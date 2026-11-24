החבורה של אוקאן בורוק מגיעה להתמודדות בכושר נהדר עם שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כשהיא מוליכה את הליגה הטורקית וניצחה 1:2 את סמסונספור במשחקה האחרון. בליגת האלופות, המארחת מדורגת במקום ה-18 עם שש נקודות, זאת לאחר שגברה 2:4 על ליל ו-0:2 על שטוטגרט בשני המחזורים האחרונים. מנגד, החניכים של אונאי אמרי נמצאים בתקופה פחות טובה ולא ניצחו בחמשת משחקיהם האחרונים בכל המסגרות, כשהגיעו לאחר 0:0 מול סנדרלנד. האנגלים מדורגים במקום השישי במפעל עם תשע נקודות, כשבמחזור הקודם נכנעו 3:0 לברצלונה. מדובר במפגש הרשמי הראשון בין הקבוצות, כשגלאטסראיי ניצחה בשלושת משחקי הבית האחרונים שלה מול יריבות אנגליות.