הפועל תל אביב מתארחת כעת אצל אולימפיאקוס, במסגרת המחזור ה-14 של היורוליג. האדומים מקווים לחזור למסלול הניצחונות במפעל הבכיר לאחר ההפסד הדרמטי 97:96 מול פאריס. מנגד, היוונים מגיעים לאחר שלושה ניצחונות רצופים במפעל ורוצים לשמור על המקום בפסגת הטבלה.

הפועל תל אביב מתארחת כעת אצל אולימפיאקוס, במסגרת המחזור ה-14 של היורוליג. האדומים מקווים לחזור למסלול הניצחונות במפעל הבכיר לאחר ההפסד הדרמטי 97:96 מול פאריס. מנגד, היוונים מגיעים לאחר שלושה ניצחונות רצופים במפעל ורוצים לשמור על המקום בפסגת הטבלה.

הפועל תל אביב מתארחת כעת אצל אולימפיאקוס, במסגרת המחזור ה-14 של היורוליג. האדומים מקווים לחזור למסלול הניצחונות במפעל הבכיר לאחר ההפסד הדרמטי 97:96 מול פאריס. מנגד, היוונים מגיעים לאחר שלושה ניצחונות רצופים במפעל ורוצים לשמור על המקום בפסגת הטבלה.

החניכים של דימיטריס איטודיס כאמור, מגיעים לאחר ההפסד הכואב לפאריס, שגרם לתל אביביים לצאת לראשונה מ-10 המקומות המובלים בטבלה (11). במסגרת המפעל, האדומים פגשו את היריבה היוונית פעמיים, ונחלו שני הפסדים צמודים (89:85, 62:58), כך שלמעשה הם מחפשים ניצחון בכורה על היריבה הנוכחית.

החניכים של דימיטריס איטודיס כאמור, מגיעים לאחר ההפסד הכואב לפאריס, שגרם לתל אביביים לצאת לראשונה מ-10 המקומות המובלים בטבלה (11). במסגרת המפעל, האדומים פגשו את היריבה היוונית פעמיים, ונחלו שני הפסדים צמודים (89:85, 62:58), כך שלמעשה הם מחפשים ניצחון בכורה על היריבה הנוכחית.

החניכים של דימיטריס איטודיס כאמור, מגיעים לאחר ההפסד הכואב לפאריס, שגרם לתל אביביים לצאת לראשונה מ-10 המקומות המובלים בטבלה (11). במסגרת המפעל, האדומים פגשו את היריבה היוונית פעמיים, ונחלו שני הפסדים צמודים (89:85, 62:58), כך שלמעשה הם מחפשים ניצחון בכורה על היריבה הנוכחית.