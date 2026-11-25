גלריה ג'ייסון טייטום ( רויטרס )

לילה עמוס בגביע ה-NBA (בין שלישי לרביעי) סיפק כמה תוצאות מעניינות, כשבוסטון קטעה רצף של ארבעה הפסדים עם ניצחון על וושינגטון, דטרויט הפתיעה את אורלנדו ללא קייד קנינגהאם והנחילה לה הפסד ראשון בטורניר, ודאלאס המשיכה במומנטום עם ניצחון מרשים על דנבר. ג'ייסון טייטום כיכב עם 41 נקודות, קופר פלאג סיפק 24 נקודות ו-12 אסיסטים, והמאבק על המקומות בשלב הנוקאאוט הולך ומתחמם.

וושינגטון וויזארדס - בוסטון סלטיקס 131:116

אחרי ארבעה הפסדים רצופים, בוסטון סלטיקס חזרה לנצח, ועשתה זאת עם הצגה התקפית מרשימה. ג'ייסון טייטום התפוצץ עם 41 נקודות, מתוכן 28 במחצית הראשונה, והוביל את קבוצתו לניצחון 116:131 על וושינגטון וויזארדס, במסגרת גביע ה-NBA. הסלטיקס שמרו על מאזן מושלם בטורניר, בעוד הוויזארדס הודחו ממנו באופן מתמטי. בוסטון סיפקה רבע שני אדיר של 46 נקודות, במהלכו קלעה 10 שלשות, וירדה להפסקה ביתרון מבטיח של 49:80. היא פתחה את הרבע עם ריצת 3:14, ובהמשך יצאה לריצת 0:11, שכללה שלוש שלשות של טייטום, והגדילה את הפער ל-38 נקודות.

נמיאס קווטה קלע 13 נקודות עוד לפני שאנתוני דייויס הצליח להגיע לנקודות הראשונות שלו עבור וושינגטון. אלא שהוויזארדס לא ויתרו והצליחו לחזור לעניינים במחצית השנייה. הם צמצמו את הפער עד לחמש נקודות בלבד, ובשלב מסוים עמד היתרון של בוסטון על 117:112 בלבד, אחרי סל של איי.ג'יי דיבנטסה. טייטום הגיב בליי-אפ, וביילור שיירמן קלע שלשה ראשונה במשחק, שעזרה לסלטיקס להבטיח את הניצחון.

פול ג'ורג' היה נהדר גם הוא עם 28 נקודות, בעוד קווטה סיים עם 21. בצד השני, דייויס סיפק 33 נקודות ו-13 ריבאונדים, קיישון ג'ורג' הוסיף 24, ודיבנטסה רשם 20 נקודות, 11 ריבאונדים ושבעה אסיסטים. טריי יאנג תרם 17 נקודות ו-12 אסיסטים. וושינגטון הגיעה למשחק אחרי שלושה ניצחונות רצופים, אך הרצף נעצר. הפעם האחרונה שבה ניצחה ארבעה משחקים ברציפות הייתה בינואר 2023, אז רשמה שישה ניצחונות רצופים. בוסטון, מנגד, תנסה להמשיך את המומנטום ביום שישי מול אטלנטה, במשחק שבו המנצחת תסיים בראש הבית בגביע ה-NBA.

ג'ייסון טייטום מול אנתוני דייויס ( רויטרס )

אורלנדו מג'יק - דטרויט פיסטונס 104:86

דטרויט פיסטונס השיגה ניצחון מרשים על אורלנדו מג'יק, כשגברה עליה 86:104 במסגרת גביע ה-NBA, למרות היעדרותו של הכוכב הגדול קייד קאנינגהאם, שסבל מפציעה בברך. אייזיאה ג'ו הוביל את המנצחת עם 21 נקודות, דניס ג'נקינס הוסיף 15 ורון הולנד תרם 13, בדרך למאזן 1:2 בשלב הבתים של הטורניר. ההפסד היה הראשון של אורלנדו בגביע העונה, והיא פספסה הזדמנות להבטיח את עלייתה לשלב הנוקאאוט בבית המזרחי A. דזמונד ביין קלע 21 נקודות, פרנץ ואגנר הוסיף 20, אך המג'יק ייאלצו להמתין לסיום משחקי הבית כדי לדעת אם הצליחו להעפיל לשלב הבא.

ג'ו, שרשם את הופעת הבכורה שלו בחמישייה של דטרויט לאחר ארבע עונות באוקלהומה סיטי, סיפק 14 נקודות במחצית השנייה והיה האיש המרכזי בבריחה של הפיסטונס. ברבע הרביעי הוא צלף שלוש שלשות רצופות, שעזרו לדטרויט להרחיק את אורלנדו ולסגור את המשחק. הפיסטונס פתחו היטב ועלו ליתרון של שמונה נקודות כבר בתחילת המשחק, אך אורלנדו הצליחה לחזור. ברבע השני דטרויט השתלטה מחדש על העניינים, יצאה לריצת 0:18, ניצחה את הרבע 14:32 והחזיקה את ואגנר על שתי נקודות בלבד במחצית הראשונה. בהמשך היא כבר פתחה פער של 18 נקודות ברבע השלישי ושמרה על יתרון משמעותי לאורך המחצית השנייה.

אוסר תומפסון אמנם סיים עם שש נקודות בלבד, אך תרם עשרה ריבאונדים, שבעה אסיסטים וארבע חסימות, והיה משמעותי במיוחד בהגנה שסייעה לאורלנדו לסיים עם שיא שלילי עונתי בנקודות. דטרויט כבר הצליחה להחזיק יריבות מתחת ל-100 נקודות בשישה משחקים העונה, ובכולם ניצחה. גם במתפרצות הפיסטונס היו עדיפים באופן ברור, כשקלעו 19 נקודות לעומת תשע בלבד של המג'יק, בדרך לניצחון שמשאיר אותם בתמונת ההעפלה לשלב הבא בגביע ה-NBA.

אייזיאה ג'ו זורק ( רויטרס )

דנבר נאגטס - דאלאס מאבריקס 120:101

דאלאס מאבריקס רשמה ניצחון מרשים בגביע ה-NBA, כשגברה 101:120 על דנבר נאגטס והשתלטה על ראשות בית A במערב. קופר פלאג היה המצטיין עם 24 נקודות ו-12 אסיסטים, שהשוו את שיא הקריירה שלו, והוביל את קבוצתו לניצחון רביעי ברציפות. המאבריקס, שהגיעו למשחק עם מאזן מושלם של שני ניצחונות בשלב הבתים, עשו צעד משמעותי לעבר ההעפלה לשלב הנוקאאוט. הם אף עשויים להבטיח את מקומם כבר ביום רביעי, אם פיניקס תפסיד ליוסטון. דנבר, שגם היא החזיקה במאזן 0:2 לפני המשחק, ספגה הפסד ראשון בטורניר ותנסה להעפיל דרך האפשרות של כרטיס הוויילד קארד.

דאלאס שלטה באופן מוחלט בצבע ובמשחק המעבר. היא קלעה 68 נקודות בצבע לעומת 38 בלבד של הנאגטס, והובילה גם 7:35 בנקודות במתפרצות. פי.ג'יי וושינגטון ג'וניור, שחזר אחרי שהחמיץ את שני המשחקים האחרונים בגלל מחלה, תרם 14 נקודות מהספסל. עבור פלאג, מדובר בעוד ציון דרך מרשים: הוא רשם דאבל-דאבל של לפחות 20 נקודות בפעם ה-11 בקריירה, ובכך השתווה לדווייט הווארד במקום השני בהיסטוריה של ה-NBA בקרב שחקנים שעדיין לא מלאו להם 20. רק לברון ג'יימס מקדים אותם עם 18 משחקים כאלה. פלאג יחגוג את יום הולדתו ה-20 רק ב-21 בדצמבר.

קופר פלאג ( רויטרס )