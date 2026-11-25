הפועל תל אביב מתארחת כעת אצל אולימפיאקוס, במסגרת המחזור ה-14 של היורוליג. האדומים מקווים לחזור למסלול הניצחונות במפעל הבכיר לאחר ההפסד הדרמטי 97:96 מול פאריס. מנגד, היוונים מגיעים לאחר שלושה ניצחונות רצופים במפעל ורוצים לשמור על המקום בפסגת הטבלה.
החניכים של דימיטריס איטודיס כאמור, מגיעים לאחר ההפסד הכואב לפאריס, שגרם לתל אביביים לצאת לראשונה מ-10 המקומות המובלים בטבלה (11). במסגרת המפעל, האדומים פגשו את היריבה היוונית פעמיים, ונחלו שני הפסדים צמודים (89:85, 62:58), כך שלמעשה הם מחפשים ניצחון בכורה על היריבה הנוכחית.
בצד השני, החבורה של גאורגיוס ברצוקאס מגיעה במומנטום נהדר, כאשר היא ניצחה את שלושת משחקיה האחרונים ביורוליג (כולל הניצחון ההרואי מול מכבי תל אביב בהארכה). נתון מעודד עבור הפועל תל אביב, הוא שאמנם אולימפיאקוס הפסידה רק שלושה משחקים העונה במסגרת האירופית, אך שניים מהם היו דווקא בבית.
רבע ראשון: 29:31 לאולימפיאקוס
חמישייה אולימפיאקוס: קורי ג'וזף, אוון פורנייה, סשה ווזנקוב, טייסון וורד וטייריק ג'ונס.
חמישייה הפועל תל אביב: אלייז'ה בראיינט, אמיר קופי, ווסיליה מיציץ', איש ווינריט ודן אוטורו.
המשחק באתונה החל בקצב גבוה, ששתי הקבוצות צלפו מכל טווח, וההובלה החליפה צדדים מספר פעמים. קורי ג'וזף בולט במיוחד במדי אולימפיאקוס, וקלע בספרות כפולות כבר אחרי שש דקות משחק בלבד, בהפועל תל אביב ווסיליה מיציץ' משאיר את האדומים במשחק עם מספר קליעות מדוייקות מרחוק. ההתמודדות נשארה צמודה במיוחד כששני הצדדים התקשו לייצר עצירות בהגנה.