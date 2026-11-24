נייג'ל הייז דייויס ( IMAGO )

המחזור ה-14 ביורוליג נמשך הערב (שלישי), כשבמוקד פנאתינייקוס ניצחה 83:86 את ולנסיה. במקביל, פאריס רשמה ניצחון מרשים עם 76:88 על בשיקטאש, בעוד וירטוס בולוניה סיפקה הצהרת כוונות מהדהדת כשהביסה 84:108 את הכוכב האדום בלגרד.

ולנסיה - פנאתינייקוס 86:83

איזו דרמה אדירה בספרד. היוונים רשמה ניצחון ענק על המארחים בתום מותחן בלתי רגיל. אחרי רבע ראשון שהסתיים בשוויון 19:19, היוונים ירדו להפסקה ביתרון 34:39, אך הספרדים הצליחו להפוך את התוצאה בהמשך וכבר היו בדרך לניצחון חמישי ברציפות במפעל. אלא שאז הגיעה הדרמה הגדולה. כשנותרו 40 שניות לסיום ו-ולנסיה הוליכה 80:83, קנדריק נאן צלף שלשת שוויון ענקית, אך את המילה האחרונה אמר נייג'ל הייז דייויס, שקבר שלשה אדירה עם הבאזר, השתיק את הקהל המקומי וסידר ליוונים ניצחון מתוק במיוחד. בעקבות הניצחון, פנאתינייקוס השתוותה למאזנה של ולנסיה, כששתיהן עם עשרה ניצחונות לעומת ארבעה הפסדים.

בשיקטאש - פאריס 88:76

מי תעצור את הצרפתים? אחרי פתיחת עונה עגומה, פאריס המשיכה במומנטום האדיר שלה ביורוליג עם ניצחון שביעי ברציפות, כשהפעם חגגה גם על אדמת טורקיה ושיפרה את מאזנה לשמונה ניצחונות לעומת שישה הפסדים. הצרפתים ירדו להפסקה ביתרון 33:45, ולמרות שהמארחת הצליחה לצמק את ההפרש ברבע השלישי, האורחת העלתה הילוך בעשר הדקות האחרונות וסגרה את הסיפור. ג'ארד רודן הוביל את המנצחת עם 21 נקודות, כשגם אלייז'ה ג'ונסון הצטיין עם דאבל דאבל מרשים של 12 נקודות ו-15 ריבאונדים ונאדר היפי הוסיף 15 נק'.

הכוכב האדום בלגרד - וירטוס בולוניה 108:84

הצגת תכלית של האיטלקים בבירת סרביה. וירטוס, שהגיעה למחזור מהמקום ה-15 בטבלה, הפתיעה בענק את הכוכב האדום, שפתחה אותו במקום השישי, וניצחה בכל אחד מארבעת הרבעים. האורחת ירדה להפסקה ביתרון 41:50, הגדילה את ההפרש ל-61:78 בתום הרבע השלישי ולא ריחמה על הסרבים גם ברבע המכריע. דריק אלסטון ג'וניור וקסלר אדוארדס הובילו את החגיגה עם 15 נקודות כל אחד, כשהאחרון דייק בכל ארבע הזריקות שלו מחוץ לקשת. האיטלקים שיפרו את מאזנם ל-8:6, בעוד הכוכב האדום ירדה למאזן זהה לזה של פאריס, עם שמונה ניצחונות ושישה הפסדים.

מילאנו - ליון וילרבאן 91:95

כמעט קאמבק בלתי נתפס בצרפת. מילאנו רשמה ניצחון שלישי ברציפות ביורוליג, אך כמעט שמטה יתרון של לא פחות מ-26 נקודות. האיטלקים, בהובלת מוזס רייט הנהדר, כבר הוליכו 56:82 והיו בדרך לניצחון קליל, אלא שליון סירבה להרים ידיים מול הקהל הביתי וסיפקה קאמבק פשוט אדיר. הצרפתים עצרו את האורחת על 13 נקודות בלבד ברבע האחרון, הצליחו לצמק את ההפרש לארבע נקודות והפכו משחק שכבר נראה גמור למותחן של ממש. אלא שלמרות ההתעלות של המארחת, מילאנו הצליחה להימנע מקריסה מוחלטת ויצאה מצרפת עם ניצחון חשוב בהובלת מוזס רייט שרשם 29 נקודות.

ברצלונה - פנרבחצ'ה 83:77