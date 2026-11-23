גלריה יוקיץ' ( רויטרס )

שישה משחקים נערכו הלילה (בין ראשון לשני) ב-NBA, ובראשם המותחן האדיר בין דנבר לשיקגו, שהסתיים בניצחון 145:151 של הנאגטס אחרי הארכה. ג'מאל מארי וניקולה יוקיץ' סיפקו הצגות יוצאות דופן, בעוד ג'וש גידי רשם נתונים היסטוריים בשורות הבולס. במקביל, מיאמי המשיכה ברצף הניצחונות שלה, גולדן סטייט עצרה את רצף ההפסדים מול בוסטון, דאלאס גברה על יוטה בתום דרמה, ניו יורק ניקס המשיכה במומנטום החיובי וגם וושינגטון רשמה ניצחון מרשים על אורלנדו.

שיקגו - דנבר 151:145 (לאחר הארכה)

משחק משוגע בשיקגו הסתיים בניצחון של דנבר, שנהנתה מעוד הצגה של ניקולה יוקיץ', שרשם טריפל דאבל מספר 202 בקריירה עם 37 נקודות, 18 ריבאונדים ו-11 אסיסטים, והתקרב לשיא כל הזמנים של ראסל ווסטברוק, שעומד על 209. ג'מאל מארי להט עם שיא עונתי של 45 נקודות, כולל 8 בהארכה, והוסיף 6 שלשות. הבולס, ששיחקו ללא נורמן פאוול וקיילב ווילסון, מחקו פיגור של 7 נקודות ב-40 השניות האחרונות, כשבאדי הילד חטף כדור מיוקיץ' וג'וש גידי השווה ל-131:131 בשניות הסיום, אך דנבר פתחה את ההארכה בריצת 0:8 והכריעה את המשחק.

גידי סיפק טריפל דאבל אדיר של 23 נקודות, 14 ריבאונדים ושיא קריירה של 22 אסיסטים, והפך לשחקן שיקגו הראשון מאז 1985 שמוסר יותר מ-20 אסיסטים במשחק, ולראשון במועדון מאז 1969 עם לפחות 20 נקודות ו-20 אסיסטים. הילד הוסיף 33 נקודות ו-7 שלשות, ג'יילן סמית' קלע שיא קריירה של 26 ומאטאס בוזליס תרם 21, אך גם שיא עונתי של 25 שלשות לא הספיק למארחת.

יוטה - דאלאס 116:114

דאלאס כמעט איבדה יתרון של 18 נקודות ברבע האחרון, אבל קופר פלאג הציל אותה עם שתי קליעות עונשין מכריעות, 3.7 שניות לסיום, בדרך לניצחון שלישי ברציפות. הרוקי סיים עם 28 נקודות והוביל את המאבריקס למאזן 7:10, בעוד קיירי אירווינג הוסיף 16 נקודות, כולן במחצית הראשונה.

יוטה, שירדה למאזן 15:3, קיבלה הופעה מדהימה מסבי מיכאיליוק, שקלע שיא קריירה של 39 נקודות עם 10 שלשות מ-15 ניסיונות, אחת פחות משיא המועדון, כולל 23 נקודות ברבע האחרון. הג'אז מחקו פיגור 114:98 כשנותרו 2:14 דקות לסיום והשוו עם ריצת 0:16, אך פלאג הכריע מהקו וניסיון שלשה של קייל פיליפובסקי עם הבאזר לא נכנס. יוטה, שחסרה את לאורי מרקאנן, יוסוף נורקיץ' וג'ארן ג'קסון ג'וניור, איבדה 23 כדורים שהובילו ל-32 נקודות של דאלאס.

קופר פלאג בפעולה ( רויטרס )

מיאמי - אוקלהומה סיטי 113:123

מיאמי המשיכה בדהירה שלה עם ניצחון שביעי ברציפות, למרות חסרונו של יאניס אנטטוקומפו, והתגברה על האלופה ששיחקה ללא שיי גילג'ס אלכסנדר. באם אדבאיו כיכב עם טריפל דאבל תשיעי בקריירה בעונה הסדירה, כשסיים עם 24 נקודות, 15 ריבאונדים ו-12 אסיסטים, בעוד פלה לארסון הוסיף 21 נקודות, ניקולה יוביץ' תרם 15 ודביון מיטשל קלע 14. ההיט הובילו לאורך כל המשחק בפעם השלישית ברציפות, הישג שלא רשמו מאז החל התיעוד הממוחשב של מהלכי המשחק ב-1996, ושיפרו את מאזנם ל-6:10 אחרי שפתחו את העונה עם ארבעה הפסדים.

מנגד, הת'אנדר, שהתייצבו עם תשעה שחקנים זמינים בלבד בעקבות מכת פציעות, קיבלו 21 נקודות מבנט סטירץ, 20 מג'ארד מקיין ו-17 מאג'יי מיטשל. האורחת כבר פיגרה ב-20 נקודות בתחילת הרבע האחרון והצליחה לצמצם את ההפרש, אך לא למנוע ממיאמי להשוות את רצף הניצחונות הארוך ביותר שלה מאז 2017.

באם אדבאיו עם הכדור ( רויטרס )

גולדן סטייט - בוסטון 87:88

גולדן סטייט קטעה רצף של חמישה הפסדים עם ניצחון דרמטי על בוסטון, למרות חסרונו של סטף קרי הפצוע, כשדריימונד גרין בן ה-36 הזכיר נשכחות בשני צידי המגרש. הפורוורד, שקלע רק 15 שלשות ב-13 משחקיו הקודמים העונה, פתח בסערה עם 3 שלשות בשש הדקות הראשונות וסיים עם 9 נקודות, 6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים, אך את הפעולה החשובה ביותר שלו שמר לסיום, כשאילץ את ג'ייסון טייטום להחטיא זריקה שהייתה יכולה להעניק לסלטיקס את הניצחון. ברנדין פודז'מסקי הוביל את המנצחת עם 18 נקודות, כולל סל מחצי מרחק ושלשה מכריעה בדקות האחרונות, בעוד צ'ארלס באסי תרם 13 נקודות ו-9 ריבאונדים וגוי סנטוס הוסיף 13 משלו.

הווריירס התגברו על פיגור של 11 נקודות, נהנו מ-19 ריבאונדים בהתקפה ועצרו את בוסטון על 12 נקודות בלבד ברבע האחרון. מנגד, טייטום סיפק 27 נקודות, 10 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, ובדרך רשם ציון דרך היסטורי כשעקף את ביל ראסל ועלה למקום השמיני בטבלת קלעי בוסטון בכל הזמנים בעונה הסדירה, עם 14,528 נקודות בקריירה. דריק ווייט הוסיף 14 נקודות, אך סבל מערב קליעה חלש במיוחד עם 2 מ-12 מחוץ לקשת, והסלטיקס לא הצליחו לשמור על היתרון בדרך להפסד כואב.

ג'ייסון טייטום זורק ( רויטרס )

ניו יורק - אינדיאנה 106:113

קרל אנתוני טאונס חזר לאחר שנעדר מהמשחק הקודם בשל מחלה והוביל את ניו יורק לניצחון על אינדיאנה עם 30 נקודות, 13 ריבאונדים, 5 אסיסטים ו-3 חטיפות. הניקס נקמו בפייסרס על ההפסד מלפני עשרה ימים והנחילו להם הפסד רביעי ברציפות. מנגד, איביצה זובאץ רשם 10 נקודות ו-14 ריבאונדים, אך לא הצליח לעצור את טאונס בצבע.

ארון ניסמית' המשיך את התקופה החלשה שלו עם 9 נקודות בלבד ו-0 מ-3 מחוץ לקשת, כשהפייסרס סבלו שוב מערב קליעה רע במיוחד עם 6 שלשות מ-23 ניסיונות. ניסמית', אובי טופין, קוונטון ג'קסון וקלי אוברה ג'וניור החטיאו יחד את כל 11 ניסיונותיהם לשלוש, ואינדיאנה, שכבר נקלעה לפיגור דו ספרתי ב-11 מתוך 17 משחקיה העונה, ממשיכה להתרחק מהיכולת שהציגה בעבר.

ג׳יילן ברונסון בפעולה ( רויטרס )

וושינגטון - אורלנדו 96:116

וושינגטון המשיכה להתאושש מפתיחת העונה הקשה ורשמה ניצחון שלישי ברציפות, לראשונה מאז פברואר 2025, אחרי רצף קודם של שמונה הפסדים. קישון ג'ורג' הוביל עם 24 נקודות, אנתוני דייויס הוסיף 22 וטריי יאנג סיפק דאבל דאבל של 11 נקודות ו-11 אסיסטים.