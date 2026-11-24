גלריה דני וולף ( רויטרס )

לצד ההצגה של דני אבדיה מול לברון ג'יימס, נערכו הלילה (בין שני לשלישי) משחקים נוספים ב-NBA שסיפקו לא מעט אקשן: מינסוטה הביסה את ברוקלין ודני וולף, אינדיאנה עצרה את אוקלהומה סיטי, עמנואל שארפ לא קלע בהפסד סקרמנטו לסן אנטוניו, לוקה דונצ'יץ' כיכב מול יוטה, קווין דוראנט חגג מול לוס אנג'לס קליפרס, ממפיס גברה על שארלוט וגם שיקגו, פיניקס ואפילו מילווקי ניצחו.

מינסוטה - ברוקלין 116:142

ג'יידן מקדניאלס סיפק הצגת שיא בקריירה עם 34 נקודות (12 מ-16 מהשדה, 4 מ-4 לשלוש), 10 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, וסחף את מינסוטה לשיא עונתי בנקודות ולניצחון שני ברציפות ורביעי בחמשת המשחקים האחרונים. איו דוסונמו הוסיף 23 נקודות כחלק משישה שחקנים שקלעו בספרות כפולות אצל הוולבס, כולל טרנס שאנון ג'וניור (17 מהספסל), ג'ונתן קומינגה (15) ולאמלו בול (17), שהגיע למינסוטה בטרייד ששלח את ג'וליוס רנדל לברוקלין.

המפגש סימן את חזרתו הראשונה של רנדל למינסוטה לאחר שנתיים במועדון, ולמרות שזכה לסרטון הוקרה מרגש לפני הפתיחה והוביל את האורחת עם 29 נקודות, הוא לא הצליח למנוע מהנטס הפסד חמישי ברציפות. מיקל בראון ג'וניור הוסיף 17 נקודות (כולן במחצית הראשונה), נואה קלאוני 13, דני וולף (5 ריבאונדים, 4 אסיסטים וחסימה), מייקל פורטר ג'וניור ומוריץ ואגנר הוסיפו 11 כל אחד וברוקלין אף קבעה שיא עונתי של 50 אחוזים מחוץ לקשת (18 מ-36), אך ההגנה החלשה שלה ספגה שיא עונתי שלילי בדרך להפסד מהדהד.

אינדיאנה - אוקלהומה סיטי 120:125

למרות שטייריס הליברטון נעדר בפעם ה-14 ברציפות ולא התקיים המפגש המיוחל בינו לבין הת'אנדר מאז משחק 7 של גמר 2025, אינדיאנה הזכירה את היכולת מאותה סדרה וקטעה רצף של ארבעה הפסדים. הפייסרס לא פיגרו מרגע שיצאו לריצת 0:9 ברבע הראשון, ושישה שחקנים קלעו אצלם בספרות כפולות בהובלת פסקל סיאקם (20 נקודות) וקלי אוברה ג'וניור (שיא עונתי של 20), לצד 17 של אובי טופין, 16 של ג'יילן סלוסון, 15 של אנדרו נמבהארד ודאבל-דאבל של איביצה זובאץ (14 ו-15 ריבאונדים).

שיי גילג'ס אלכסנדר ( רויטרס )

אוקלהומה סיטי החסרה נשארה צמודה בזכות 38 נקודות של שיי גילג'ס אלכסנדר, 20 של קנריק וויליאמס (4 שלשות) ו-18 של אייזאה הרטנשטיין (9 ריבאונדים), ואף צימקה פעמיים לפיגור נקודה בלבד ב-91 השניות האחרונות. אלא שסיאקם ענה פעמיים עם סלים גדולים, כולל שלשה שקבעה 119:123 כשנותרו 44.4 שניות על השעון, וחסימה מכרעת של אוברה ג'וניור על ליי-אפ ברגעי הסיום הבטיחה את הניצחון הביתי והנחילה לת'אנדר הפסד שני ברציפות.

סקרמנטו - סן אנטוניו 123:107

הספרס ניצחו גם ללא ויקטור וומבניאמה אחרי משחק שבו התעללו בקינגס עם 23:41 מוחץ ברבע השני. סקרמנטו דווקא הובילה 19:28 בסוף הרבע הראשון, אבל ההמשך, כאמור, היה פחות מעודד מבחינתה וסן אנטוניו רק הגדילה את הפער ברבע השלישי (23:32) כדי להנחיל לקינגס הפסד 15 העונה.

סטפון קאסל הוביל את קלעי סן אנטוניו עם 28 נקודות והוסיף 11 אסיסטים ו-8 ריבאונדים. ג'וליאן שמפאני סיים עם 22 נקודות, 18 היו ללוק קורנט (11 ריבאונדים) ו-16 לדווין ואסל. בסקרמנטו עמנואל שארפ עלה ל-13 דקות, אבל סיים עם 0 מ-4 לשלוש, שני אסיסטים וריבאונד. דומנטאס סאבוניס סיים עם 20 נקודות, 12 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, זאק לוין קלע 18 נקודות, דיאנדרה האנטר ומאליק מונק 15 כל אחד, קיגאן מארי 14 ודריוס אייקוף ג'וניור 12.

עמנואל שארפ מול סטפון קאסל ( רויטרס )

לוס אנג'לס לייקרס - יוטה 94:109

אחרי ההפסד ליוטה, הקבוצה מעיר המלאכים כבר החלה ברצף ניצחונות חדש. זה היה הניצחון השני שלה ברצף והוא הושג בעיקר הודות לרבע רביעי של 17:31. לוקה דונצ'יץ' הוביל את הלייקרס כרגיל עם 28 נקודות למרות אחוזים לא טובים מהשלוש (3 מ-14) והוסיף גם 8 אסיסטים ו-4 ריבאונדים. ג'ייק לראביה סיים עם 15 נקודות, מאטיס תייבול הוסיף 14, קולין סקסטון 12 ו-ווקר קסלר רשם דאבל דאבל של 10 נקודות ו-12 ריבאונדים.

קייל פיליפובסקי עלה מהספסל של יוטה ל-24 דקות שבהן קלע 21 נקודות וקלט 12 ריבאונדים. אייס ביילי היה הקלע הבולט מבין שחקני החמישייה עם 18 נקודות, קיונטה ג'ורג' הוסיף 14 ודארין פטרסון 13.

לוקה דונצ'יץ' ( רויטרס )

יוסטון - לוס אנג'לס קליפרס 104:116

קווין דוראנט להט עם 32 נקודות, ואלפרן שנגון ואמן תומפסון תרמו 20 נקודות כל אחד כדי להוביל את יוסטון לניצחון ביתי משכנע. לאחר שהמשחק היה צמוד באמצע הרבע השלישי, ריצת 0:9 של הרוקטס שנחתמה בשלשה של טארי איסון קבעה 65:74, ודוראנט סגר עניין בדקות ההכרעה עם שתי שלשות רצופות שהעלו ל-97:109 ועוד שלשה דקה וחצי לסיום שחתמה את הסיפור.

מנגד, הקליפרס ספגו הפסד רביעי ברציפות למרות 26 נקודות ו-8 אסיסטים של דריוס גארלנד ו-19 נקודות של רוי האצ'ימורה. הבשורה המרכזית עבור האורחת הגיעה מכיוונו של ברנדון אינגרם, שערך את הופעת הבכורה שלו במדי הקבוצה לאחר שהגיע בספטמבר מטורונטו בטרייד תמורת קוואי לנארד ולא שיחק מאז מאי בעקבות ניתוחים בעקב ובגיד אכילס, וסיים עם 16 נקודות ו-7 ריבאונדים ב-27 דקות.

קווין דוראנט ( רויטרס )

שארלוט - ממפיס 117:111

טיי ג'רום צלף 7 שלשות מתוך 12 ניסיונות בדרך ל-29 נקודות, וקאם ספנסר הוסיף 24 נקודות (11 מ-11 מהקו) בערב שבו ממפיס לא החטיאה מהעונשין (24 מ-24) והתאוששה מההפסד למינסוטה. סדריק קווארד תרם 16 נקודות ו-9 ריבאונדים עבור הגריזליס, ששיחקו ללא הרוקי הפצוע קמרון בוזר והגבילו את המארחת ל-40 אחוזים בלבד מהשדה.

שארלוט שפתחה רצף של ארבעה משחקי בית אחרי מסע חוץ נטול ניצחונות, רשמה הפסד חמישי ברציפות ו-11 ב-12 משחקיה האחרונים. הרוקי כריסטיאן אנדרסון בלט אצל ההורנטס עם שיא קריירה של 25 נקודות (6 מ-8 לשלוש), לצד 24 של נאז ריד, 21 של קובי ווייט ו-20 של ברנדון מילר, אך ניסיון קאמבק מאוחר מפיגור דו-ספרתי נעצר כששתי זריקות של ווייט יצאו מתוך הטבעת.

סדריק קווארד ( רויטרס )

שיקגו - קליבלנד 108:122

יום לאחר ההפסד הכואב בהארכה לדנבר, מאמן שיקגו, טיאגו ספליטר, חילק דקות וקיבל 63 נקודות מהספסל בהובלת ג'ורדן הוקינס (שיא עונתי של 19). באדי הילד קלע 17 נקודות, טרה ג'ונס הוסיף 16 ו-9 אסיסטים, ומטאס בוזליס קלע 15 (כולן במחצית הראשונה). הבולס טסו ליתרון 50:72 בהפסקה בזכות רבע שני אדיר של 20:45 ו-11 שלשות (מתוך 20 במשחק כולו), ואחרי שאיבדו כמעט את כל ההפרש ברבע השלישי (89:93), סגרו עניין ברבע המכריע עם ריצת 0:10 שהוביל ג'וש גידי (4 נקודות ו-11 אסיסטים).

קליבלנד כבר הצליחה לחזור לעניינים בזכות רבע שלישי מוחץ של 21:39 שהחל בריצת 0:9, אך נכנעה ליכולת הקבוצתית של המארחת. דונובן מיצ'ל הוביל את קלעי הקאבס עם 28 נקודות וג'יימס הארדן בן ה-37 הוסיף 21, ערב אחד בלבד אחרי שהתפוצץ עם 51 נקודות בניצחון על אינדיאנה.

דונובן מיצ'ל ( רויטרס )

ניו אורלינס - פיניקס 123:119 (לאחר הארכה)

ג'יילן גרין קלע 25 נקודות ודווין בוקר הוסיף 22 כדי להוביל את פיניקס לניצחון רביעי ברציפות בתום דרמת הארכה בניו אורלינס. קולין גילספי תרם 18 נקודות - כולל חמש בהארכה - ומיילס ברידג'ס רשם דאבל-דאבל של 13 נקודות ו-11 ריבאונדים, כשריצת 4:10 של הסאנס בתוספת הזמן (עם ג'אמפ של בוקר, סל ועבירה של גילספי ושלשה של ברידג'ס) הכריעה את ההתמודדות סופית לאחר שבוקר כבר העלה ל-107:109, 31 שניות לסיום הזמן החוקי.

הפליקנס שספגו הפסד רביעי ברציפות ועשירי ב-11 המשחקים האחרונים מאז פתיחת עונה של 4:4, קיבלו 28 נקודות מג'ורדן פול (שקלע את תשע זריקותיו הראשונות כולל שש שלשות, אך לא מצא את הטבעת ברבע הרביעי ובהארכה) ו-25 נקודות מזאיון וויליאמסון, לצד 21 של סאדיק ביי. ג'רמיה פירס כפה הארכה עם סל שקבע 109:109, 22.8 שניות לסיום וחטיפה של הרב ג'ונס מבוקר, אך פירס עצמו התקשה מהשדה (3 מ-17 לצד 11 אסיסטים), טריי מרפי חזר מפציעה עם 4 מ-14 ודריק קווין (11 נקודות) החטיא 4 מ-5 מהקו ברבע הרביעי שבו המארחת דייקה ב-6 מ-12 בלבד מהעונשין.

קולין גילספי ודווין בוקר ( רויטרס )

טורונטו - מילווקי 116:111

הבאקס קטעו סוף סוף רצף שחור של 13 הפסדים - השני באורכו בתולדות המועדון - ורשמו ניצחון ראשון מאז 26 באוקטובר. טיילר הירו שהגיע אחרי שיא קריירה של 50 נקודות מול פילדלפיה, הסתפק ב-3 נקודות בלבד במחצית הראשונה אך התעורר ברבע השלישי עם 15 נקודות בדרך ל-32 בסיום (10 מ-16 מהשדה, 8 מ-8 מהקו ו-8 אסיסטים), ומיילס טרנר סיפק שיא עונתי של 27 נקודות, 11 ריבאונדים ו-5 שלשות לפני שיצא בשש עבירות, לצד 18 של קייל קוזמה ו-14 של הרוקי בריידן בריז.