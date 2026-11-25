מחזור היורוליג נמשך הערב (רביעי) עם מוקד מסקרן באמירויות, שם פרטיזן בלגרד רשמה 71:84 בחוץ על דובאי באסקטבול בתום קרב פיזי וצמוד שהוכרע רק במאני טיים. החבורה של ז'ואן פניארויה הראתה הרבה אופי ברגעי ההכרעה ויצאה עם ידה על העליונה מול הקבוצה של צ'אבי פסקוואל. בהמשך הערב ייצאו לדרך גם המשחקים בין הפועל תל אביב לאולימפיאקוס, קירולבט באסקוניה לאנאדולו אפס ולאחר מכן ריאל מדריד תפגוש את ז'לגיריס קובנה.
דובאי - פרטיזן בלגרד 84:71
הפתיחה הייתה שייכת לסרבים שעלו ל-4:10 ו-9:15 מוקדם, אך המארחת הגיבה וסגרה את הרבע הראשון ב-17:18 משלשה של ג'ארון בלוסומגיים שלוש שניות לפני הבאזר. הרבע השני המשיך בקצב צמוד כשדוויין בייקון ופיליפ פטרושב שמרו את דובאי מלפנים ורוברט פרנקס קבע 37:40 בהפסקה, וברבע השלישי החבורה של פסקוואל אף ברחה ליתרון שיא של תשע נקודות (43:52) לפני שג'ונס צמצם ל-58:62.
ברבע הרביעי הכל התהפך: דובאי עוד הוליכה 65:68 כשבע דקות לסיום, אלא שאז היא קפאה לחלוטין בהתקפה (1 מ-17 בלבד מהשלוש) בזמן שפרטיזן התפוצצה עם ריצת 2:14 מוחצת. ג'ונס (21 נקודות, שישה אסיסטים וחמישה ריבאונדים), ניקולה טנסקוביץ' (12 נקודות), קוואריוס הייז (8 נקודות ו-9 ריבאונדים) ואלסנדרו פאיולה עם שתי חטיפות קריטיות סגרו עניין ב-71:84 לקראת הדקה האחרונה, והשכיחו ערב של חמישה קלעים בספרות כפולות אצל המקומיים - בייקון ובלוסומגיים (13 כל אחד) ומוסא, פטרושב ומפיונדו קבנגלה (11 כל אחד, כולל 10 ריבאונדים לקבנגלה).