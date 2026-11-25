מחזור היורוליג נמשך הערב (רביעי) עם מוקד מסקרן באמירויות, שם פרטיזן בלגרד רשמה 71:84 בחוץ על דובאי באסקטבול בתום קרב פיזי וצמוד שהוכרע רק במאני טיים. החבורה של ז'ואן פניארויה הראתה הרבה אופי ברגעי ההכרעה ויצאה עם ידה על העליונה מול הקבוצה של צ'אבי פסקוואל. בהמשך הערב ייצאו לדרך גם המשחקים בין הפועל תל אביב לאולימפיאקוס, קירולבט באסקוניה לאנאדולו אפס ולאחר מכן ריאל מדריד תפגוש את ז'לגיריס קובנה.