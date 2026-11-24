גלריה ים מדר בפעולה ( IMAGO )

מכבי תל אביב מנסה לעצור את המשבר האירופי ולחזור למסלול הניצחונות כשהיא מתארחת בשעה זו אצל באיירן מינכן במסגרת המחזור ה-14 ביורוליג. הצהובים מגיעים לגרמניה כשהם מדורגים בתחתית המפעל, עם מאזן של שלושה ניצחונות לעומת עשרה הפסדים, ויודעים שהם חייבים להתחיל לצבור ניצחונות כדי לא להתרחק עוד יותר מהמאבק על המקומות המובילים. מנגד, באיירן עומדת על מאזן של 4:9 וגם היא מתקשה לייצר יציבות בזירה האירופית, אך מגיעה למשחק עם ביטחון מסוים בעקבות הניצחון האחרון שלה.

מכבי מגיעה אחרי שבוע אירופי מאכזב במיוחד, שבמהלכו רשמה שני הפסדים כואבים. תחילה נכנעה לאולימפיאקוס 97:95 בתום הארכה, במשחק שבו כבר הייתה קרובה לניצחון, ולאחר מכן הפסידה לדובאי 80:74 בלימסול, למרות שהחזיקה ביתרון של 15 נקודות במהלך ההתמודדות. עם זאת, בזירה המקומית הצליחו הצהובים להתאושש כשמחצו את הפועל חולון 58:93, במשחק שבו הציגו יכולת התקפית משכנעת וקיבלו 53 נקודות משחקני הספסל. הניצחון הזה קטע רצף של שלושה הפסדים בליגה והעניק לקבוצה מעט אוויר לקראת המשימה הקשה במינכן.

באיירן, מנגד, מגיעה לאחר שבוע חיובי יותר. ביורוליג הצליחה הקבוצה הגרמנית להתאושש משני הפסדים רצופים לוולנסיה ולז'לגיריס, האחרון שבהם בתום הארכה, עם ניצחון ביתי מרשים 81:100 על באסקוניה. גם בליגה הגרמנית הקבוצה נמצאת במומנטום חיובי, לאחר שניצחה את אלבה ברלין 79:90 במשחק האחרון שלה, ובכך רשמה שני ניצחונות רצופים בכל המסגרות.

למרות המאזן האירופי המאכזב, באיירן נחשבת לקבוצה מסוכנת במיוחד בצד ההתקפי, אך החולשה המרכזית שלה העונה נמצאת בהגנה, שסופגת קרוב ל-96 נקודות בממוצע למשחק ביורוליג. מכבי תצטרך לנצל זאת, אך במקביל למצוא פתרונות לבעיות ההגנתיות שלה עצמה, שהיו אחד הגורמים המרכזיים להפסדים האחרונים. הצהובים ינסו להמשיך את המומנטום מהניצחון על חולון, בעוד הגרמנים יקוו לרשום ניצחון יורוליג שני ברציפות לראשונה העונה.

רבע ראשון: 21:21

חמישיית מכבי ת"א: ים מדר, קמאר בולדווין, אושיי בריסט, ג'יילן הורד ודניאל תייס.

חמישיית באיירן מינכן: מרג'ון בוצ'אמפ, יואהנס וויגטמאן, אנדראס אובסט, רוקאס יוקובאיטיס ויוהאנס טימן.

מדר פתח עם שלשה, הגרמנים הפכו עם ריצת 0:8, הורד קלע מתחת לסל, וויגטמאן צלף מחוץ לקשת, בולדווין ואובסט החליפו סלים, בריסט קלע שלשה, הורד הוסיף סל וזה 12:13 לבאיירן אחרי חמש דקות של כדורסל. וושינגטון קלע שתיים, קלארק צלף שלשה ועשה 15:15, כשאז הקבוצות החליפו סלים וירדו בשוויון בסיום הרבע הראשון.

דניאל תייס ( IMAGO )

רוקאס יוקובאיטיס בין שחקני מכבי תל אביב ( IMAGO )

רבע שני: