גלריה מנור סולומון ( IMAGO )

המחזור ה-17 של ליגת המשנה באנגליה החל הערב (שלישי) עם שני הליגיונרים הישראלים במוקד. ווסטהאם יונייטד ומנור סולומון ספגו הפסד נוסף, הפעם 1:0 מול פורטסמות' בחוץ, ורשמו משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון. במקביל, סאות'המפטון ודניאל פרץ היו קרובים לניצחון על שפילד יונייטד, אך ספגו שער שוויון מאוחר ונאלצו להסתפק בתיקו 1:1, ופספסו הזדמנות להתקרב לפסגת הליגה.

פורטסמות' - ווסטהאם 0:1

אודין ביילי העלה את פורטסמות' ליתרון בדקה ה-31, כשבעט ממרכז הרחבה לפינה השמאלית התחתונה. מנור סולומון ניסה להשוות בבעיטה מחוץ לרחבה שנבלמה ובהמשך סידר הזדמנות לג'ואל פירו, שלא הצליח לכבוש. הישראלי הוחלף בדקה ה-69, והפטישים הגבירו את הלחץ בדקות הסיום, אך לא הצליחו להכניע את ניקולאס שמיד ונכנעו 1:0.

דקה 31, שער! סאות'המפטון עלתה ל-0:1: אודין ביילי העלה את המארחת ליתרון 0:1 מול הפטישים, כשבעט ברגל שמאל ממרכז הרחבה לפינה השמאלית התחתונה.

סאות'המפטון - שפילד יונייטד 1:1

סאות'המפטון עלתה ליתרון כבר בדקה העשירית, כשלואיס דובין בעט מצד שמאל של הרחבה לפינה הימנית התחתונה. שפילד יונייטד הגבירה את הלחץ במחצית השנייה, אך דניאל פרץ סיפק מספר הצלות מרשימות, בין היתר מול ג'ורדן איו, טאהית צ'ונג וסידי פק. אלא שבדקה ה-90 האחרון הצליח להכניע את השוער הישראלי לאחר מסירה של איו, קבע 1:1 וחילץ נקודה עבור קבוצתו.

דקה 10, שער! סאות'המפטון עלתה ל-0:1: לואיס דובין העלה את קבוצתו של פרץ ליתרון כשבעט ברגל ימין מצד שמאל של הרחבה לפינה הימנית התחתונה והכריע את מייקל קופר.

לואיס דובין חוגג ( IMAGO )

שחקני סאות'המפטון חוגגים את היתרון המוקדם ( IMAGO )

דקה 90, שער! שפילד יונייטד השוותה ל-1:1: סידי פק השווה כשקיבל מסירה מג'ורדן איו ובעט ברגל ימין ממרכז הרחבה לפינה השמאלית התחתונה וקבע שיוויון דרמטי.

סידי פק חוגג את השיוויון ( IMAGO )