיכוב קל בפתיחה בעקבות תקלה טכנית בשעון המשחק שתוקנה על ידי צוותי האולם, הפועל אילת פתחה את ההתמודדות באולם בגין בסערה והכתיבה קצב מהיר מול מכבי רמת גן. הדמות המרכזית בהתקפה של אורן אהרוני היה דניאל רוזנבאום, שהוביל את הדרומיים עם ביטחון רב ונקודות מגוונות לפני שירד לספסל, כשלצידו בראיינט קרופורד ויובל שניידרמן הוסיפו נקודות. מנגד, האורחים של אלעד חסין התקשו לעמוד בקצב בפתיחה, אך הצליחו להתעורר בסיום הרבע והשוו את התוצאה ממש בשניות האחרונות, עד שקנדל מקולום הגיב עבור המארחת וקבע יתרון אילתי.

רבע שני: 36:48 למכבי רמת גן

מכבי רמת גן פתחה מבערים באולם בגין, הפכה את התוצאה לחלוטין וטסה ליתרון דו-ספרתי על הפועל אילת לקראת הירידה לחדרי ההלבשה. החבורה של אלעד חסין השתחררה לחלוטין בהתקפה ורקדה על הפרקט עם משחק קבוצתי סוחף, כשאמד קייבר, אל ג'יי פיגרואה, ברייס וושינגטון וגיל בני הובילו את ההצגה לצד תרומה נהדרת של ג'סטין לואיס וג'יילן אדאמס. מנגד, הדרומיים של אורן אהרוני איבדו את האוויר מהפתיחה הסוערת שלהם ונתקעו מול ההגנה הלוחצת של האורחים, כשדניאל רוזנבאום וקנדל מקולום נותרו כמעט לבדם במערכה בניסיון להשאיר את המארחת בחיים.

רבע שלישי: 57:60 למכבי רמת גן

הפועל אילת ומכבי רמת גן סיפקו מאבק הפכפך וקצבי באולם בגין, שבו הדרומיים יצאו מהבור, הפכו את התוצאה ונטלו יתרון קטן בסיום הרבע. רמת גן פתחה את הרבע ביתרון בטוח והמשיכה לייצר מהלכים בהובלת ג'סטין לואיס, ברייס וושינגטון ואל ג'יי פיגרואה, בעוד אילת של אורן אהרוני הגיבה בהדרגה דרך קנדל מקולום, דניאל רוזנבאום ובראיינט קרופורד, כולל שלשה שלו במתפרצת, וצמצמה את הפער. בדקות המכריעות המארחת השלימה את החזרה לעניינים, נטלה את ההובלה בעזרת סלים ומהלכים של מקולום, ג'אבונטה הוקינס ויובל שניידרמן שצלף שלשות חשובות, והשאירה את האורחים של אלעד חסין לרדוף אחריה למרות נקודות של פיגרואה וג'יילן אדאמס וצ'אלנג' שנדחה.

רבע רביעי: 67:73 למכבי רמת גן