המחזור החמישי של ליגת האלופות יוצא לדרך בשעה זו עם שני המשחקים המוקדמים, כשבמוקד גלאטסראיי מארחת את אסטון וילה באיסטנבול ומנסה להשיג ניצחון שלישי ברציפות במפעל. במקביל, בודו גלימט מארחת את לאסק לינץ האוסטרית בנורבגיה.
גלאטסראיי - אסטון וילה 0:0
החבורה של אוקאן בורוק מגיעה להתמודדות בכושר נהדר עם שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כשהיא מוליכה את הליגה הטורקית וניצחה 1:2 את סמסונספור במשחקה האחרון. בליגת האלופות, המארחת מדורגת במקום ה-18 עם שש נקודות, זאת לאחר שגברה 2:4 על ליל ו-0:2 על שטוטגרט בשני המחזורים האחרונים. מנגד, החניכים של אונאי אמרי נמצאים בתקופה פחות טובה ולא ניצחו בחמשת משחקיהם האחרונים בכל המסגרות, כשהגיעו לאחר 0:0 מול סנדרלנד. האנגלים מדורגים במקום השישי במפעל עם תשע נקודות, כשבמחזור הקודם נכנעו 3:0 לברצלונה. מדובר במפגש הרשמי הראשון בין הקבוצות, כשגלאטסראיי ניצחה בשלושת משחקי הבית האחרונים שלה מול יריבות אנגליות.
בודו גלימט - לאסק לינץ 0:0
הנורבגים מגיעים להתמודדות לאחר 2:4 על מולדה במסגרת הליגה המקומית, אך בליגת האלופות הדברים הולכים פחות טוב עבורם. החבורה של קייטיל קנוטסן מדורגת במקום ה-25 עם ארבע נקודות בלבד, כשרשמה ניצחון אחד במפעל, 0:1 על בורוסיה דורטמונד, ובמחזור הקודם נפרדה ב-0:0 מליל. המארחת לא הפסידה בחמשת משחקי הבית האחרונים שלה במפעל. מנגד, האוסטרים התאוששו משני הפסדים בפתיחת הקמפיין ורשמו שני ניצחונות רצופים, 2:3 על ספורטינג ליסבון ו-0:4 על סלובן ברטיסלבה. האורחת מדורגת במקום ה-16 עם שש נקודות, כשכבשה עשרה שערים בארבעת המחזורים הראשונים, אך גם ספגה תשעה.